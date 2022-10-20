Україна вимагає від Червоного Хреста публічних заяв про те, що Росія не надає їм гарантій безпеки

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українська влада вимагає від міжнародних організацій, зокрема, Міжнародного комітету Червоного Хреста, активних дій на захист прав людини.

Про це український омбудсмен сказав під час пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо співпраці з МКЧХ, то з першого дня після свого призначення я провів з ними першу зустріч, і його (спілкування. – Ред.) я проводжу фактичного кожного тижня - або це телефонні розмови, або особисті зустрічі", - сказав Лубінець.

Посадовець поінформував, що раніше вперше за вісім із половиною років МКЧХ нарешті юридично прописав на своєму офіційному сайті, що у нас відбувається російсько-український міжнародний військовий конфлікт, згідно з міжнародним правом. Адже досі вони використовували терміни або "конфлікт", або "криза в Україні".

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"Зрозуміло, що ми постійно не тільки привертаємо їх увагу, а ми шукаємо нові механізми, щоб вони виконували чітко свій мандат. Я як омбудсмен постійно це не тільки коментую – я намагаюся зробити так, щоб вони почали виконувати свій мандат. Наразі, на наш погляд, вони цього не роблять", - сказав Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що українська влада не просто говорить – вона вимагає від міжнародних організацій активних дій на захист прав людини.

"Тому я завжди, з будь-якої міжнародної трибуни достатньо критично ставлюся і коментую так названу нейтральність, яку займають, на жаль, багато міжнародних організацій. За цією нейтральністю вони, на наш погляд, ховають російські злочини", - вважає він.

Відповідаючи на питання про те, що представники МКЧХ не прибули на лінію розмежування у Запорізькій області, Лубінець заявив, що за їхньою відповіддю, вони не прибули, бо не отримали гарантії безпеки від російської сторони.

"Проблема МКЧХ у тому, що вони за маскою нейтральності не хочуть назвати речі своїми іменами. Якщо вам не дає РФ гарантій безпеки – то єдине, що вимагає Україна – щоб ви публічно сказали, що РФ не надає вам гарантій безпеки, і саме через це ви не можете прибути до Оленівки, Донецька, Горлівки - до всіх місць, де тримаються наші військовополонені і цивільні заручники, де відбувається так звана "фільтрація", - сказав омбудсмен.

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Уповноважений Верховної Ради вважає, що МКЧХ має реагувати на те, що у сучасному світі у центрі Європи є концтабори - зафіксувати це і привернути увагу всього світу, публічно про це заявити. "Нам здається, що це абсолютно логічно і повністю відповідає мандату МКЧХ", - заявив Лубінець.