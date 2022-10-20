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Понад 3000 російських військових звернулися на гарячі лінії проєкту "Хочу жить", - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,полон,армія,полонені

Проєкт "Хочу жить", який інформує російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє життя, отримав понад 3 тисячі звернень.

Про це повідомив спікер проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України. 

"З моменту старту проєкту вже маємо понад 3000 звернень від російських військових. Цифру тих, хто добровільно здався у полон, в цілях безпеки наразі не називаємо", - розповів Матвієнко.

Спікер проєкту також повідомив, що російські військові активно здаються в полон. Інформація про проєкт швидко поширюється територією Росії й дає позитивні результати. Тож проєкт себе повністю виправдав. 

Нагадаємо, український державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії заблокували сайт "Хочу жить", через який можна здатися в полон ЗСУ

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
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20.10.2022 15:29
+5
не міняйте їх і данні не викладуйте, бо розійдеться і звертатися перестануть..
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20.10.2022 15:27
+2
Бедный Золкин
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20.10.2022 15:27
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не міняйте їх і данні не викладуйте, бо розійдеться і звертатися перестануть..
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20.10.2022 15:27 Відповісти
Бедный Золкин
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20.10.2022 15:27 Відповісти
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20.10.2022 15:29 Відповісти
з цим дядьком мона і паленки трохи перехилити,
не зелений ухилянт ні разу..
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20.10.2022 15:37 Відповісти
якась нестиковочка..є в нас мери міст і крівники військових адміністрацій..тоді чому президент і головнокомандуючий одна й та ж сама особа..яка має почесний титул чотириразового ухилянта..й мабудь лєтьоху дали, коли на юриста вчився...
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20.10.2022 15:51 Відповісти
Уже нет понятий окружить и котел, есть понятие тл.
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20.10.2022 15:49 Відповісти
Службу доверия. Украинский плен +6 кг весу Вам.
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20.10.2022 15:52 Відповісти
в полон ото тих й беріть, інших на уранові копальні, або на добрива..

корми й утримай їх..ото й ціни повиростали - бо африку корми, рлдлнених корми..дармоїдів при владі утримуй..сиди без світла, щоб у бункері файно ховатись зеленим було відосики знімати
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20.10.2022 15:54 Відповісти
По этому я закликаю всех не платить налоги и уходить в тень. Хотите помочь - донатьте на ВСУ или помогите знакомому военному. Но не государству. Они эти деньги закатают в телемарафет, в дороги и на зарплаты чинушам, депутатам, судьям и остальной сволочи. НАЛОГИ ПЛАТИТЬ НЕ НУЖНО!!!!
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20.10.2022 16:01 Відповісти
так можна робити, коли свій бізнес..потім заздрісний сусіда тебе закладе й отримаєш років 10 з конфіскацією..
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20.10.2022 16:10 Відповісти
А можна, їх обмінювати на Наших воїнів, ще до того, як вони приїдуть на нашу територію?...
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20.10.2022 16:14 Відповісти
якщо ці зелені потвори думають, шо своїм зеленим лісапедним- марафоном вони всіх побідять..
вони помиляються - завжди будуть ті 25% яких на поржать не візьмеш і в них довга пам'ять...
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20.10.2022 16:15 Відповісти
новітня машинка Зінгера,
сало 3 - ні два рази в день,
банка пива, по пьятницях,
а найголовне - вас не убьють ЗСУ!
здавайтеся сморчки вузькосрані як жити є бажання.
а ні то і ні ....
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20.10.2022 16:22 Відповісти
 
 