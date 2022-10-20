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Російські експерти просять Суровікіна звернути на увагу на погане забезпечення мобілізованих та наполягають на створенні "СМЕРШ"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

суровікін

Росіяни висловлюють готовність вступити у "СМЕРШ", щоб власноруч розстрілювати тих урядовців, хто на їхню думку саботує забезпечення окупаціних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

"Сьогодні колишній депутат Держдуми рф від партії "Єдіная росія" В'ячеслав Лисаков поділився свіжим дописом свого російського колеги Романа Альохіна за 20 жовтня щодо гнітючої ситуації з російськими мобілізованими на фронті. Мова йшла про мобілізованих зі складу в/ч 54046, це 3-тя мотострілецька дивізія зс рф, до складу якої входить 752-й мотострілецький полк, в/ч 34670", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, зазначили в InformNapalm, підтверджуються дані щодо низького забезпечення передових підрозділів вказаної 3-ї МСД, які дислокуються між Ямполівкою та Кремінною.

"Прикметно, що російські держслужбовці досить обережно намагаються вказати командувачу угрупованням російських сил генералу Суровікіну на ці проблеми та навіть висловлюють готовність вступити у СМЕРШ, щоб власноруч розстрілювати тих урядовців, хто на їх думку саботує забезпечення військ", - додали в спільноті.

Також читайте: Ситуація непроста, можуть бути "непрості рішення", - керівник російських терористичних сил Суровікін про ситуацію на Херсонщині

Російські експерти просять Суровікіна звернути на увагу на погане забезпечення мобілізованих та наполягають на створенні СМЕРШ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
СМЕРШ це смерть Шойгу?
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20.10.2022 17:23
+23
А чого ще очікувати от патомкав вєртухаєв чєкістав нквдшнікав стукачєй...
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20.10.2022 17:28
+22
Расстреливайте прямо в окопах чмобиков.....нам из зарывать легче будет...
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20.10.2022 17:25
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СМЕРШ це смерть Шойгу?
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20.10.2022 17:23 Відповісти
Как вариант..
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20.10.2022 17:27 Відповісти
какой то добрый ты!! (я наоборот,пожелал бы ему долгих лет жизни!и чтоб каждый прожитый день и даже час был для него хуже чем может быть пребывание в аду)
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20.10.2022 18:12 Відповісти
Расстреливайте прямо в окопах чмобиков.....нам из зарывать легче будет...
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20.10.2022 17:25 Відповісти
чтобы создать СМЕРШ надо найти людей опять к вопросу мобилизациис могылкой и холмиком
этих поцев надо моти вировать причем не пайкой ВАЗ и грошима а ИДЕЙНО
этих людей надо одеть обуть выдать кальсоны пакеты броники автоматы патроны причем все в смазке и качественное денег нет но вы держитесь...
и где гарантия что СМЕРШ НЕ ****** ***** ПАТРУШЕВА ШОЙГУ И ВСЮ ******* ИС ОВЬЕТ МИНЬЕТ???? а гарантий нема...
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20.10.2022 18:17 Відповісти
Я б прихопила попкорну, але вмикати мікрохвильову зась.
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20.10.2022 17:27 Відповісти
как записаться в смерш? я им всем поясню, как снабжать чмобиков. а затем оставшихся в живых чмобиков загоню в Сибирь, шоб неповадно было. И настанет мир и спокойствие.
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20.10.2022 17:28 Відповісти
А чого ще очікувати от патомкав вєртухаєв чєкістав нквдшнікав стукачєй...
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20.10.2022 17:28 Відповісти
Никогда не думал, что амёбы могут быть душевно больными.
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20.10.2022 17:30 Відповісти
Чудовий план.
Визнайте вже один одного агентами Госдепа і вбийте.
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20.10.2022 17:35 Відповісти
Хитрожепый Алехин не хочет в окопах воевать, ему проще палачем в тылу.
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20.10.2022 17:38 Відповісти
СМЕРШ - да перестреляйте уже друг друга 🤣🤣🤣
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20.10.2022 17:38 Відповісти
И нанять туда Таджиков..
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20.10.2022 17:42 Відповісти
У роки вітчизняної війни СМЕРШ було створено для боротьби зі шпигунами
Але в даний час коли є інтернет та світові технології СМЕРШ малоефективне
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20.10.2022 17:49 Відповісти
а небо голубе.
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20.10.2022 19:21 Відповісти
Шото у них вата в голове , СМЕРШ , занимался шпионами и диверсантами . А то шо они хотят ,это тройки . Интересно, а почему им в голову не приходит просто вывести все воска и всех на дембель
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20.10.2022 18:10 Відповісти
А как же кровища героизьм?!
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20.10.2022 18:23 Відповісти
Больные люди... Когда они уже сами себя начнут мочить, а мы с попкорном будем это наблюдать до последнего кацапа..
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20.10.2022 18:16 Відповісти
Незабаром. Щодня на всіх т/екранах України. Гарантія 100% від одного японського академіка, філософа, політичного експерта.
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20.10.2022 21:13 Відповісти
та що там СМЕРШ! Треба ФСБ перейменувати в НКВД і почати заново 1937 рік. Розстріляти верхушку командування, весь генералітет, комбригів, комполків, лишити лейтенантиків-курсантів. Тоді діло піде!
Буде як влітку 1941-го коли в перші дні німці взяли в полон біля мільйона і не знали що з ними робити.
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20.10.2022 18:26 Відповісти
І Москву нехай спалять. В декількох війнах їм це наче б то допомагало. Тільки людей щоб повивозили на Сибір.
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20.10.2022 19:51 Відповісти
Скоро ми будемо дивитись цікаве кіно🙂
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20.10.2022 18:35 Відповісти
Ідіоти, який ви хотіли - їх там було три в МО, Флоті і...!!! в НКВД??? Чи всі одразу, ну щоб уже хватило, іпать телепні
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20.10.2022 18:44 Відповісти
не в МО - в ГШ звичайно
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20.10.2022 18:45 Відповісти
и Гулага сразу
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20.10.2022 19:03 Відповісти
Мені хто-небудь пояснить, чому так багато цього матеріалу тут опубліковано?.. Нам що, "стокгольмський синдром" смакує настільки, що ще трохи, і підемо волонтерити для тих недоумків - обігрівати, збирати кошти на теплий одяг?.. Та камон уже!
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20.10.2022 19:06 Відповісти
Як то цікаво- поки сусід не написав донос на мене-вступлю в СМЕРШ і буду карати зрадників, дезертирів і прочая, і прочая...А то що вакантні місця там вже розподілені між ближніх "людей", воно не здогадується? То що воно бувший депутат- дорівнює тричі використаній жіночій прокладці, але мріє холєра про хромові чоботи, НКВДШну фуражку ( а про.по- Запитайте в Гордона-коли останній раз мундир НКВС одягав, де ходив, і чи писок ніхто не порихтував?), ось в цьому вся ідеологія орди- я на тебе всядуся, і вези. От і вся мрія москаля.
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20.10.2022 20:03 Відповісти
Чем больше вижу фото этого суровикина, тем больше узнаю в нем черты тупого наглого беспардонного хряка-дурелома, который идет напролом, не разбирая дорог и препятствий; который давит всех и вся на своем пути. Пока не попадет в загончик для скота, предназначенного на убой, там и заканчивается все его геройство.
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21.10.2022 06:01 Відповісти
 
 