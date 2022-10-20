ДТЕК робить все можливе, щоб якнайскоріше відновити роботу атакованих ракетами ТЕС, - Тімченко

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова робить все можливе, аби якомога скоріше відновити роботу всіх ТЕС, що зазнали терористичних ракетних атак Росії.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю виданню "Українська правда".

"Ми не можемо просто дивитися на ситуацію і не намагатися зробити все можливе, щоб ця потужність (пошкоджених ракетами ТЕС, - прим.) була доступна", - сказав Тімченко.

Аварійні бригади ДТЕК одразу приступають до ліквідації наслідків ракетних ударів, як тільки отримають дозвіл від ЗСУ. За словами глави ДТЕК, ворог концентрує свої атаки на відкриті розподільчі пристрої електростанцій, які дозволяють видавати напругу в мережу.

"У нас ключова проблема, і це те, про що я вчора говорив з іноземцями, – обладнання. Найболючіше місце – автотрансформатори. Виробництво автотрансформатора займає 6–9 місяців. У нас немає цих 6–9 місяців. У нас і місяця немає. Нам потрібно активно шукати вживане обладнання на вугільних теплоелектростанціях у Європі, яке ми можемо знімати і перевозити сюди. Можна складати якісь тимчасові схеми, але вони не можуть працювати на постійній основі", - зазначив Тімченко.

Нагадаємо, з 10 по 19 жовтня росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.