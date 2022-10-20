Російські пропагандисти почали називати українців "терористами" і оголошують "новий етап" війни
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На фоні масованих ракетних ударів, які завдала РФ по містах України 10 і 11 жовтня, в етерах кремлівських пропагандистів почали звучати щонайменше дві нові тези. Від заяв на кшталт "це не ми", які раніше повторювали росіяни, не лишилося сліду.
На зміну риторики кремлівської пропаганди звернула увагу аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ірина Субота, повідомляє Цензор.НЕТ. Повна версія моніторингу російського інформпростору опублікована на сайті LB.ua.
Так, російські лідери думок і медіа почали частіше заявляти про нібито новий етап "спеціальної військової операції", а саме про "нову стадію демонтажу України". Зокрема цю тезу докладно розписав у колонці для "РИА Новости" пропагандист Петро Акопов. Це сталася якраз після того, як про "повноцінний демонтаж політичного режиму України" говорив Дмитро Медведєв.
Подібну думку висловила й пропагандистка Ольга Скабєєва в етері програми "60 хвилин". "Це не разова акція, а кардинальна зміна тактики армії Росії під час спецоперації": так вона прокоментувала масований ракетний обстріл України.
"Пропагандисти протягом тижня після масованого ракетного обстрілу 10 та 11 жовтня "вихваляли вправність РФ" і закликали до "повторних і регулярних" обстрілів. Головною ціллю вони вбачають "критичну інфраструктуру", - зазначається у публікації Центру.
Друга теза, на яку звернула увагу аналітик, стосується нового звернення російських пропагандистів до українців. Якщо раніше Україна у пропагандистів здебільшого була "країною нацистів і фашистів", то тепер усе більше Україна в кремлівських медіа стає "терористичною".
Слід згадати, що у серпні депутати фракції "Справедлива Росія - За правду" навіть внесли до Держдуми законопроєкт "про визнання України терористичною державою та конфіскацію майна, яке належить її громадянам, на користь Росії". Тож, ймовірно, цей меседж російські медіа і чиновники тепер намагаються озвучувати частіше, в тому числі коментуючи масований ракетний обстріл українських міст.
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Так, вони ставлять все з ніг на голову, і пишаються тим, і зрештою починають самі вірити.
Досить сприймати серйозно, обурюватись.
Не дай боже щось намагатись довести.
Плюньте.
Маю на увазі те, що не слід сприймати близько подібні заяви русні. Вони ними намагаються, крім годування лайном своїх соплемінників, також вивести всіх нас з емоційної рівноваги.
Як з МН-17, створюють купу фантастичних версій, а ви витрачайте свої ресурси на їх спростування.
Більшість таких росіянських версій взагалі не враховували наявність у справі матеріалів, які цю версію заздалегідь спростовують. Наприклад, повна розшифровка переговорів украінського діспетчера була додана у справі щє проміжним звітом слідчої групи десь у 2015.
Сразу после того, ка ***** 19 октября подписал указ (по которому на аннексированных территориях Украины вводится «полное» военное положение, а в остальной России - «частичное») государственные и провластные СМИ получили очередную методичку из Кремля - о том, как нужно рассказывать зрителям и читателям о ********** указе.
Новые «рекомендации» начинаются с ключевого указания для пропаганды: «Важно успокоить аудиторию - ничего существенного не поменялось!» В подтверждение этого тезиса пропагандисты должны рассказать, что военное положение объявлено «только в четырех территориях» (то есть в аннексированных украинских регионах), где оно либо уже было введено до «присоединения к России», либо «действовало по фактическому положению вещей» (это и правда так).
Ограничения, которые вводятся в других регионах «рекомендуется» объяснять заботой о «защите критически важной инфраструктуры».
В целом же администрация ***** «советует» пропаганде провести параллель между введением военного положения и российским опытом борьбы с ковидом. Тогда, как и сейчас, российские губернаторы получили дополнительные полномочия, а на федеральном уровне координацией работы занимались премьер Мишустин и мэр Собянин.
В тексте пропагандистам «рекомендуют» сделать акцент на том, что теперь чиновники займутся «мобилизацией промышленности, ориентированием экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей». Отдельно в методичке Кремля отмечено, что это будет сопровождаться «сокращением бюрократии».
«Используется опыт борьбы с коронавирусом, когда все менялось быстро», - подчеркнули составители документа ключевой тезис. Пропагандисты - как и сам *****- постоянно утверждают, что Россия очень эффективно справилась с пандемией (но смерность от ковида граждан РФ чуть меньше, чем в Китае, о чем свидетельствует статистика МОЗ).
хватит терпеть этого Ткаченко с его друзьями Бужанским и Дубинским
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 выпустил ракету в направлении британского самолета-разведчика Boeing RC-135, который находился в международном воздушном пространстве в районе Черного моря.
В министерстве обороны России, как говорит Уоллес, заявили, что ракета была выпущена по причине технической неисправности.
Уоллес подчеркнул, что Великобритания возобновила разведывательные полеты в районе Черного моря, однако теперь самолеты-разведчики сопровождают истребители.