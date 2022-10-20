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Працюємо над відкриттям гумкоридору з тимчасово окупованих територій, - омбудсмен Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

Офіс Омбудсмена працює над відкриттям гуманітарного коридору, яким зможуть безперешкодно пересуватися на підконтрольну Україні територію українці, які перебувають в російській окупації.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На даний час ми пропрацьовуємо варіант відкриття гуманітарного коридору, щоб максимально легко і швидко громадяни України, які перебувають на непідконтрольних Україні територіях і хочуть виїхати, мали можливість це зробити. Ми діємо. Я не скажу, що на даний час у нас є підтвердження, але ми запустили цей процес", - сказав омбудсмен.

Відповідаючи на запитання стосовно реагування на примусову депортацію жителів тимчасово окупованої Херсонщини, Лубінець сказав: "Ми визнаємо, що це незаконна примусова депортація наших громадян на територію Російської Федерації. Як ми реагуємо? Це інформування наших міжнародних партнерів, це вимагання від них суттєвої реакції".

Читайте: Обговорили питання відвідування колонії з полоненими в Оленівці стороною України, - Лубінець провів перемовини з Москальковою

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Ласкаво просимо колаборантів, катів, шпигунів і тих хто обсирав нас перед орками. PS: За виключенням нещасних людей котрі не змогли самотужки евакуюватися своєчасно.
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20.10.2022 14:44
+2
Офтоп.
Допоможіть викрити та передати СБУ покидька з Полтави, який публікує на гілках західних медіа, наприклад, DW, кремлівські наративи.

https://www.facebook.com/pawel.pilaya
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20.10.2022 14:44
+2
Це в обидві сторони ?
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20.10.2022 14:48
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Офтоп.
Допоможіть викрити та передати СБУ покидька з Полтави, який публікує на гілках західних медіа, наприклад, DW, кремлівські наративи.

https://www.facebook.com/pawel.pilaya
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20.10.2022 14:44 Відповісти
Сорос думает что он оторвался от ФБР ...
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20.10.2022 14:44 Відповісти
Неоковирне слово омбудсмен нагадує мені гібрид слів омнібус та облрембуд.
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20.10.2022 14:44 Відповісти
Ласкаво просимо колаборантів, катів, шпигунів і тих хто обсирав нас перед орками. PS: За виключенням нещасних людей котрі не змогли самотужки евакуюватися своєчасно.
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20.10.2022 14:44 Відповісти
Це в обидві сторони ?
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20.10.2022 14:48 Відповісти
Я вот тоже этим интересуюсь.
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20.10.2022 14:51 Відповісти
да, наверное...
Сорос, Blade Runner.
the citation:" in 2022, a replicant attack on the tyrell corporation erased all records of existing replicants and forced the company into buncruptcy. the surviving nexus 8 models dissapeared with the help of replicant underground. many replicants remained in survitude."
пока в Лос-Анджелесе пишутся комиксы, а демократическая и республиканская партии срутся между собой.
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20.10.2022 14:53 Відповісти
Цікаво чи ведуться переговори про коридор, яким без перешкод змогли б виїхати всі хто прославляє рашу? Їх останнім часом все більше, аж набридає бачити ці рожі і слухати пропаганду. Нехай би їм кацапські чмо дало сертифікат на житло, а тут дозвіл на виїзд з обов'язковим позбавленням громадянства. Як бонус - уникнення мобілізації... Хай би їхали туди
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20.10.2022 14:53 Відповісти
по гумкордонам и прямым шатлам верещучку нужно привлекать....ну или разминировать чего....
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20.10.2022 15:54 Відповісти
Сприятливі умови просування <русскому міру>.
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20.10.2022 17:16 Відповісти
с 2014 г ничему не учатся. Вам нужны еще сепары провокаторы и информаторы?
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20.10.2022 17:31 Відповісти
 
 