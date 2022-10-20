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МЗС працює з партнерами над подоланням наслідків атак РФ на критичну інфраструктуру. Перші партії обладнання надійдуть наступного тижня, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генератор

На доручення президента України Володимира Зеленського, МЗС веде активну роботу з міжнародними партнерами задля постачання в Україну енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів РФ по системах життєзабезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна надіслала запити на відповідну допомогу через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).

Українські дипломати також звернулися до кількох десятків міжнародних та неурядових організацій і приватних компаній із запитом на постачання генераторів, їхніх комплектуючих та запчастин, а також обладнання для ГТС.

"Президент Зеленський поставив дипломатам доручення максимально мобілізувати міжнародних партнерів задля подолання наслідків російського ракетного тероризму для нашої енергосистеми. Міністерство закордонних справ отримало список потреб від МВС, Міненерго та інших органів влади та звернулося до партнерів. Ми вже отримали перші позитивні відповіді про готовність надати необхідне обладнання у найкоротші терміни", - зазначив Кулеба.

Завдяки оперативній роботі дипломатів вже вдалося домовитися про перші поставки з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі. Перші з близько 600 одиниць обладнання надійдуть в Україну вже наступного тижня.

Стабільні поставки допоможуть забезпечити безперебійне функціонування українських домогосподарств, лікарень та шкіл в разі ураження критичної енергетичної інфраструктури або аварійних відключень електропостачання.

Також читайте: Три енергетичні об’єкти були знищені ворогом цієї доби, - Зеленський. ВIДЕО

"Цілеспрямовані удари Росії по критичній енергетичній інфраструктурі є воєнними злочинами, за які ми обов’язково притягнемо Росію до відповідальності. Російський ракетний терор не зламає ані Україну, ані наших партнерів. Наша солідарність стане лише сильнішою. Вже за перші дні роботи маємо підтвердження щодо постачання обладнання від партнерів", - підсумував міністр.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
ти ж не забудь пару кораблів з зерном в іран відправити .. і в африку-для тих що не голосували в оон..
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20.10.2022 14:53
+4
Другими словами:
Сами відремонтувати не можуть.
Запчастин немає.
Куди дівалися всі ті гроші, що ми платили десятиріччями можно і не питати.
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20.10.2022 15:00
+4
Гроші є , але вони на "правильних рахунках" зберігаються .
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20.10.2022 15:06
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ти ж не забудь пару кораблів з зерном в іран відправити .. і в африку-для тих що не голосували в оон..
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20.10.2022 14:53 Відповісти
Президент Зеленський поставив дипломатам доручення максимально мобілізувати міжнародних партнерів задля подолання наслідків російського ракетного тероризму для нашої енергосистеми.

вони напружено працюють... дипломати та міжнародні партнери
на Грушевського, 50 чоловік у помаранчових жилєтах та з десяток одиниць техніки

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20.10.2022 16:12 Відповісти
ой, вибачте, це інша радісна новина !

У столиці оновлюють бруківку на вулиці Грушевського

6 жовтня, 2022, 16:33
Загалом планують оновити 7 тисяч кв. м. покриття. Роботи триватимуть 2 місяці

танки орків до кабміна та до зради не прорвуться, кияни, спіть спокійно...
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20.10.2022 16:19 Відповісти
На фото 15кВ, вы представляете какого размера обычные 150кВ...
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20.10.2022 14:53 Відповісти
проще напишу, в зависимости от мощности от 55 до 100 тонн. =/
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20.10.2022 15:04 Відповісти
Соврал раз в десять. 150 кВт - в районе двух тонн.
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20.10.2022 15:24 Відповісти
не кВт, а кВ
я не про мощность говорю...
вы хоть знаете какое оборудование повреждено.
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20.10.2022 15:29 Відповісти
Простите, вы гуманитарий? Именно кВт.
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20.10.2022 15:30 Відповісти
на фото трансформаторы, они именно в кВ-кВА
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20.10.2022 15:37 Відповісти
Трансформаторы именно в кВт. Все. Без исключений. Напряжение преобразования - это другое. Дальше играем?
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20.10.2022 15:41 Відповісти
У трансформаторов 2 измерения, мощность кВА-кВт (реальная и активная мощности) и напряжение кВ.
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20.10.2022 16:07 Відповісти
Та ишо реактивную мощность добавь Для тугих, если для нагрева воды, до определенной температуры требуется мощность в системе СИ, то ничем вы ее не замените. Все остальное словоблудие.
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20.10.2022 16:10 Відповісти
И? Что мешает их заменить распределенной системой ДГУ?
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20.10.2022 16:22 Відповісти
Эммм... А давай Жена с детьми под Дюсселем, отопление и ГВС в доме индивидуальное, и таки шо?
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20.10.2022 18:06 Відповісти
Тип генератораДизельный генераторПроизводительGreen Power (Италия)МодельGP190I-NМаксимальная мощность, кВт149.6Вид топливаДизельНоминальная мощность, кВт136Выходное напряжение, В380В-трехфазноеТип запускаЭлектростартерИсполнениеКапотСпособ охлажденияЖидкостноеДвигательIVECOГенераторMARELLIПотребление топлива, л/ч29.4Сфера примененияПромышленныйТип установкиСтационарныйГабаритные размеры, ДхШхВ (мм)3300х1100х1650Масса, кг2060Ёмкость топливного бака, л310Частота вращения двигателя, об/мин1500Гарантия, мес24
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20.10.2022 15:26 Відповісти
ну подсчитайте, обычна ТЕС меряет в МВт, а вы тут кВт раскидываетесь.
Бурштынская ТЭС - 2300 МВт - 12 блоков по 200МВт
Криворожская - 2200 МВт - 10 блоков по 300-200МВт
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20.10.2022 15:35 Відповісти
Таки не понял, и сколько весит ДГУ? 55 тонн? С вашего поста - не понятно
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20.10.2022 15:42 Відповісти
Другими словами:
Сами відремонтувати не можуть.
Запчастин немає.
Куди дівалися всі ті гроші, що ми платили десятиріччями можно і не питати.
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20.10.2022 15:00 Відповісти
Гроші є , але вони на "правильних рахунках" зберігаються .
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20.10.2022 15:06 Відповісти
на Грушевського проїхати неможливо, а ви за якісь трасформаторні гроші!

бруківку мінять надо... поки ракета орків не прилетіла.
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20.10.2022 16:21 Відповісти
я так розумію, поки зе не дасть доручення то і сонце не зійде?
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20.10.2022 15:05 Відповісти
Подлость рашистов не знает границ.Видят что проигрывают на поле боя и начинают подло стрелять по тэц и гэс в холодный период года.
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20.10.2022 15:08 Відповісти
ну и ПВО б в те "критичные" места...
без ПВО...это мартышкин труд - смонтировать не успеете как опять прилетит
(тем более координаты уже знают)
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20.10.2022 15:12 Відповісти
А тим часом "Волинські митники вже 10 днів не пропускають вантажівку з генераторами та портативними електростанціями для ЗСУ,
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20.10.2022 15:33 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli

·

19 ч

Пропоную на даху кожної ТЕС поставити гумориста з Кварталу з ********** паличкою і представника Монобільшості у вовняному светрі: нехай видобувають дефіцитну електрику і одночасно відганяють іранські дрони.
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20.10.2022 15:39 Відповісти
Да *** вашу ж мать!
НУ НЕ *******!!!
НУ ШО ТАКОГО СКЛАДНОГО НЕ ******* ПРО ВСЕ ПІДРЯД????
СПОЧАТКУ зробили, ПОТІМ, *****, ******* в поцмережах які ви ******** молодці!
Кончені зелені ***** гниди, кончені!!
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20.10.2022 16:19 Відповісти
Схоже, пора вже електростанції України тимчасово прибрати із карт Гугл ( google.com/maps ).
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21.10.2022 05:15 Відповісти
 
 