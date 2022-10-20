Росія тримає на бойовому чергуванні 18 кораблів та катерів, - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 1 ворожий носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 8 ракет

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 20.10.2022:

у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 1 ворожий носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 8 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 кораблів та катерів;

у Середземному морі – 11 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр".

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 36 суден, з них 13 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 26 суден, з них 5 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

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