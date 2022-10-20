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Росіяни з гелікоптерів обстріляли прикордонну громаду на Харківщині: є поранений
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові 20 жовтня завдали удару по селу Івашки Золочівської громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів Золочівський селищний голова Віктор Коваленко.
"Об 11:30 внаслідок обстрілів села Івашки з гелікоптерів поранення зазнав чоловік 1991 року народження. Його доправлено до обласної лікарні", - зазначив очільник громади.
За словами Коваленка, унаслідок обстрілів у селі пошкоджені два будинки та господарчі споруди.
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Vyacheslav Fedortsov
показати весь коментар20.10.2022 15:40 Відповісти Мені подобається 0
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