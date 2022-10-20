Волинські митники вже 10 днів не пропускають вантажівку з генераторами та портативними електростанціями для ЗСУ, - волонтерка Берлінська

Волонтери "Razom for Ukraine" закупили генератори та портативні електростанції для ЗСУ, однак вже 10 днів вантаж не пропускають волинські митники.

Про це повідомила військова та волонтерка Марія Берлінська, інформує Цензор.НЕТ.

"10 днів тому на Волинську митницю заїхав вантаж із генераторами та портативними електростанціями. Вантаж, на який вже черга замовлень від військових частин. Через хронічну перевтому волонтери зробили одну помилку в митній декларації. Отримувачем вказали Львівську Військову Адміністрацію - суто автоматично, бо возили разом з ЛОВА десятки вантажів із дронами та раціями", - розповіла вона.

За словами Берлінської, за годину водій з логістом виправили декларацію (поставили отримувачем склад "Razom for Ukraine) у Львові), пояснили помилку та вибачились. А в підтвердження додали рахунки про закупівлю, листи від продавців, лист від фонду.

"Але керівники Волинської митниці певне вирішили скористатись ситуацією. У відповідь на дзвінки та прохання пропустити вантаж військовим почали звучати натяки. "Розумієте, такий вантаж зараз всім потрібний. Давайте ми його вилучимо як контрабанду. А потім самі передамо військовим, обов'язково". Обовязково передадуть, нам треба просто вірити". - продовжила волонтерка.

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Як результат, зазначила Берлінська, вже 10 днів водій ночує на митниці, військоволужбовці мерзнуть на фронті без генераторів, а волонтери платять кожен день простій зі своїх коштів.

"В зв'язку з цим в мене питання: Чи знає керівництво Волинської митниці як холодно зараз спати на фронті? І чи вибрали ви собі місце де ви будете служити холодними ночами без генераторів? Микола Татарчук як керівник Волинської митниці дайте відповіді на питання. Зараз в країні є лише дві ролі: бути в армії або допомогати армії. Ніякі генератори куплені за волонтерські кошти вам ніхто не віддасть. Краще віддати вас в армію, не вмієте допомогати армії, заважаєте волонтерам - вставайте в стрій". - наголосила вона.

Водночас головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook зазначив: ""Волонтери" з Волинської митниці відбирають речі справжніх волонтерів, щоб розпоряджатись ними на власний розсуд. Навіть якби це не був відомий фонд - яке право у вас є затримувати хоч на хвилину вантаж у вигляді генераторів у країну, де енергетику знищує ворог і люди мають рятуватись від холоду? Божевілля якесь. Треба надати максимального розголосу, щоб зупинити це бажання наживати собі щось з того, що люди завозять для елементарного виживання".

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