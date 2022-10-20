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Загроза повторного наступу з Півночі зростає. Армія РФ може спробувати перерізати логістичні артерії, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навчання,білорусь

Загроза відновлення Збройними силами РФ наступу на Україну на північному фронті зростає.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінено на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн партнерів", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія збирає сили на білоруському аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною. ФОТО з супутника

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+42
лукашенку. мінськ. ультиматум. у випадку незаконного перетину збройними формуваннями з вашого боку українсько-білоруського кордону, вважатимемо білорусь повноправним учасником війни та країною-агресором. залишаємо за собою право ударів у відповідь по вашій території. цілую, головнокомандувач зсу.
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20.10.2022 15:21
+38
Що не день, то новини покращуються..
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20.10.2022 15:16
+30
Білорусь вже повноправний учасник війни, білоруси гвалтували і катували жінок в Бучі і Ірпені, і дуже переймається ким ви там її будете вважати
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20.10.2022 15:27
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Звісно, можуть, але там вже близенько до кордонів НАТО, з яким вони вже давно воюють. Ну, давайте, спробуйте
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20.10.2022 17:25 Відповісти
А как же шашлыки??

Посла забрать.. Дип. вiдношення розiрвати

И у е бать их по самое ни хочу.. Аэропорты тэци водоканал... Или мы и сейчас электрику покупаем???
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20.10.2022 17:50 Відповісти
Будет шашлык, орки на башнях танков для нашего удобства даже мангалы устанавливают.
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20.10.2022 21:28 Відповісти
Лука-хитрый пес и будет отлынивать до последнего.Единственный вариант для москвы это замена Луки на более послушного тузика.Но это достаточно долгий процесс-минимум полгода.
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20.10.2022 18:01 Відповісти
Більш слухняного тузіка їм не знайти, лука ще повинен ЯЗ застосувати зі своїх болот, а вже тільки після цього його утилізують.
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20.10.2022 18:12 Відповісти
Тут головне розмінувати встигнути і асвальтик підстилити. А самим - на шашлички.
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20.10.2022 18:46 Відповісти
Угроза возобновления наступления российской армии с территории Беларуси растет, - об этом заявил бригадный генерал ВСУ Алексей Громов.

А вот о чем он не заявил, так это о том, что у Украины остаётся легитимное право превентивного удара по скоплениям российских войск на территории Беларуси. И сегодня не 24 февраля. Удар будет нанесен, если появится угроза нового вторжения со стороны Беларуси. Пожтому любые подразделения или объекты ВС РФ являются абсолютнл легитимными целями для ЗСУ. Об этом Генштаб не заявлял, но сделает при первой реальной угрозе.
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20.10.2022 19:53 Відповісти
А лукашеску досі вдає, шо, тіпа він ше досі з Україною не воює... Якшо так, тоді, гадаю, треба Залужному конкретною дією показати бульбофюреру, шо Україна, її народ та її Збройні сили воюють з лукашеску.
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20.10.2022 20:58 Відповісти
Господи, не дай Бог....
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21.10.2022 00:14 Відповісти
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