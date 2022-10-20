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Російські пропагандисти почали називати українців "терористами" і оголошують "новий етап" війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пропаганда

На фоні масованих ракетних ударів, які завдала РФ по містах України 10 і 11 жовтня, в етерах кремлівських пропагандистів почали звучати щонайменше дві нові тези. Від заяв на кшталт "це не ми", які раніше повторювали росіяни, не лишилося сліду.

На зміну риторики кремлівської пропаганди звернула увагу аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ірина Субота, повідомляє Цензор.НЕТ. Повна версія моніторингу російського інформпростору опублікована на сайті LB.ua.

Так, російські лідери думок і медіа почали частіше заявляти про нібито новий етап "спеціальної військової операції", а саме про "нову стадію демонтажу України". Зокрема цю тезу докладно розписав у колонці для "РИА Новости" пропагандист Петро Акопов. Це сталася якраз після того, як про "повноцінний демонтаж політичного режиму України" говорив Дмитро Медведєв.

Подібну думку висловила й пропагандистка Ольга Скабєєва в етері програми "60 хвилин". "Це не разова акція, а кардинальна зміна тактики армії Росії під час спецоперації": так вона прокоментувала масований ракетний обстріл України.

"Пропагандисти протягом тижня після масованого ракетного обстрілу 10 та 11 жовтня "вихваляли вправність РФ" і закликали до "повторних і регулярних" обстрілів. Головною ціллю вони вбачають "критичну інфраструктуру", - зазначається у публікації Центру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Роспропаганда вигадала нове фейкове виправдання війни: "Украина собиралась сбросить суррогатную бомбу на Ростов". ВIДЕО

Друга теза, на яку звернула увагу аналітик, стосується нового звернення російських пропагандистів до українців. Якщо раніше Україна у пропагандистів здебільшого була "країною нацистів і фашистів", то тепер усе більше Україна в кремлівських медіа стає "терористичною".

Слід згадати, що у серпні депутати фракції "Справедлива Росія - За правду" навіть внесли до Держдуми законопроєкт "про визнання України терористичною державою та конфіскацію майна, яке належить її громадянам, на користь Росії". Тож, ймовірно, цей меседж російські медіа і чиновники тепер намагаються озвучувати частіше, в тому числі коментуючи масований ракетний обстріл українських міст.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+40
Шановні співвітчизники, будь ласка, не витрачайте свої нерви на цей делірій.
Так, вони ставлять все з ніг на голову, і пишаються тим, і зрештою починають самі вірити.
Досить сприймати серйозно, обурюватись.
Не дай боже щось намагатись довести.
Плюньте.
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20.10.2022 17:32
+38
А не пора ли выгнать Ткаченко из министров культуры и взять молодого национального продвинутого бульдога , шоб всех порвал как тупик тряпку.

хватит терпеть этого Ткаченко с его друзьями Бужанским и Дубинским
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20.10.2022 17:33
+22
Не погоджусь. Зайди на іноземні видання. Там кацапської ботні, як гною. З ними треба аргументовано боротись, бо вони формують інформаційний фон. Це, нажаль, працює. Далекий від війни європеєць скоріш займе позицію більшості, аніж стане розбиратись. Тому, wellcome.
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20.10.2022 17:55
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Это значит что ******* будет усиленно домбить Воронеж и показывать пальчиком на Украину
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20.10.2022 17:28 Відповісти
Это значит, что предстоит Большой жест доброй воли и нужна дымовая завеса.
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20.10.2022 17:35 Відповісти
да пох на ****** **********..будем судить по факту а вообще прогнозы планы с ******* страной ****** и его окружением это все одно что улитке рассказывать про строение атомного реактора...
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20.10.2022 18:12 Відповісти
Та да, патрушиха вже розсипала сахарок на мосту 😕
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20.10.2022 18:13 Відповісти
Шановні співвітчизники, будь ласка, не витрачайте свої нерви на цей делірій.
Так, вони ставлять все з ніг на голову, і пишаються тим, і зрештою починають самі вірити.
Досить сприймати серйозно, обурюватись.
Не дай боже щось намагатись довести.
Плюньте.
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20.10.2022 17:32 Відповісти
Не погоджусь. Зайди на іноземні видання. Там кацапської ботні, як гною. З ними треба аргументовано боротись, бо вони формують інформаційний фон. Це, нажаль, працює. Далекий від війни європеєць скоріш займе позицію більшості, аніж стане розбиратись. Тому, wellcome.
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20.10.2022 17:55 Відповісти
Якщо ви можете, добре. Не всі вміють, а зіткнення з професійними руснявими агітаторами може нашкодити недосвідченій особі.
Маю на увазі те, що не слід сприймати близько подібні заяви русні. Вони ними намагаються, крім годування лайном своїх соплемінників, також вивести всіх нас з емоційної рівноваги.
Як з МН-17, створюють купу фантастичних версій, а ви витрачайте свої ресурси на їх спростування.
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20.10.2022 18:04 Відповісти
Насправді, 80% росіянських версій ніхто навіть і не збирався спростовувати, бо вони їх тільки по своєму тєлєку крутили, а офіційно в суді не заявляли.

Більшість таких росіянських версій взагалі не враховували наявність у справі матеріалів, які цю версію заздалегідь спростовують. Наприклад, повна розшифровка переговорів украінського діспетчера була додана у справі щє проміжним звітом слідчої групи десь у 2015.
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20.10.2022 18:25 Відповісти
Я їх чмирю на daily mail і ще декількох британських сайтах новин....
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20.10.2022 19:13 Відповісти
Бачив я тих ботів. Навіть далекі від війни європейці ржуть із того, що всі поціновувачи російської політики раптом виявилися з Нігеріі, десятками тисяч десантувалися на фейсбук.
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20.10.2022 18:21 Відповісти
Не читайте московитську пропаганду, як не пхають її в наші голови Зе-пропагандони, просто за відсутності у власній голові власних ідей. Зе-влада-влада малоросів, які нічого спільного з Українською ідеєю не мають, це влада збоченців, які б хотіли знов мати єдиний медійний простір, та відбивати копіїчку і там, в мордоі, і тут. Але зась! No pasaran!
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20.10.2022 20:18 Відповісти
сРана-террорист (**********) всегда других назівает террористами. На воре шапка горит. Проклята раССея и ее недонаселение березовіх обезьян и андрофагов.
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20.10.2022 17:33 Відповісти
Це такі нові темники в касапів Інші інструкції (не всі, а частина) в них такі:
Сразу после того, ка ***** 19 октября подписал указ (по которому на аннексированных территориях Украины вводится «полное» военное положение, а в остальной России - «частичное») государственные и провластные СМИ получили очередную методичку из Кремля - о том, как нужно рассказывать зрителям и читателям о ********** указе.
Новые «рекомендации» начинаются с ключевого указания для пропаганды: «Важно успокоить аудиторию - ничего существенного не поменялось!» В подтверждение этого тезиса пропагандисты должны рассказать, что военное положение объявлено «только в четырех территориях» (то есть в аннексированных украинских регионах), где оно либо уже было введено до «присоединения к России», либо «действовало по фактическому положению вещей» (это и правда так).
Ограничения, которые вводятся в других регионах «рекомендуется» объяснять заботой о «защите критически важной инфраструктуры».
В целом же администрация ***** «советует» пропаганде провести параллель между введением военного положения и российским опытом борьбы с ковидом. Тогда, как и сейчас, российские губернаторы получили дополнительные полномочия, а на федеральном уровне координацией работы занимались премьер Мишустин и мэр Собянин.
В тексте пропагандистам «рекомендуют» сделать акцент на том, что теперь чиновники займутся «мобилизацией промышленности, ориентированием экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей». Отдельно в методичке Кремля отмечено, что это будет сопровождаться «сокращением бюрократии».
«Используется опыт борьбы с коронавирусом, когда все менялось быстро», - подчеркнули составители документа ключевой тезис. Пропагандисты - как и сам *****- постоянно утверждают, что Россия очень эффективно справилась с пандемией (но смерность от ковида граждан РФ чуть меньше, чем в Китае, о чем свидетельствует статистика МОЗ).
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20.10.2022 17:33 Відповісти
А не кажется ли Вам, что пора вспомнить старую буддистскую поговорку - "будь с человеком, как человек, а с чёртом, как чёрт"!
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20.10.2022 18:33 Відповісти
А не пора ли выгнать Ткаченко из министров культуры и взять молодого национального продвинутого бульдога , шоб всех порвал как тупик тряпку.

хватит терпеть этого Ткаченко с его друзьями Бужанским и Дубинским
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20.10.2022 17:33 Відповісти
У дубинского ремешок черный выглядит как поминальная ленточка на фотке!
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20.10.2022 17:59 Відповісти
Кацап ==это не национальность==это диагноз!!
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20.10.2022 17:34 Відповісти
Кацапы, это помесь москаля с одной или несколькими из двухсот угнетенных ними коренных народов России. А вот москаль или узкий, это уже диагноз.
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20.10.2022 18:46 Відповісти
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20.10.2022 23:05 Відповісти
Коли вже цю срану помийку паРашну визнають державою-террористом на світовому рівні?
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20.10.2022 17:38 Відповісти
Ну процесс цей вже йде, вже світ починає визнавати.
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20.10.2022 18:17 Відповісти
Правильно говорят - скоро наши боевые дроны долетят до мАцквы и начнется новый этап их "спецоперации"....
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20.10.2022 17:38 Відповісти
Начинать надо с Останкинской телебашни...
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20.10.2022 17:40 Відповісти
Це була кацапська теорія, що знищення телебашні немов щось дає.
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20.10.2022 18:18 Відповісти
Шось вони часто говорять про Каховську ГЕС. Скорiше всього пiдiрвуть, скажуть ,що ми терористи й далi будуть бомбить ракетами з Iрану, говорячи,що бороться з терористами.
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20.10.2022 17:40 Відповісти
Те, що й далі будуть ракетами, це окрема історія і взагалі нема ніякого значення, що вони при цьому будуть казати. Зараз головне їх послідовно знищити на усіх українських територіях.
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20.10.2022 18:15 Відповісти
похєр шо кажуть кацапи, треба простои вбивати їх якомого більше
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20.10.2022 17:43 Відповісти
Лондон: российский истребитель выпустил ракету рядом с британским самолетом-разведчиком



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 выпустил ракету в направлении британского самолета-разведчика Boeing RC-135, который находился в международном воздушном пространстве в районе Черного моря.

В министерстве обороны России, как говорит Уоллес, заявили, что ракета была выпущена по причине технической неисправности.

Уоллес подчеркнул, что Великобритания возобновила разведывательные полеты в районе Черного моря, однако теперь самолеты-разведчики сопровождают истребители.
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20.10.2022 17:44 Відповісти
Це все для того щоб виявити в орків патріотизм і щоб легкою була мобілізація
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20.10.2022 17:51 Відповісти
"Хто обзивається, той сам так називається" - забули чиї слова?
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20.10.2022 17:53 Відповісти
Пасловіцьі і паговоркі на х@йлостанє замєняют моск.
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20.10.2022 19:03 Відповісти
******** запоребрикові. Нічого нового. Їм там пороблено. Буде переворот на параші, і запропонують вибрати презом оленя, і, скажуть, що так треба, ці ******** виберуть.
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20.10.2022 17:53 Відповісти
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20.10.2022 17:56 Відповісти
Нам треба зробити так, щоб у них у москві світло відключалось. Інакше до них не дійде.
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20.10.2022 18:10 Відповісти
Нічого, ми щє на попередньому етапі росіянські недобитки маємо домолоти. Як закінчимо, так і поговоримо про наступний етап.
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20.10.2022 18:12 Відповісти
Не понял? Я таки Жидобандеровец, мне теперь шо - снова менять ориентацию?
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20.10.2022 18:14 Відповісти
Кацапи завжи у своїх злочинах звинувачують інших.
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20.10.2022 18:18 Відповісти
Навіть не знаю що гірше - бути нацистами чи фашистами чи бути терористами
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20.10.2022 18:25 Відповісти
Головне в цьому житті, це не бути руснею.
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20.10.2022 18:27 Відповісти
Ну, да, ми такі...
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20.10.2022 18:29 Відповісти
Это значит, что они так будут оправдывать бомбежку инфраструктуры, а на фронтах залягут в глубокую оборону.
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20.10.2022 18:39 Відповісти
Не пишіть цю фігню як там нас називають рашиські терористи ,ця мерзота не має права на існування в ********* світі.
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20.10.2022 18:42 Відповісти
Сутність мерзенного кацапа-чорне називати білим,правду-брехнею і навпаки.Вся їхня маячня вже має називатись якимось медично-психіатрічним терміном.
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20.10.2022 18:43 Відповісти
цивілізацієфобія.
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20.10.2022 18:53 Відповісти
це тепер вони за CT рішили логінитися?
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20.10.2022 18:46 Відповісти
Розкажіть хто-небудь цим довбням, що вони дивляться не у вікно, а в дзеркало!
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20.10.2022 18:47 Відповісти
From fascists to terrorists? Hmm, sounds like a promotion.
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20.10.2022 18:49 Відповісти
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20.10.2022 19:18 Відповісти
Движуха опарышей в выгребной яме. Иначе и не назовешь 🤷
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20.10.2022 21:02 Відповісти
 
 