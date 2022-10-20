УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6628 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 446 1
обстріл (21421) Харківщина (4329) вертоліт (713)

Росіяни з гелікоптерів обстріляли прикордонну громаду на Харківщині: є поранений

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Російські військові 20 жовтня завдали удару по селу Івашки Золочівської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів Золочівський селищний голова Віктор Коваленко.

"Об 11:30 внаслідок обстрілів села Івашки з гелікоптерів поранення зазнав чоловік 1991 року народження. Його доправлено до обласної лікарні", - зазначив очільник громади.

За словами Коваленка, унаслідок обстрілів у селі пошкоджені два будинки та господарчі споруди.

Дивіться: На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мля, а в чем военная целесообразность? или пилот геликоптера решил сделать вид, что был на боевом вылете. главное боекомплект отстрелял и сказал, что замочил кучу "укропов"... малацца!!!
показати весь коментар
20.10.2022 15:40 Відповісти
 
 