Російські експерти просять Суровікіна звернути на увагу на погане забезпечення мобілізованих та наполягають на створенні "СМЕРШ"
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Росіяни висловлюють готовність вступити у "СМЕРШ", щоб власноруч розстрілювати тих урядовців, хто на їхню думку саботує забезпечення окупаціних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.
"Сьогодні колишній депутат Держдуми рф від партії "Єдіная росія" В'ячеслав Лисаков поділився свіжим дописом свого російського колеги Романа Альохіна за 20 жовтня щодо гнітючої ситуації з російськими мобілізованими на фронті. Мова йшла про мобілізованих зі складу в/ч 54046, це 3-тя мотострілецька дивізія зс рф, до складу якої входить 752-й мотострілецький полк, в/ч 34670", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, зазначили в InformNapalm, підтверджуються дані щодо низького забезпечення передових підрозділів вказаної 3-ї МСД, які дислокуються між Ямполівкою та Кремінною.
"Прикметно, що російські держслужбовці досить обережно намагаються вказати командувачу угрупованням російських сил генералу Суровікіну на ці проблеми та навіть висловлюють готовність вступити у СМЕРШ, щоб власноруч розстрілювати тих урядовців, хто на їх думку саботує забезпечення військ", - додали в спільноті.
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этих поцев надо моти вировать причем не пайкой ВАЗ и грошима а ИДЕЙНО
этих людей надо одеть обуть выдать кальсоны пакеты броники автоматы патроны причем все в смазке и качественное денег нет но вы держитесь...
и где гарантия что СМЕРШ НЕ ****** ***** ПАТРУШЕВА ШОЙГУ И ВСЮ ******* ИС ОВЬЕТ МИНЬЕТ???? а гарантий нема...
Визнайте вже один одного агентами Госдепа і вбийте.
Але в даний час коли є інтернет та світові технології СМЕРШ малоефективне
кровищагероизьм?!
Буде як влітку 1941-го коли в перші дні німці взяли в полон біля мільйона і не знали що з ними робити.