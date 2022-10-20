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Волинські митники вже 10 днів не пропускають вантажівку з генераторами та портативними електростанціями для ЗСУ, - волонтерка Берлінська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

митниця

Волонтери "Razom for Ukraine" закупили генератори та портативні електростанції для ЗСУ, однак вже 10 днів вантаж не пропускають волинські митники.

Про це повідомила військова та волонтерка Марія Берлінська, інформує Цензор.НЕТ.

"10 днів тому на Волинську митницю заїхав вантаж із генераторами та портативними електростанціями. Вантаж, на який вже черга замовлень від військових частин. Через хронічну перевтому волонтери зробили одну помилку в митній декларації. Отримувачем вказали Львівську Військову Адміністрацію - суто автоматично, бо возили разом з ЛОВА десятки вантажів із дронами та раціями", - розповіла вона.

За словами Берлінської, за годину водій з логістом виправили декларацію (поставили отримувачем склад "Razom for Ukraine) у Львові), пояснили помилку та вибачились. А в підтвердження додали рахунки про закупівлю, листи від продавців, лист від фонду.

"Але керівники Волинської митниці певне вирішили скористатись ситуацією. У відповідь на дзвінки та прохання пропустити вантаж військовим почали звучати натяки. "Розумієте, такий вантаж зараз всім потрібний. Давайте ми його вилучимо як контрабанду. А потім самі передамо військовим, обов'язково". Обовязково передадуть, нам треба просто вірити". - продовжила волонтерка.

Також дивіться: Волонтери під обстрілами вивозять мирних людей із села Терни Лиманського району. ВIДЕО

Як результат, зазначила Берлінська, вже 10 днів водій ночує на митниці, військоволужбовці мерзнуть на фронті без генераторів, а волонтери платять кожен день простій зі своїх коштів.

"В зв'язку з цим в мене питання: Чи знає керівництво Волинської митниці як холодно зараз спати на фронті? І чи вибрали ви собі місце де ви будете служити холодними ночами без генераторів? Микола Татарчук як керівник Волинської митниці дайте відповіді на питання. Зараз в країні є лише дві ролі: бути в армії або допомогати армії. Ніякі генератори куплені за волонтерські кошти вам ніхто не віддасть. Краще віддати вас в армію, не вмієте допомогати армії, заважаєте волонтерам - вставайте в стрій". - наголосила вона.

Водночас головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook зазначив: ""Волонтери" з Волинської митниці відбирають речі справжніх волонтерів, щоб розпоряджатись ними на власний розсуд. Навіть якби це не був відомий фонд - яке право у вас є затримувати хоч на хвилину вантаж у вигляді генераторів у країну, де енергетику знищує ворог і люди мають рятуватись від холоду? Божевілля якесь. Треба надати максимального розголосу, щоб зупинити це бажання наживати собі щось з того, що люди завозять для елементарного виживання".

Також читайте: Волонтери "Razom for Ukraine" впродовж 5 місяців зібрали близько $60 млн для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
****** непуганые. Чем дальше от боевых действий - тем наглее. Они что из другого мяса сделаны или бессмертными себя возомнили ?
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20.10.2022 15:31
+24
Тут уся митниця в контрабанді сидить... Гляньте на їхні "родинні" замки, і все зрозумієте...
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20.10.2022 15:37
+22
Нажаль ще багато ублюдків на різних рівнях влади в Україні починаючи з самого верху...
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20.10.2022 15:35
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****** непуганые. Чем дальше от боевых действий - тем наглее. Они что из другого мяса сделаны или бессмертными себя возомнили ?
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20.10.2022 15:31 Відповісти
Ты не прав. Они заложники системы. Ты ведь сидеть за них не будешь? Другой вопрос, что на таможнях должны присутствовать представители ЗСУ.
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20.10.2022 15:50 Відповісти
Они заложники системы. ---- Ото поржав - щоб попасти на митницю, потрібно бути "родичем" і мати пару тисяч баксів, а може і пару десятків тисяч.... Це реальна правда....
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20.10.2022 15:54 Відповісти
Тем не менее, в условиях войны использовать законодательство мирного времени..... Нууу, такое. Хотя да.... шашлыки...
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20.10.2022 16:00 Відповісти
Вони працюють на дерьмака-татарова. А ось відповідати за це будуть особисто вони, а не представники НЕіснуючої ОПівської гілки влади.
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20.10.2022 16:12 Відповісти
Да , система работает четко, - собрал дань, занёс начальнику, тот следующему, ну естественно себя нужно не забыть, а то пятиэтажный особняк содержать это вам не хухры-мухры😂
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20.10.2022 18:13 Відповісти
Речь таки не о том, а о том, что не прописаны такие себе поставки. Не?
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20.10.2022 18:15 Відповісти
Мабуть багато людей бачили на західних кордонах багатоповерхові палаццо цих "заложників системи".
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20.10.2022 18:42 Відповісти
А чого їм боятися у них і тепло, і затишно і 'криша" у них надійна як в прямому сенсі так і в переносному.
І вантаж вони би пропустили от тільки кляті рефлекси не дають. Ну не можуть вони без хабарчика, та й колеги з інших митниць засміють.
А якщо серйозно, то взяти б цих уйобків за сраки дати по калашу потім по морді зо два рази і на передову. Вилікувались би за кілька днів і може навіть нормальними людьми стали б.
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20.10.2022 16:31 Відповісти
Чудно. Ну вот пропустили груз. И дальше? Вой шо таки нарушают закон?
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20.10.2022 18:16 Відповісти
хто ставив митника волині на передову погуляйка луганського ***** і всіх митників.
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20.10.2022 15:31 Відповісти
і без генераторів основне.
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20.10.2022 15:40 Відповісти
Кому война, а кому мать родна.
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20.10.2022 15:33 Відповісти
Нажаль ще багато ублюдків на різних рівнях влади в Україні починаючи з самого верху...
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20.10.2022 15:35 Відповісти
Єрмак кришує ,чи якась інша падаль?
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20.10.2022 15:35 Відповісти
В тому регіоні Котлета коріння пустив. Але "какая разніца?" - все рівно звязок "котлета-єрмак-зежаба"
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20.10.2022 16:22 Відповісти
Кадры решают
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20.10.2022 15:36 Відповісти
Это соботаж.
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20.10.2022 15:36 Відповісти
Ты берега попутал, кацап.
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20.10.2022 16:33 Відповісти
Мутная служба не может без откатов работать, как вы не понимаете?
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20.10.2022 15:36 Відповісти
"Ви ніпанимаєтє! Єта другоє!"
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20.10.2022 16:23 Відповісти
У волинських митників повні кишені долярів.
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20.10.2022 15:37 Відповісти
Тут уся митниця в контрабанді сидить... Гляньте на їхні "родинні" замки, і все зрозумієте...
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20.10.2022 15:37 Відповісти
А чого ж податкова не бачить, сбу мовчить, внутрішня безпека тим же лайном замазана?
І жоден гівнюк політик своєю політичною волею (полка спецназа на 1 митницю вистачить, щоб всіх одночасно допитували) не бажав викорінити це паскудне явище - мабуть митники добре заносили валізами в ОП.
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20.10.2022 15:56 Відповісти
Знаєте такий вираз - рука руку маже - тут він реалізувався у повному обсязі, даже з "вершком" (родинні зв'язки)...
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21.10.2022 10:10 Відповісти
Вони чекають на Путлера !
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20.10.2022 15:39 Відповісти
щоби що? нагадаю, одні вже дочекалися - тепер скиглять, а когось вже й немає, бо почали обурюватися "ви нам совсєм не то обещали", є чим змусити русскіх обіцянки дотримуватися? немає чим, то можуть до дупи собі всі обіцянки вже засунути.
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20.10.2022 15:43 Відповісти
Ці митники окрема держава ? Чи вони на путіна працюють?
Їх треба звільняти і ставити лояльних до України митників.
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20.10.2022 15:39 Відповісти
Кажуть там цілі династії паразитів, посади купляються та передаються спадщиною.
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20.10.2022 15:50 Відповісти
Звільніти треба всіх . В окопи без генераторів
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20.10.2022 15:40 Відповісти
Митна служба, як і податкова - це бойові частини окупаційних військ...
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20.10.2022 15:41 Відповісти
Почему мой сын не может стать генералом? Потому что у генерала есть свой сын.
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20.10.2022 15:41 Відповісти
А что если мужиков с Украины не выпускают в заграницу, бо зеля сказал погранцам пускать только за взятки и делится со слугами народа?

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20.10.2022 15:43 Відповісти
Зараз є офігенна опція притягнути митників за державну зраду, посадити довічно та конфіскувати усе майно.
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20.10.2022 15:45 Відповісти
Це було б супер. Або на передову, якщо погодяться!
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20.10.2022 15:47 Відповісти
Це звичайне хохляцьке жлобство яке так любить *****. Ця тварюка переконана що всі українці такі і всіх можна купити і продати... Це оті "хазяйновиті вуйки". Це лікується, як казав Митець "фігурними піздюлями". То ж, волонтери!, створюйте свій "спецназ" і роздавайте бидлу халявами по пиці!
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20.10.2022 15:45 Відповісти
Митарів чоловічої статі - на передову, або в штрафбат! Сидять, морди наїли, ще й вважаються силовиками.
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20.10.2022 15:46 Відповісти
Взагалі ції дії митників слід вважати шкідництвом і мародерством в умовах воєнного стану з відповідними наслідками для них!
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20.10.2022 15:46 Відповісти
Пральна.
Як то кажуть поляки, "цо з тего бендземі маць?"
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20.10.2022 15:46 Відповісти
мєць
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20.10.2022 16:16 Відповісти
За 10 днів мудрі керівники Стефанчук-Зеленський (парламентсько-президентської держави) разом із ШМИГАЛЕМ, ЗОБОВЯЗАНІ під час ВІЙНИ вирішити таке питання швидко і без затягування часу!!
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20.10.2022 15:49 Відповісти
Арешт митників і переміщення їх до тюрми це ще мягка акція.
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20.10.2022 15:51 Відповісти
генераторов уже нет в продаже, так же как и чугунных печей, модели по 50-80 тыс грн тоже все проданы
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20.10.2022 15:52 Відповісти
Була у мене колись подібна ситуація, розмитнював я вантаж, та перекладач допустився помилки, одразу виросло переді мною грізне опудало по боротьбі з контрабандою. Почало на мене тиснути, контрабанда - контрабанда. Але я так був зайо.ний всім отим митним бумажняним мотлохом, що став без страху йому заперечувати та казати, конфісковуйте вантаж нахрін, ви замість розмитнення влаштовуєте перепони, щоб більше не було бажання щось завозити до України. Капітан Дикий здивовано змінив 'риторику, але потім до мене підійшов брокер і сказав, що треба зовсім небагато помазати. Як результат цього іноземний партнер сказав, що з українською митницею не буде більше мати справ, та сказав в інших країнах взагалі це дуже просто відбувається.
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20.10.2022 15:52 Відповісти
Таких випадків я знаю немало, коли з-за "нашої" митниці іноземці вімовлялись працювати з українськими підприємцями.
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20.10.2022 17:00 Відповісти
Тих митників можна зрушити з місця або копняками, або хабарями!
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20.10.2022 15:53 Відповісти
У меня нет вопросов к Волынским таможенникам. Как нет вопросов к преступнику ограбившему пенсионера. У меня есть вопросы к полицейскому, который это "не заметил". Есть вопросы к начальнику этого полицейского. Есть вопросы к министру, который назначил этого начальника. И конечно же к президенту, который назначил такого министра.
А еще больше вопросов к народу, который выбрал такого президента ...
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20.10.2022 15:58 Відповісти
К волонтерам, что с документами напутали, вопросов только нет!
Хотим порядок, но когда его кто то придерживается - зрада зрадная.
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20.10.2022 16:03 Відповісти
Волонтер честно озвучил свой провтык. Исправили, проверили, пропустили. В чем проблема?
У меня только одна версия - в ********* таможенниках.
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20.10.2022 16:07 Відповісти
Убивати таких як ти треба ще в пологовому будинку, гнидо мусорна!
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20.10.2022 17:01 Відповісти
від поліцейського який все не помітив до таможенніка - навіть шагу нема - одне ціле...
ви як вчора ваший перший день народження...
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20.10.2022 18:26 Відповісти
Ошибаетесь. Таможенник это не полицейский - это преступник. А условный "полицейский" - это тьма наших якобы антикоррупционных органов. Это они "не замечают" коррупцию от которой сгнила ВСЯ государственная система.
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21.10.2022 10:04 Відповісти
Вони не знають ,як холодно в окопах, для митників треба робити ротацію на фронт.
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20.10.2022 16:17 Відповісти
А краще виводити їх з їхніх розкішних майже палаців, побудованих за вимагання та хабарі, в двір і вішати на воротах! Не бачили містечок, в яких живуть мерзенні митарі недалеко від місць служби, то поїдьте подивіться, як на їхні зарплати можна побудувати їхні розкішні хороми.
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20.10.2022 17:06 Відповісти
Они уже 10 дней тому, не дожидаясь исправленный документов "протокольчик состряпали" на водителя и перевозчика за контрабанду, теперь переместят на склад тимчасового сберiгання, и только по решению суда (опять таки Любомльского))), могут вернуть груз после уплаты налогов, пошлин, и штрафов в размере 100 процентов от оценочной стоимости товара получателю груза. Кстати средство передвижения груза с контрабандым товаром, а именно тягач и прицеп перевозчика, тоже попадают под конфискацию . Митники в любом случае уже в выиграше, контрабанду выявили, проколчик готов, а там глядишь и договариваться кто придёт. Кому война, а кому очередная возможность подзаработать. У них ничего святого нет, только бабло.
Господа митники, я что- то придумал? Не так всё было???
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20.10.2022 16:17 Відповісти
Ці ***** ще й по медальці отримають. А як же - вони ж на "варті державних інтересів"
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20.10.2022 17:08 Відповісти
Бо правильні волонтери ті, які пішли під крило Президента Офісу Презедента. Проти решти розпочалась боротьба. Обшуки, справи, тиск. Поки не зрозуміють, що потрібно не забувати про проекти Банкової.
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20.10.2022 16:39 Відповісти
Героічна Волинська митниця. Тварі в погонах
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20.10.2022 16:43 Відповісти
Підтримую. Колись наше підприємство, на якому я працював, постраждало від тих упирів з олов*яними очицями. І що таке Любомльський "суд" теж знаю.
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20.10.2022 17:11 Відповісти
Подивіться на "хатинки" тої худоби, і в Вас зникнуть усі запитання, чому на митниці гальма! Не загальмуєш, не відпаде! Ну що, зелененькі, наголосували в 2019?
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20.10.2022 17:53 Відповісти
Тпке враження, що для митників зараз немає військового стану. Треба розмовляти з ними з диктофоном, і подавати в НАБУ.
За таке при нормальній владі можна в час війни і за грати попасти
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20.10.2022 18:27 Відповісти
Это всё ****** зеленского!! Мало им зарплаты и тёплой должности на митници,так они сволочи ещё и мзду вымогают!!! А чиновникам зеленского на всё насрать!!...Не им же спать в окопах при минусовой температуре!!..... И так во всём у этого зеленского..Мосты не взорвали на херсонщине _-Ну и что,???, за два дня сдали врагу две южные области Путину !! Ну и что ??? В Запорожье продали гуманитарку на 200 300т миллионов ..Ну и что""...Зато красноречие каждый божий вечер на всех каналах ТВ,какой он хороший головнокомандувач!!!
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20.10.2022 18:47 Відповісти
Просте і ефективне вирішення питання на майбутнє: ротація на 4-5 міс. митників із всього західного кордону, з митниками з харківщини, сумщини, чернігівщини.
Гандони і моральні уроди волинські "матняки" 😡
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20.10.2022 20:34 Відповісти
У нас так в лютому 2019 кабіну від ГАЗ 66 затримали. Але тоді здається те зробило ВСП. За певну суму пропустили. Іншого варіанту не було. Мабуть незалежно (або залежно) від президента всі ці дозволені чи контролюючі органи живуть в своєму всесвіті і ні революція гідності, ні війна на це не впливають.
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21.10.2022 01:10 Відповісти
Такий дивний парадокс. Якби президентом був - ну, припустимо - Порошенко - йому б кожен такий випадок закидали, нібито він сам бігає по митниці й відбираї вантажі в волонтерів. А зараз... ніхто навіть не згадує, скільки разів Найвеличнівшивий особисто, власними руками подолав усю корцпцію на кордоні. Як сам катався по митницях, когось там показово розпікав на камери, і т.д. І навіть коли прямі протеже ЗʼЄрмака розкрадають гуманітарку вагонами й контейнерами - ну то таке. Трошки висловини своє "айяйяй", та й годі.
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21.10.2022 08:49 Відповісти
 
 