Росія забрала частину ППО з Сирії. Ізраїль може змінити думку щодо допомоги Україні, - The New York Times

Росія нещодавно перекинула з Сирії частину військ та техніки, зокрема системи протиповітряної оборони. Це усунуло одне з головних обмежень для ізраїльських військових дій в Сирії та може змінити позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американське видання The New York Times.

Про перекидання російський військ виданню стало відомо від двох високопоставлених західних дипломатів і високопоставленого чиновника з оборони Ізраїлю, які побажали бути анонімними. За словами двох з них, росіяни вивели з Сирії від 1200 до 1600 солдатів, інший же сказав, що вивели набагато більше.

Крім того, як повідомив ізраїльський чиновник, росіяни передислокували з Сирії в Україну декількох своїх командувачів, російське військове керівництво стало менш залученим до повсякденного управління операціями в Сирії та у координації з Ізраїлем.

Ізраїль регулярно завдає ударів по військових цілях на території Сирії з метою перешкоджання закріпленню сил Ірану поблизу свого північно-східного кордону. Однак у 2018 році Росія перекинула до Сирії свої системи ППО, що створило загрозу для ізраїльських літаків.

Як пояснює NYT, ризик того, що російські ППО можуть бути використані проти ізраїльських літаків стримувало владу Ізраїля від військової підтримки України після повномасштабного російського вторгнення.

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Після виведення систем С-300, за словами трьох чиновників, російський вплив на Ізраїль в Сирії зменшився, тим самим змінив погляди Ізраїлю на допомогу Україні. Зокрема, днями ізраїльський міністр Нахман Шаї закликав надати Україні військову допомогу після того, як стало відомо про постачання іранської зброї в Росію.