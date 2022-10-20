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Загроза повторного наступу з Півночі зростає. Армія РФ може спробувати перерізати логістичні артерії, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Загроза відновлення Збройними силами РФ наступу на Україну на північному фронті зростає.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінено на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн партнерів", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.
Топ коментарі
+42 ьля
показати весь коментар20.10.2022 15:21
+38 Ksenia VB
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показати весь коментар20.10.2022 15:27
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Посла забрать.. Дип. вiдношення розiрвати
И у е бать их по самое ни хочу.. Аэропорты тэци водоканал... Или мы и сейчас электрику покупаем???
А вот о чем он не заявил, так это о том, что у Украины остаётся легитимное право превентивного удара по скоплениям российских войск на территории Беларуси. И сегодня не 24 февраля. Удар будет нанесен, если появится угроза нового вторжения со стороны Беларуси. Пожтому любые подразделения или объекты ВС РФ являются абсолютнл легитимными целями для ЗСУ. Об этом Генштаб не заявлял, но сделает при первой реальной угрозе.