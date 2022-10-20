УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6737 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
574 1
Азовське море (1496) ВМС рф (126) корабель (1425) Чорне море (1364) Середземне море (91)

Росія тримає на бойовому чергуванні 18 кораблів та катерів, - ВМС ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,корабель

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 1 ворожий носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 8 ракет

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 20.10.2022:

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 1 ворожий носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 8 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 кораблів та катерів;
  • у Середземному морі – 11 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр".

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 36 суден, з них 13 суден рухалось з протоки Босфор; 
  • до Чорного моря – 26 суден, з них 5 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Росія тримає на бойовому чергуванні 18 кораблів та катерів, - ВМС ЗСУ 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія тримає на бойовому чергування 21 корабель, - ВМС ЗСУ

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давненько ми не топили якесь оркінське корито
показати весь коментар
20.10.2022 17:46 Відповісти
 
 