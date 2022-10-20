ООН передасть Україні технічні засоби та засоби персонального захисту для розмінування територій

Організація Об’єднаних Націй допоможе з розмінуванням територій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"20 команд ДСНС та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту: металодетектори, броньовані шоломи, бронежилети, мінні трали, широкорамкові металошукачі, броньовані екскаватори та інше устаткування, яке допоможе українським піротехнікам очищати нашу територію від вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Про це домовилися на робочій зустрічі команди Мінреінтеграції з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

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