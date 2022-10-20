МЗС працює з партнерами над подоланням наслідків атак РФ на критичну інфраструктуру. Перші партії обладнання надійдуть наступного тижня, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На доручення президента України Володимира Зеленського, МЗС веде активну роботу з міжнародними партнерами задля постачання в Україну енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів РФ по системах життєзабезпечення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Як зазначається, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна надіслала запити на відповідну допомогу через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).
Українські дипломати також звернулися до кількох десятків міжнародних та неурядових організацій і приватних компаній із запитом на постачання генераторів, їхніх комплектуючих та запчастин, а також обладнання для ГТС.
"Президент Зеленський поставив дипломатам доручення максимально мобілізувати міжнародних партнерів задля подолання наслідків російського ракетного тероризму для нашої енергосистеми. Міністерство закордонних справ отримало список потреб від МВС, Міненерго та інших органів влади та звернулося до партнерів. Ми вже отримали перші позитивні відповіді про готовність надати необхідне обладнання у найкоротші терміни", - зазначив Кулеба.
Завдяки оперативній роботі дипломатів вже вдалося домовитися про перші поставки з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі. Перші з близько 600 одиниць обладнання надійдуть в Україну вже наступного тижня.
Стабільні поставки допоможуть забезпечити безперебійне функціонування українських домогосподарств, лікарень та шкіл в разі ураження критичної енергетичної інфраструктури або аварійних відключень електропостачання.
"Цілеспрямовані удари Росії по критичній енергетичній інфраструктурі є воєнними злочинами, за які ми обов’язково притягнемо Росію до відповідальності. Російський ракетний терор не зламає ані Україну, ані наших партнерів. Наша солідарність стане лише сильнішою. Вже за перші дні роботи маємо підтвердження щодо постачання обладнання від партнерів", - підсумував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
вони напружено працюють... дипломати та міжнародні партнери
на Грушевського, 50 чоловік у помаранчових жилєтах та з десяток одиниць техніки
У столиці оновлюють бруківку на вулиці Грушевського
6 жовтня, 2022, 16:33
Загалом планують оновити 7 тисяч кв. м. покриття. Роботи триватимуть 2 місяці
танки орків до кабміна та до зради не прорвуться, кияни, спіть спокійно...
я не про мощность говорю...
вы хоть знаете какое оборудование повреждено.
Бурштынская ТЭС - 2300 МВт - 12 блоков по 200МВт
Криворожская - 2200 МВт - 10 блоков по 300-200МВт
Сами відремонтувати не можуть.
Запчастин немає.
Куди дівалися всі ті гроші, що ми платили десятиріччями можно і не питати.
бруківку мінять надо... поки ракета орків не прилетіла.
без ПВО...это мартышкин труд - смонтировать не успеете как опять прилетит
(тем более координаты уже знают)
@saniolli
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19 ч
Пропоную на даху кожної ТЕС поставити гумориста з Кварталу з ********** паличкою і представника Монобільшості у вовняному светрі: нехай видобувають дефіцитну електрику і одночасно відганяють іранські дрони.
НУ НЕ *******!!!
НУ ШО ТАКОГО СКЛАДНОГО НЕ ******* ПРО ВСЕ ПІДРЯД????
СПОЧАТКУ зробили, ПОТІМ, *****, ******* в поцмережах які ви ******** молодці!
Кончені зелені ***** гниди, кончені!!