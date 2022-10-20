Завершено ексгумацію на місці наймасовішого поховання в Лимані: поліція виявила тіла 111 цивільних і 35 військових

Триває ексгумація з одиничних стихійних могил. Загалом на деокупованих територіях північної Донеччини ексгумовано 166 тіл, серед них п’ятеро дітей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Національна поліція України.

Поліцейські завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масові поховання. В одній локації покоїлися цивільні, в іншій – українські захисники. Вбитих закопували в траншеях, частина могил - безіменні.

Серед ексгумованих на півночі Донеччини цивільних громадян 85 – чоловіки, 66 – жінки, 5 дітей, стать ще 10 осіб не встановлено.

Люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті.

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"З метою ідентифікації загиблих поліція Донеччини просить близьких родичів звернутися до відділення поліції для відібрання біологічних зразків і проведення експертизи", - ідеться в повідомленні..