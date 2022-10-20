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Новини Політика України
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САП (411) Колєсніков Дмитро (13)

САП оскаржила виправдувальний вирок колишньому "опоблоківцю" Колєснікову у справі про незаконну компенсацію за житло

Новини Цензор.НЕТ Політика України

колєсніков

Прокурор САП не погоджується з рішенням суду та відстоюватиме свою позицію в суді апеляційної інстанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подано до Апеляційної палати ВАКС апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду від 20 вересня 2022 року, яким депутата Верховної Ради VIII скликання визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ у зв’язку із недоведеністю наявності в його діях складу даного кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокурор САП не погоджується з рішенням суду та відстоюватиме свою позицію в суді апеляційної інстанції.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом грудня 2014 року – жовтня 2018 року екснардеп незаконно отримав із державного бюджету 738,74 тис. гривень компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" нібито через те, що не мав власного житла в столиці. Проте слідство встановило, що у нардепа було власне житло в столиці і він свідомо приховав цей факт.

За даними ЗМІ, йдеться колишнього депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова. 

Раніше колегія суддів ВАКС виправдала Колєснікова.

Читайте: Екснардепу Микитасю, який пропонував хабар меру Дніпра Філатову, повідомлено про підозру, - САП

Автор: Богдан Гуньковський
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20.10.2022 15:08 Відповісти
Чому "опоблоківцю"? Якщо риг перебіг в іншу чи перейменовану зграю, то він вже не риг?
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20.10.2022 15:09 Відповісти
РИГ Е РИГ ‼️‼️‼️ А то придумали перефарбовуватись і знову гадити Незалежний Україні
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20.10.2022 15:17 Відповісти
Судій треба міняти .

По перше - відмінити їх пожиттєве право бути суддями , ограничити строком 10 років,
по друге - в родині мае бути тількі один суддя. Чи прокурор . Ніяких троюрідних сістер чи бабусь
. А то вони себе насуділи всі забаганки - і зараз сімейний підряд - малюк змалку знае що буде суддею - це як в африканському племені
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20.10.2022 15:15 Відповісти
багато чого треба відмінити, ту ж компенсацію за житло - отримують достатньо
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20.10.2022 15:22 Відповісти
Якщо б, гіпотетично, цьому козлу дали пожиттєве з конфіскацією, було б цікаво спостерігати за реакцією збуджених бабуїнів у ВР.
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20.10.2022 15:28 Відповісти
"Бога колесо" --маленький мальчик привык подбирать всё то,
что плохо лежит. А сумма украденного на сколько тянет?
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20.10.2022 15:36 Відповісти
Єфремова в 2019 тихо відпустили, і тихо забули.
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20.10.2022 16:41 Відповісти
 
 