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Росія забрала частину ППО з Сирії. Ізраїль може змінити думку щодо допомоги Україні, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,ппо

Росія нещодавно перекинула з Сирії частину військ та техніки, зокрема системи протиповітряної оборони. Це усунуло одне з головних обмежень для ізраїльських військових дій в Сирії та може змінити позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американське видання The New York Times.

Про перекидання російський військ виданню стало відомо від двох високопоставлених західних дипломатів і високопоставленого чиновника з оборони Ізраїлю, які побажали бути анонімними. За словами двох з них, росіяни вивели з Сирії від 1200 до 1600 солдатів, інший же сказав, що вивели набагато більше.

Крім того, як повідомив ізраїльський чиновник, росіяни передислокували з Сирії в Україну декількох своїх командувачів, російське військове керівництво стало менш залученим до повсякденного управління операціями в Сирії та у координації з Ізраїлем.

Ізраїль регулярно завдає ударів по військових цілях на території Сирії з метою перешкоджання закріпленню сил Ірану поблизу свого північно-східного кордону. Однак у 2018 році Росія перекинула до Сирії свої системи ППО, що створило загрозу для ізраїльських літаків.

Як пояснює NYT, ризик того, що російські ППО можуть бути використані проти ізраїльських літаків стримувало владу Ізраїля від військової підтримки України після повномасштабного російського вторгнення.

Також читайте: Росія може перекинути в Україну війська із Сирії, - Reuters

Після виведення систем С-300, за словами трьох чиновників, російський вплив на Ізраїль в Сирії зменшився, тим самим змінив погляди Ізраїлю на допомогу Україні. Зокрема, днями ізраїльський міністр Нахман Шаї закликав надати Україні військову допомогу після того, як стало відомо про постачання іранської зброї в Росію.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Господи, да что вы до*бались до этого Израиля. Территория как 2/3 одесской области. Вели войну на выживание как мы сейчас уже несколько раз. Он нас не заставлял избавляться от ЯО и гарантий по будапешту не давал. Не помагает руссне и на том спасибо. Словно панацея какая-то с этим израилем по заголовкам. пес с ними, пусть живут как хотят, главное чтоб нам не во вред. Придет время их войны с Ираном мы тоже будет помогать одеялами и зерном. харэ уже...
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20.10.2022 16:19
+11
Не смешно! Ничего не изменится.
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20.10.2022 16:11
+5
Только одеялами
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20.10.2022 16:25
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Не смешно! Ничего не изменится.
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20.10.2022 16:11 Відповісти
Мендель снова возвонит и даст указания.
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20.10.2022 16:13 Відповісти
найгірший ворог жидові - він сам
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20.10.2022 16:14 Відповісти
Жлоби завжди думають тільки про себе. Ніхто нічого не буде постачати, бо вони дуже бояться, що татарови і дєрьмаки передадуть ірану ізраїльську зброю.
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20.10.2022 16:14 Відповісти
Привести опонента до режиму очікування це найдревніша стратегія цього народу.
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20.10.2022 16:14 Відповісти
Израиль не изменит ничего. Не даст он ракеты тем, кто продаст их Ирану. Эти технологии разрабатывались Израилем на протяжении многих лет, и так просто они их не отдадут. Им же еще совместно с США бомбить реакторы. Кто же будет так рисковать?
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20.10.2022 16:14 Відповісти
Я в 80тых пел про себя Кобзона, Ядерному взрыву да да да солнечному Миру нет нет нет . 86 стран мира позволит спятившему деду войну розвеязать? Его да должно пройти минемум через 56 ушей одекватных людей для запуска.
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20.10.2022 16:25 Відповісти
Шо там розробляли? Допомога США з 1947, лобі, і фсьо
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20.10.2022 16:35 Відповісти
Не упрощайте. Лобби - это хорошо, но лобби не разбирается в ракетах и противоракетах. Их надо создать. И Израиль совместно с США создал противоракетную оборону в несколько слоев.
ПЫСЫ: в 1948 Израилю помогал таки СССР и т.Сталин, не США.
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20.10.2022 16:38 Відповісти
Коба передал правительству Голды Меир, огромное количество оружия
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20.10.2022 16:49 Відповісти
Тому і прошу бігати до кісток в рашу, в Україну, зась, забрали разом з святою землею і нах
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20.10.2022 16:57 Відповісти
вона тоді послихою в коби була.
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21.10.2022 20:38 Відповісти
Совмесно, т.е. США
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20.10.2022 16:54 Відповісти
нет, военпром в Израиле на очень приличном уровне.
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20.10.2022 17:00 Відповісти
больше не пишите подобную чушь, если не хотите выглядеть дурой!
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20.10.2022 18:05 Відповісти
Дура від Вас комплімент
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20.10.2022 18:31 Відповісти
Сам руськочелюсний дурак
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20.10.2022 19:37 Відповісти
взагалі-то я володію українською, російською, англійською та івритом, ще трохи французьскою хто там з нас дурак?
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20.10.2022 20:02 Відповісти
Можно володіти купою мов, але непорядною людиною ти є
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20.10.2022 20:04 Відповісти
Я звернувся до Вас на "Ви", це по-перше... по-друге, я запропонував Вам не писати дурниць, щоб не виглядати "дурою"! по-третє, якщо Ви не розумієтесь на цьому питанні, то краще промовчте (і ще раз перечитайте пункт 2)
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20.10.2022 20:16 Відповісти
Пішов нахер агент так уміща в мене, тобі і близенько не тикатися, пшол, разом зі будановоф
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20.10.2022 20:42 Відповісти
Ти не агент 007 ти падло кончене всрался енд закопався
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20.10.2022 21:16 Відповісти
чого так запалало в тебе?
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20.10.2022 21:30 Відповісти
З чоловіком посралась, сину прилетіло, ну й тобі, таке
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20.10.2022 21:57 Відповісти
Падлюка
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20.10.2022 21:13 Відповісти
Українську вивчиш, тоді й пиши, хамло
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20.10.2022 21:19 Відповісти
Там де тонко ,там і рветься (с)
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20.10.2022 16:15 Відповісти
Там где танки там и льется.
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20.10.2022 16:17 Відповісти
Шарик РФ сдувается.
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20.10.2022 16:15 Відповісти
а якщо вони у зв"язку з виводом рашанських ППО роздовбуть вщент завод по виробництву дронів в ірані - це вони нам допоможуть чи собі?
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20.10.2022 16:18 Відповісти
Ізраїль це країна в стані війни. Нескінченної. Ось уже 73 роки сіоністи плодять навколо себе ворогів і інвестують в ненависть до Ізраїлю своїх сусідів. Розраховувати на якусь "допомогу" від країни яка сама тотально залежить від зовнішніх поставок не можна.
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20.10.2022 16:18 Відповісти
Трохи не так.
Точніше, зовсім не так.
Починаючи з першого дня існування Ізраїлю, коли об'єднана армія шести арабських держав спробувала розчавити крихітне і площею і населенням (0,6 млн) нове державне утворення, Ізраїль щодня доводив їм просту істину - "Ви ніколи нас не переможете. Ніколи!! Прийдете з мечем, від меча і загинете. Прийдете з миром, і ми простягнемо вам руку" мира.
І ви знаєте, 70 років цілком вистачило, щоб араби зрозуміли, що іудеї повернулися на свою давню батьківщину назавжди. Іде широке визнання Ізраїлю всім арабським та мусульманським світом.
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20.10.2022 16:27 Відповісти
Ізраєль імітує страшну війну, бо вигідно страдальців з себе робити. Початок війни, водички тре , і пішло, поїхало. Семіти між собою їб@ться, ну а США і рсрс теж туди ж
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20.10.2022 16:40 Відповісти
Якщо і імітує, то дуже майстерно. Настільки майстерно, що всього його вороги повірили в його силу і вважають за краще миритися, а не воювати
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20.10.2022 16:48 Відповісти
Тому і миряться, бабло ділять
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20.10.2022 16:53 Відповісти
Негайно беріться за історичну дисертацію.
Негайно.
Дамо доктора (або лікаря?) без захисту.
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20.10.2022 16:57 Відповісти
Мо почитаєш, а? Прошу
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20.10.2022 17:06 Відповісти
Та давно вже ніхто не вірить. Араби починають менше молитися і більше вчитися, про що свідчить кількість захищених в сусідніх з Ізраїлем країнах докторських дисертацій. Це викликає паніку, наприклад в Тель-Авівському університеті. Там вже розуміють що "падіння Ізраїлю" лише питання часу. Коли Ізраїль за одного вбитого єврея вбиває 1119 палестинців і руйнує ціле місто то назвати цю країну цивілізованою може тільки сіоніст. Ізраїль традиційно прагне страху сусідів і відтак інвестує в ненависть. І коли 130 мільйонів арабів які оточують Ізраїль реалізують в металі набуті в кращих університетах світу знання, то навіть допомога США євреїв не врятує... Спостерігаючи за "інвестиціями в ненависть" Ізраїлю дивуєшся як у сіоністів вистачає нахабства вважати свої дії розумними і виправданими...
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20.10.2022 17:48 Відповісти
Господи, да что вы до*бались до этого Израиля. Территория как 2/3 одесской области. Вели войну на выживание как мы сейчас уже несколько раз. Он нас не заставлял избавляться от ЯО и гарантий по будапешту не давал. Не помагает руссне и на том спасибо. Словно панацея какая-то с этим израилем по заголовкам. пес с ними, пусть живут как хотят, главное чтоб нам не во вред. Придет время их войны с Ираном мы тоже будет помогать одеялами и зерном. харэ уже...
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20.10.2022 16:19 Відповісти
Только одеялами
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20.10.2022 16:25 Відповісти
Ніт, в стару ковдру закутую банки
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20.10.2022 17:07 Відповісти
мне им и одеяла жалко
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20.10.2022 23:51 Відповісти
Полностью согласен. У нас верховный на шашлычках прохлаждался, а Нептуны волонтеры на боевые позиции вывозили тайком. Не учитывая всего прочего. Учитывая что находясь в состоянии открытых боевых действий страну обвинять в отказе раскрытии секретов может только кремлядская моль из путлеровского бункера.
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20.10.2022 16:33 Відповісти
Кажеш не допомагає кацапам ? (( Тільки чомусь кацапські дрони з їхніх комплектуючих і не переживають що до ірану попадуть (( наших біженців хрен до себе пускали весною , навіть як запрошення ізраїльське було , зате кацапам - вільний в"їзд по сьогодні .....
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20.10.2022 17:11 Відповісти
кацапи допомогли Ізраїлю
думаєте тепер допоможуть нам ?
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20.10.2022 16:19 Відповісти
Мабуть, став час переглянути вікові географічні постулати на земнрій мапі та визначити рф як цілком АЗІЙСЬКУ країну.
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20.10.2022 16:20 Відповісти
Провидіння любить зі знаком мінус таких хитровумних, які мають за правило: друг мого друга - мій ворог.
Як тільки рашистська пітьма в обмін на літуни-мопеди передасть персам ЯЗ, вони одразу ж відповідно до своєї конституції вдарять нею по Ізраїлю.
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20.10.2022 16:21 Відповісти
и мы им введем визовый режим.
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20.10.2022 23:52 Відповісти
Звичайно Ізраїль дасть Україні зброю... за два дні до нашої перемоги. Щоб потім гордо верещати про свою значущу участь. А задовго до того... як мінімум американські війська, якщо не натівські, будуть на українській землі допомагати нищити орду.
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20.10.2022 16:23 Відповісти
Изя! Вы за!? Шобыда так нет... Позиция должна быть четкой.
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20.10.2022 16:23 Відповісти
Не змінить. В Україні Степан Бандера в пошані, а жиди проти нього.
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20.10.2022 16:23 Відповісти
Цікаво, чим Степан Андрійович так досадив правовірним іудеям?
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20.10.2022 16:30 Відповісти
Я не знаю. Може посол ізраїлю вам скаже, бо істерив проти перейменування проспекту московський на проспект Степана Бандери в Києві та присвоєння стадіону в Тернополі ім'я Романа Шухевича.
А 14 жовтня 2022 єврей Зеленський присвоїв звання Герой України 99-літньому сотнику УПА Мирославу Симчичу.
Проросійські жиди такого йому не подарують.
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20.10.2022 16:49 Відповісти
Ніде не зустрічав інформацію про антисемітизм Бандери. Можливо я щось пропустив, хотілось би заповнити пробіл.
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21.10.2022 14:44 Відповісти
Поговоріть з рабіновичем.
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21.10.2022 20:08 Відповісти
А ким в Ізраїлі вважають тов. Кагановича?
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20.10.2022 16:37 Відповісти
і разом із кагановичем - ще принаймні 50% особового складу нквд?
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20.10.2022 16:45 Відповісти
Бен Лот.
Пригадайте біблійну розповідь, як Авраам вийшов із Харана разом зі своїм племінником Лотом і пішли до Землі Обітованної. Але Авраам почув голос Всевишнього, а Лот вважав за краще запозичити звички місцевих язичників. Тому таких "кагановичів, мехлісів, а нині солов'євих, кедмі, ескіних та інших і сатановських" називають сини Лота. За походженням юдеї, а за нормами життя вже геть відірвані.
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20.10.2022 16:45 Відповісти
Як зручно, аж завидки беруть
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20.10.2022 17:09 Відповісти
Не треба прибіднятись, ніби євреї нікому шкоди не робили, а тільки їм погано було
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20.10.2022 17:26 Відповісти
Всі родичі Лазаря виїхали до першої війни в Штати. Коли він став "лоскотати вусами" піпл, вони із страху змінили призвіща, бо боялись, що їх дістануть. А дальню рідню вже в 30-і "приговорили".
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21.10.2022 20:44 Відповісти
Невже все так однозначно ,святий трикутник пропаганди росія,Польща та Ізраїль .Євреї завжди були на стороні влади(гроші ******* тишу), дурна дискусія .
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20.10.2022 16:45 Відповісти
Баран
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20.10.2022 16:45 Відповісти
Я вас дуже прошу, не знаєте історію, не ганьбиться
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20.10.2022 16:46 Відповісти
Ну, так переконайте мене.
З задоволенням прочитаю(а від вас особливо) про величезну користь для України підписаного в 1654 році акта про приєднання України до Росії. "Навіки Разом", так?
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20.10.2022 16:54 Відповісти
Московію нічим не зміниш. Військова угода про оборону а не оце все, історію хоч в ютуб дивіться, ну хоч Палій
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20.10.2022 17:00 Відповісти
І куда я пішла, працюю за копійки, галасувати як тре, голос зриваю, всім розказую, ответка того ж віку було краще шо делать
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20.10.2022 17:20 Відповісти
Маю припущення.
Багато думав про це, писати вам чи ні...
Знаю заздалегідь, не сподобається, але все ж таки. Україну врятувала б протестантська мораль. Протестанство, ось шлях порятунку. На крайняк - католицтво. Православ'я, а православ'я московського сатанату особливо - це загибле болото, з якого виходу не було, немає і не буде у майбутньому.
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20.10.2022 17:29 Відповісти
Я гностік, ніяка церква не віра, а фінансова установа. Всі церкви проповідують ненавість та вбивство ''іноверів''. Велес хіба що
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20.10.2022 17:35 Відповісти
Віра народжує мораль, мораль народжує національний характер, національний характер будує державу та країну.
Протестанство і католицизм побудували Північну, Західну і Південну Европу.(І США, і Канаду, і Австралію, і Південну Африку...)
Православ'я збудувало Московію та її сателітів.
Естонія та Псковська область межують. Естонія вже має європейський рівень життя, Псковська область, брудна та п'яна, вимирає.
У них що різні умови? Ні, вони мають різну національну ментальність, обумовлену різною вірою
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20.10.2022 17:47 Відповісти
100 %
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20.10.2022 17:52 Відповісти
Та ні ж. Українці обирали моцних госпідарників. Кучма, Янік...
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20.10.2022 17:27 Відповісти
Потім на клована перестрибнули. Ех..
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20.10.2022 17:28 Відповісти
Пардон "травень" френч.
Є такий старий анекдот - "Якщо і четвертий чоловік б'є морду, то, напевно, справа все-таки не в чоловіках, а в морді".
Шість президентів було. Усі чесно вибрані, всі отримали вотум довіри від народу. Тут щось одне - або з президентами негаразд або з народом
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20.10.2022 17:37 Відповісти
Яник господарник,😂
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20.10.2022 17:36 Відповісти
Да. Госпідарник. Крєпкій промишлєнік.
Така в нього самореклама була.
Це я до коментаря вище писала, ніби українці лише вишиванки обирали.
А вони насправді обирали сов'єцьку меркантильну номенклатуру.
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20.10.2022 17:50 Відповісти
Замочили Чорновола
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20.10.2022 19:04 Відповісти
Акт про приєднання в студію ! )) Правда одна проблема - окрім байок про підписання такої угоди оригінала її ніхто ніколи не бачив , бо немає ((
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20.10.2022 17:15 Відповісти
Хто б казав про Хмельницького коли равіни сиділи з путіним і мовчки ковтали його бредні про гебельса, слова лаврова про найбільших антисимітів самих евреїв, таке терпіти можуть тільки боягузи та раби, евреїв які створили Ізраіль перевертаються в своїх могилах. В Ізраїль понаїхали сикуни та боягизи з колишнього ссср які за Ізраіль воювати не будуть. Не треба ******** українцям і розказувати хто для нас справжній герой подивись на себе і свою боягузливу проросійську владу.
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20.10.2022 17:08 Відповісти
Хто сидів, а хто залишив росію в знак протесту. Головний рабин Москви виїхав з Росії. Інші залишилися. Вікове правило, де громада, там і рабин.
Ну, повертаємось до наших баранів. Про позитивний внесок Переяславської Ради у подальшу долю України є що сказати?
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20.10.2022 17:15 Відповісти
А що дивного, араби теж семіти от жиди і антисеміти
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20.10.2022 17:38 Відповісти
Йому до Мазепи не дотянутись...
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20.10.2022 17:52 Відповісти
За кого жиди хоч раз були. Кримські татари їх дітей забирали і казали, шо наші, спасли дуже багато, і віддячили?
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20.10.2022 16:44 Відповісти
Різниця між Ізраїлем і Україною в тому, що Ізраїль 70років озброювався, а Україна 30років роззброювалась. Тепер які питання? ЯЗ нах..й, ракети нах..й, стратегічні бомбардувальники нах..й, кораблі нах..й, танки нах..уй. Тільки лижі, шашлики, шоколадки, золоті батони, бджоли, черепки, газ, бєні, ахмєтови, пінчуки та інша п..здота.
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20.10.2022 16:52 Відповісти
"Израильское" ИПСО Кремля и намек Пентагона бункерной Крысе
https://www.youtube.com/watch?v=jUdZWWiWCoc
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20.10.2022 17:09 Відповісти
Пусть оказывают помощь, хотя бы мобильными госпиталями и медикаментами, технологиями, а оружие у других надо просить...
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20.10.2022 17:23 Відповісти
Якщо перекидають ппо, значить дійсно тоді майже кілька днів підряд по 6 штук виносили. Це напевно хороша новина.
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20.10.2022 18:03 Відповісти
для нас зашибись как классно
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20.10.2022 23:55 Відповісти
Иран опробует дроны и ракеты, модернизирует и потом будет их запускать , ну конечно же не по Украине, но нам естественно это не интересно, у нас своих проблем хватает....
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20.10.2022 18:17 Відповісти
Ізраілю вигідна війна в Україні в теперішньому її стані. Ну по- перше - чим більше іранської зброї в Україні тим її менше біля них, і не потрібно гроші витрачати на її знищення; по-друге - кацапи цілком і повністю зайняті нами і в них немає сил 7ні на сирію , ні на кого...Ну а тепер подумайте потрібно їм гам допомагати і сваритись з кацапами, якщо вони вбивають двох зайців??????
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20.10.2022 18:33 Відповісти
В Израиле очень много людей поддерживает Украину, и скоро выборы и люди сделают свой выбор и я думаю кто с политиков боится или топчет за государство-агрессор пойдет по пути "Русского корабля".
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20.10.2022 20:24 Відповісти
Беня натаньяху вчора проричав, що някої допомоги не буде, якщо він стане премьером. Він давній корифан царя лаптеногих. Так що саме цікаве після 1 листопада, після виборів.
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21.10.2022 20:54 Відповісти
 
 