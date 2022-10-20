У Вікіпедії виявили мережу тіньових редакторів, які просували російські наративи про війну
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Дослідники із Британії виявили мережу тіньових редакторів, які намагалися вплинути на наративи про російсько-українську війну.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Gizmodo, відповідний звіт створили два британські аналітичні центри – Інститут стратегічного діалогу (ISD) і Центр аналізу соціальних медіа (CASM), в якому досліджували дезінформацію у Вікіпедії.
Аналітики проаналізували діяльність 86 редакторів, яких заблокували через порушення кодексу етики Вікіпедії.
Вони вносили незначні зміни до статей, у яких намагались маніпулювати інформацією і хоча б несуттєво схилити її в бік проросійського наративу.
За словами дослідників, ці спроби містили зміну мови, щоб мінімізувати об’єктивність прозахідних версій і максимізувати об’єктивність прокремлівських версій.
Окрім цього ці редактори додавали до статей кремлівські цитати і пресрелізи для підсилення проросійських аргументів, а також створювали теми, які схиляли історичний фон у бік проросійських наративів.
Також ці редактори постійно вставляли посилання на російські державні ЗМІ.
"Однією із загроз для Вікіпедії є використання підозрілих або тенденційних джерел. Тому спочатку ми перевірили підхід фільтрації редагувань на основі того, чи додають вони посилання на афілійовані, чи спонсоровані державними ЗМІ сайти", – йдеться в дослідженні.
Водночас дослідники напряму не звинувачують російський уряд і зазначають, що наразі складно довести координацію цих редакторів між собою.
Будь ласка, зачекайте...
Даже не дивуюсь, що там АДМІНИ З КОЛОНІАЛЬНИМИ ПРОМОСКОВСЬКИМИ ПОГЛЯДАМИ
а в 2013-2014 там і модери стали прокацапські.
Кацапні і тут багато, вони українською мовою декларують кремлівські методички, їх лайкають такі ж самі уйопки, які влаштовують тут холівари та срачі. Кацапня робить свою справу дуже наполегливо і добивається того, що справжнїх українців банять, а вони продовжують намагатися впливати на нашу думку.
Сподіваюсь, ординські утирки засирали інтернет лише російською мовою