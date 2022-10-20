Росія забрала частину ППО з Сирії. Ізраїль може змінити думку щодо допомоги Україні, - The New York Times
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Росія нещодавно перекинула з Сирії частину військ та техніки, зокрема системи протиповітряної оборони. Це усунуло одне з головних обмежень для ізраїльських військових дій в Сирії та може змінити позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американське видання The New York Times.
Про перекидання російський військ виданню стало відомо від двох високопоставлених західних дипломатів і високопоставленого чиновника з оборони Ізраїлю, які побажали бути анонімними. За словами двох з них, росіяни вивели з Сирії від 1200 до 1600 солдатів, інший же сказав, що вивели набагато більше.
Крім того, як повідомив ізраїльський чиновник, росіяни передислокували з Сирії в Україну декількох своїх командувачів, російське військове керівництво стало менш залученим до повсякденного управління операціями в Сирії та у координації з Ізраїлем.
Ізраїль регулярно завдає ударів по військових цілях на території Сирії з метою перешкоджання закріпленню сил Ірану поблизу свого північно-східного кордону. Однак у 2018 році Росія перекинула до Сирії свої системи ППО, що створило загрозу для ізраїльських літаків.
Як пояснює NYT, ризик того, що російські ППО можуть бути використані проти ізраїльських літаків стримувало владу Ізраїля від військової підтримки України після повномасштабного російського вторгнення.
Після виведення систем С-300, за словами трьох чиновників, російський вплив на Ізраїль в Сирії зменшився, тим самим змінив погляди Ізраїлю на допомогу Україні. Зокрема, днями ізраїльський міністр Нахман Шаї закликав надати Україні військову допомогу після того, як стало відомо про постачання іранської зброї в Росію.
Будь ласка, зачекайте...
ПЫСЫ: в 1948 Израилю помогал таки СССР и т.Сталин, не США.
Точніше, зовсім не так.
Починаючи з першого дня існування Ізраїлю, коли об'єднана армія шести арабських держав спробувала розчавити крихітне і площею і населенням (0,6 млн) нове державне утворення, Ізраїль щодня доводив їм просту істину - "Ви ніколи нас не переможете. Ніколи!! Прийдете з мечем, від меча і загинете. Прийдете з миром, і ми простягнемо вам руку" мира.
І ви знаєте, 70 років цілком вистачило, щоб араби зрозуміли, що іудеї повернулися на свою давню батьківщину назавжди. Іде широке визнання Ізраїлю всім арабським та мусульманським світом.
Негайно.
Дамо доктора (або лікаря?) без захисту.
думаєте тепер допоможуть нам ?
Як тільки рашистська пітьма в обмін на літуни-мопеди передасть персам ЯЗ, вони одразу ж відповідно до своєї конституції вдарять нею по Ізраїлю.
А 14 жовтня 2022 єврей Зеленський присвоїв звання Герой України 99-літньому сотнику УПА Мирославу Симчичу.
Проросійські жиди такого йому не подарують.
Пригадайте біблійну розповідь, як Авраам вийшов із Харана разом зі своїм племінником Лотом і пішли до Землі Обітованної. Але Авраам почув голос Всевишнього, а Лот вважав за краще запозичити звички місцевих язичників. Тому таких "кагановичів, мехлісів, а нині солов'євих, кедмі, ескіних та інших і сатановських" називають сини Лота. За походженням юдеї, а за нормами життя вже геть відірвані.
З задоволенням прочитаю(а від вас особливо) про величезну користь для України підписаного в 1654 році акта про приєднання України до Росії. "Навіки Разом", так?
Багато думав про це, писати вам чи ні...
Знаю заздалегідь, не сподобається, але все ж таки. Україну врятувала б протестантська мораль. Протестанство, ось шлях порятунку. На крайняк - католицтво. Православ'я, а православ'я московського сатанату особливо - це загибле болото, з якого виходу не було, немає і не буде у майбутньому.
Протестанство і католицизм побудували Північну, Західну і Південну Европу.(І США, і Канаду, і Австралію, і Південну Африку...)
Православ'я збудувало Московію та її сателітів.
Естонія та Псковська область межують. Естонія вже має європейський рівень життя, Псковська область, брудна та п'яна, вимирає.
У них що різні умови? Ні, вони мають різну національну ментальність, обумовлену різною вірою
Є такий старий анекдот - "Якщо і четвертий чоловік б'є морду, то, напевно, справа все-таки не в чоловіках, а в морді".
Шість президентів було. Усі чесно вибрані, всі отримали вотум довіри від народу. Тут щось одне - або з президентами негаразд або з народом
Така в нього самореклама була.
Це я до коментаря вище писала, ніби українці лише вишиванки обирали.
А вони насправді обирали сов'єцьку меркантильну номенклатуру.
Ну, повертаємось до наших баранів. Про позитивний внесок Переяславської Ради у подальшу долю України є що сказати?
https://www.youtube.com/watch?v=jUdZWWiWCoc