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У Вікіпедії виявили мережу тіньових редакторів, які просували російські наративи про війну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

вікіпедія

Дослідники із Британії виявили мережу тіньових редакторів, які намагалися вплинути на наративи про російсько-українську війну.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Gizmodo, відповідний звіт  створили два британські аналітичні центри – Інститут стратегічного діалогу (ISD) і Центр аналізу соціальних медіа (CASM), в якому досліджували дезінформацію у Вікіпедії.

Аналітики проаналізували діяльність 86 редакторів, яких заблокували через порушення кодексу етики Вікіпедії.

Вони вносили незначні зміни до статей, у яких намагались маніпулювати інформацією і хоча б несуттєво схилити її в бік проросійського наративу.

За словами дослідників, ці спроби містили зміну мови, щоб мінімізувати об’єктивність прозахідних версій і максимізувати об’єктивність прокремлівських версій.

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Окрім цього ці редактори додавали до статей кремлівські цитати і пресрелізи для підсилення проросійських аргументів, а також створювали теми, які схиляли історичний фон у бік проросійських наративів.

Також ці редактори постійно вставляли посилання на російські державні ЗМІ.

"Однією із загроз для Вікіпедії є використання підозрілих або тенденційних джерел. Тому спочатку ми перевірили підхід фільтрації редагувань на основі того, чи додають вони посилання на афілійовані, чи спонсоровані державними ЗМІ сайти", – йдеться в дослідженні.

Водночас дослідники напряму не звинувачують російський уряд і зазначають, що наразі складно довести координацію цих редакторів між собою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Паскудная блевотная ********** везде умудряется насрать.
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20.10.2022 17:20
+8
Хай на quora.com перевірять, там також дуже багато кацапні.
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20.10.2022 17:13
+8
І хто б сумнівався А українці все це знають
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20.10.2022 17:18
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Хай на quora.com перевірять, там також дуже багато кацапні.
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20.10.2022 17:13 Відповісти
А на Цензорі скілько ‼️‼️
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20.10.2022 17:20 Відповісти
На цензора их не очень. Я раньше на корреспонденте с ними воевал так модер ***** меня вечно банил ****. Теперь на этой помойке пару старых колег осталось.
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20.10.2022 17:23 Відповісти
Поверьте, среди админов и модераторов очень много непорядочных людей, не разделяющих точку зрения редакции и главного редактора
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20.10.2022 17:25 Відповісти
І шо Вам сказать ? ( так говорят в Одессе ) - Ваша правда
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20.10.2022 17:29 Відповісти
Кореспондент і Фокус Якщо не ошибаюсь , це остатки імперії Ложкіна , а потім Курченко
Даже не дивуюсь, що там АДМІНИ З КОЛОНІАЛЬНИМИ ПРОМОСКОВСЬКИМИ ПОГЛЯДАМИ
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20.10.2022 17:28 Відповісти
Колись Корреспондент був цілком проукраїнським. Закацапської гидоти там було багато але в цілому атмосфера була прийнятна. Потім сайт скурвився і звідти прийшлось йти. Та він і перестав бути популярною площадкою.
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20.10.2022 18:21 Відповісти
кацапні там завжди було як гною...
а в 2013-2014 там і модери стали прокацапські.
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20.10.2022 18:41 Відповісти
Це не було дослідженням де багато кацапні, а де мало. Це було дослідження саме по унікальним енциклопедичним статтям, які існують для усіх в єдиному і однаковому вигляді. На quora просто задають неунікальні питання і там є окремі загончики, де питання задають/відповідають кацапи, а є уся світова Quora, де над кацапами насміхаються.
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20.10.2022 19:00 Відповісти
І хто б сумнівався А українці все це знають
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20.10.2022 17:18 Відповісти
Паскудная блевотная ********** везде умудряется насрать.
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20.10.2022 17:20 Відповісти
Цитадель зла - раська фєдєраська має зникнути. Сподіваюсь, що ми разом з усім світом це таки зробимо.

Кацапні і тут багато, вони українською мовою декларують кремлівські методички, їх лайкають такі ж самі уйопки, які влаштовують тут холівари та срачі. Кацапня робить свою справу дуже наполегливо і добивається того, що справжнїх українців банять, а вони продовжують намагатися впливати на нашу думку.
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20.10.2022 17:30 Відповісти
.тиць трендиць розвиднило
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20.10.2022 17:50 Відповісти
Ну дійсно, уряд росії ні в чому не винен. Це якісь марсіани все роблять безкоштовно. Західні уряли продовжують свою тупу, сліпу політику "не все так однозначно".
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20.10.2022 18:04 Відповісти
Аби бовкнути шопопало. До чого тут взагалі якісь "західні уряли"? Це звичайне наукове дослідження, а для відслідковування правок саме з адресів російського уряду давно вже є бот @rugovedits у твітері.
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20.10.2022 19:03 Відповісти
тю, тільки виявили? вже 8 років бачимо це ********.
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20.10.2022 18:27 Відповісти
Щож не повідомили Вікіпедію тоді, щоб цих 86 редакторів раніше заблокували?
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20.10.2022 19:05 Відповісти
фантазер чи тормоз? до 24 фнвраля багато хто лизав у рашки.
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20.10.2022 22:03 Відповісти
На самом деле, всё это очень важно. Я уже давно замечаю на Википедии антиукраинские и русоимперские тексты. С этим нужно бороться, ведь пропаганда в войне очень важна. На Украине есть свои разработчики Википедии. Они могли бы взять на себя эту задачу. Ещё раз повторяю: это очень важно - пропаганда тоже оружие.
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20.10.2022 19:11 Відповісти
та тільки за посилання на офіційні російські ЗМі вже можна остаточно банити. Там же суцільна брехня або оруелівський новояз.
Сподіваюсь, ординські утирки засирали інтернет лише російською мовою
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20.10.2022 19:13 Відповісти
За словами дослідників, ці спроби містили зміну мови, щоб мінімізувати об'єктивність прозахідних версій
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20.10.2022 19:47 Відповісти
Подоляку це не цікаво, йому головне рейтинг 4-кратному дезертиру підтримувати, і бабосіки на рахуночок!
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20.10.2022 19:48 Відповісти
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26.10.2022 13:54 Відповісти
 
 