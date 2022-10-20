Працюємо над відкриттям гумкоридору з тимчасово окупованих територій, - омбудсмен Лубінець
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Офіс Омбудсмена працює над відкриттям гуманітарного коридору, яким зможуть безперешкодно пересуватися на підконтрольну Україні територію українці, які перебувають в російській окупації.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На даний час ми пропрацьовуємо варіант відкриття гуманітарного коридору, щоб максимально легко і швидко громадяни України, які перебувають на непідконтрольних Україні територіях і хочуть виїхати, мали можливість це зробити. Ми діємо. Я не скажу, що на даний час у нас є підтвердження, але ми запустили цей процес", - сказав омбудсмен.
Відповідаючи на запитання стосовно реагування на примусову депортацію жителів тимчасово окупованої Херсонщини, Лубінець сказав: "Ми визнаємо, що це незаконна примусова депортація наших громадян на територію Російської Федерації. Як ми реагуємо? Це інформування наших міжнародних партнерів, це вимагання від них суттєвої реакції".
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Сорос, Blade Runner.
the citation:" in 2022, a replicant attack on the tyrell corporation erased all records of existing replicants and forced the company into buncruptcy. the surviving nexus 8 models dissapeared with the help of replicant underground. many replicants remained in survitude."
пока в Лос-Анджелесе пишутся комиксы, а демократическая и республиканская партии срутся между собой.