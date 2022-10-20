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ДТЕК робить все можливе, щоб якнайскоріше відновити роботу атакованих ракетами ТЕС, - Тімченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

електроенергія

 Компанія ДТЕК Ріната Ахметова робить все можливе, аби якомога скоріше відновити роботу всіх ТЕС, що зазнали терористичних ракетних атак Росії.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю виданню "Українська правда". 

"Ми не можемо просто дивитися на ситуацію і не намагатися зробити все можливе, щоб ця потужність (пошкоджених ракетами ТЕС, - прим.) була доступна", - сказав Тімченко.

Аварійні бригади ДТЕК одразу приступають до ліквідації наслідків ракетних ударів, як тільки отримають дозвіл від ЗСУ. За словами глави ДТЕК, ворог концентрує свої атаки на відкриті розподільчі пристрої електростанцій, які дозволяють видавати напругу в мережу.

"У нас ключова проблема, і це те, про що я вчора говорив з іноземцями, – обладнання. Найболючіше місце – автотрансформатори. Виробництво автотрансформатора займає 6–9 місяців. У нас немає цих 6–9 місяців. У нас і місяця немає. Нам потрібно активно шукати вживане обладнання на вугільних теплоелектростанціях у Європі, яке ми можемо знімати і перевозити сюди. Можна складати якісь тимчасові схеми, але вони не можуть працювати на постійній основі", - зазначив Тімченко.

Нагадаємо, з 10 по 19 жовтня росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
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Ринат глитай !

чи не так ?
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20.10.2022 16:30 Відповісти
а Ринату не жирно буде ?

що, вже не жирно коли жарєний пєтух в попу клюнув?
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20.10.2022 16:43 Відповісти
да і нема коли, требу бруківку на Грушевського міняти

https://suspilne.media/289496-u-stolici-onovluut-brukivku-na-vulici-grusevskogo/

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20.10.2022 16:47 Відповісти
Чергові питання... якщо всі кричали, волали, попереджали, що орки будуть ******* по тец восени, якого ***** біса було не закупить ці трансформатори ДО ТОГО ЯК ОРКИ ********** тец?
24.02.2022 знову і знову і знову і знову. Залишилось тільки сказать, що ви спеціально не купували трансформатори, бо якбт почали їх купувать, то орки би зрозуміли що ви здогадались про їх наміри і атакували тец вже влітку, а за цей час ви встигли підготувати аварійні команди, які відключають світло по хатам українців, але чомусь, бляха, не відключають зовнішнє освітлення реклам, бігбордів, вітрин і тд.
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20.10.2022 16:42 Відповісти
Якби, не ахметовськи журнашлюхи, які буквально, принесли війну... про ДТЕК хочеться говорити тільки хороше.,
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20.10.2022 16:49 Відповісти
 
 