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Через запровадження на окупованих територіях "воєнного стану" Росія може відмовляти у візитах туди міжнародним місіям, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дмитро,лубінець

Запровадження воєнного стану може стати причиною відмови усім міжнародним організаціям відвідувати тимчасово окуповані українські території.

Про це повідомив під час брифінгу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"РФ ввела учора воєнний стан. Побачите, що тепер це буде основою для того, що вони відмовлятимуть всім міжнародним місіям і організаціям (у візитах, зокрема, до місць тримання наших громадян – ред.), казатимуть, що вони дуже хочуть, щоб ці організації приїхали, але "у нас, на жаль, воєнний стан, дочекаймось, поки він закінчиться, після цього приїжджайте", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працюємо над відкриттям гумкоридору з тимчасово окупованих територій, - омбудсмен Лубінець

Автор: Марина Макєєва
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А раніше не відмовляли...
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20.10.2022 16:01 Відповісти
звичайно ні! кого там тільки не було! незалежні і професійні спостерігачі з кндр, білорусі, камбоджі і зімбабве вивчали питання досконально!
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20.10.2022 16:03 Відповісти
Отож...
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20.10.2022 16:04 Відповісти
да и похер, хай отказывают, делов то. ВСУ без приглашения туда зайдет
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20.10.2022 16:02 Відповісти
не ти ж в полоні сидиш
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20.10.2022 16:09 Відповісти
А що, когось пускали?
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20.10.2022 16:13 Відповісти
Ти засів
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20.10.2022 16:16 Відповісти
Скільки за 8 років в окупованому Криму було незалежних міжнародних місій?
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20.10.2022 16:04 Відповісти
І кого це обходить? Хай вони там собі приймають що завгодно!! ************* БРЄД Є НЕЗАКОННИМ!!! НІХТО ЦЬОГО НЕ ВИЗНАЄ ТА НЕ РЕАГУВАТИМЕ, ВІДПОВІДНО! ПРИПИНІТЬ НЕСТИ *****!
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20.10.2022 17:31 Відповісти
 
 