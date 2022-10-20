Загроза повторного наступу з Півночі зростає. Армія РФ може спробувати перерізати логістичні артерії, - Генштаб ЗСУ

Загроза відновлення Збройними силами РФ наступу на Україну на північному фронті зростає.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінено на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн партнерів", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

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