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Зеленський (17537) санкції (6880) РНБО (1714)

Зеленський затвердив санкції проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб РФ, серед яких донька Путіна та Абрамович

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

санкції

До санкційних списків України включено 2507 фізичних та 1374 юридичні особи Російської Федерації. Укази про запровадження санкцій за рішенням РНБО опубліковано на сайті президента.

Як це інформує Цензор.НЕТ укази про запровадження санкцій за рішенням РНБО опубліковано на сайті президента.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського №726 від 19 жовтня про введення в дію ухваленого того самого дня рішення Ради нацбезпеки і оборони розміщено на сайті глави держави у четвер.

"Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - наголошується в указі.

Крім того, Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та порушити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

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У переліку, зокрема, російський Альфа-Банк та пов'язана з ним низка компаній, Російський фонд прямих інвестицій, "Ростелеком", "РусГидро", "Алроса", "Росгосстрах", пов'язані з ВТБ та Сбербанком страхові та фінансові компанії, PTC Holding, "Согаз".

Окрім того, до списку внесено Управління справами президента РФ і спецавіазагін "Россия", Казанський вертолітний завод та "Адмиралтейские верфи", "КАМаз", "Гражданские самолёты Сухого".

Серед підсанкційних осіб не лише іноземні "дочки" російських компаній та банків, а й, зокрема, Державний військово-промисловий комітет Білорусі, білоруські "ОКБ ТСП" та "Оборонные инициативы", "Белспецвнештехника".

У списку також хорватські T.G.A. D.O.O. za Trgovinu i Usluge та Katina D.O.O.

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Згідно з документом, санкції передбачають 17 обмежувальних заходів: від блокування активів та повного припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів до зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання чи зупинення ліцензій,

Серед обмежень також заборона участі у приватизації, публічних та оборонних закупівлях, здійснення угод із цінними паперами, заборона збільшення розміру статутного капіталу пов'язаних компаній (із часткою від 10%), запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю, припинення дії торговельних угод та спільних проєктів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А чому так піздно, дали можливість їм все вивести та перепродати
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20.10.2022 14:41
+6
відно вже всі откатили солідно мона і підписати на 239 день війни
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20.10.2022 14:45
+4
донька Путіна та Абрамович

О!
У них уже й дітки є!..
(сякається розчулено)
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20.10.2022 14:47
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А чому так піздно, дали можливість їм все вивести та перепродати
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20.10.2022 14:41 Відповісти
відно вже всі откатили солідно мона і підписати на 239 день війни
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20.10.2022 14:45 Відповісти
підняв руку на священну корову Абрамовича !

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20.10.2022 16:29 Відповісти
донька Путіна та Абрамович

О!
У них уже й дітки є!..
(сякається розчулено)
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20.10.2022 14:47 Відповісти
Зовідовають!
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20.10.2022 14:58 Відповісти
№726 від !!19 жовтня??...хоч щось
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20.10.2022 14:50 Відповісти
При цьому щодо Романа Абрамовича дію санкцій відкладено - згідно із указом, вони "застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України". Джерело: https://biz.censor.net/n3375065

Це коли...не на часі?))
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20.10.2022 14:51 Відповісти
серед яких донька Путіна та Абрамович... але у доньки і абрамовича різні статуси? Чим не привід "пожаотувати" Царю Кремля)) "реформатори" не перестарались?)))
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20.10.2022 14:55 Відповісти
до таких санкцій навіть порошенко не додумався...бесстрашие и отвага
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20.10.2022 15:01 Відповісти
бесстрашие и отвага
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20.10.2022 15:07 Відповісти
а що Ромцю діє самостійно чи з узгодження і вказівок путлєра?
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20.10.2022 15:25 Відповісти
Це означає ніколи бо поки йде війна завжди будуть полонені і навіть після її закінчення полонених будуть повертати ще довго отже це віртуозна сцанина всім і вся: бо замість вийти і чесно сказати, що до абрамовича ми не можемо застосувати санкції бо він задіяний у перемовинах щодо обміну, влада вигадала відтермінування
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20.10.2022 17:21 Відповісти
самое время абизяне агрохимии вернуть абрашке бабло за лоббирование и выхватить по мерзкому ипалу
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20.10.2022 14:50 Відповісти
турбо гетьман - в куди не вкрути, йде то різьбі як для його метчиком нарізали...
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20.10.2022 14:51 Відповісти
Ну, добре діло!!
Мабуть, рахамія з катлєтою таки, поклопотатися, бо від абрамовича передоплата, за звільнення 400.000, якихось осіб, не надійшла вчасно!!!!
От слуги і рубанули, через пів року, по рашистам!!
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20.10.2022 14:52 Відповісти
Молодець Ze, дуже "оперативно". За 8 місяців тільки ідіот не зміг переписати своє майно на якогось фунтіка з укр паспортом.
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20.10.2022 14:55 Відповісти
За вісім років ващєта
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20.10.2022 14:58 Відповісти
Абрамовича мабуть зовсім не буде. Він з горських евреїв як Єрмак, та Арахамия.
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20.10.2022 15:22 Відповісти
Зараз бачу що я була права !
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20.10.2022 18:52 Відповісти
Закон, проголосований ВР про конфіскацію активів РФ на території України лежить на столі Зеленського (Увага!) ще з квітня! З квітня, курва, воно той закон не підписує! За той час з тих активів залишилось ніхрена! Все, що можна було давно вже виведено і передано через десяті руки! А тепер воно проявляє активність, укази видає... Яке ж воно гидке та мерзенне то зелене чмо, якого 73% нам в президенти вибрало... Зато ж по-приколу і весело. Правда, гниди зебуїни?
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20.10.2022 15:44 Відповісти
На те його мацква і поставила президентом. Цікаво які преференції Коломойша отримала від маскви.
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20.10.2022 16:46 Відповісти
ПРОТИ КВРАТЛАУ 95 САНКЦІЇ БУДУТЬ ⁉️
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20.10.2022 16:44 Відповісти
 
 