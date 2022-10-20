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поховання (160) Нацполіція (13916) ексгумація (121) Лиман (199)

Завершено ексгумацію на місці наймасовішого поховання в Лимані: поліція виявила тіла 111 цивільних і 35 військових

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

лиман,поховання,нацполіція

Триває ексгумація з одиничних стихійних могил. Загалом на деокупованих територіях північної Донеччини ексгумовано 166 тіл, серед них п’ятеро дітей 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Національна поліція України.

Поліцейські завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масові поховання. В одній локації покоїлися цивільні, в іншій – українські захисники. Вбитих закопували в траншеях, частина могил - безіменні.

Серед ексгумованих на півночі Донеччини цивільних громадян 85 – чоловіки, 66 – жінки, 5 дітей, стать ще 10 осіб не встановлено.

Люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті.

Також дивіться: Тіла 8 цивільних, вбитих росіянами під час окупації, було виявлено у Лимані. ІНФОГРАФІКА

"З метою ідентифікації загиблих поліція Донеччини просить близьких родичів звернутися до відділення поліції для відібрання біологічних зразків і проведення експертизи", - ідеться в повідомленні..

Автор: Анастасія Потіха
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20.10.2022 18:20 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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20.10.2022 18:29 Відповісти
Це терор подібний до терору кацапів до українців 30 років минулого століття.

Кацапи мінятися не можуть. Це їх генотип такий.
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21.10.2022 02:10 Відповісти
 
 