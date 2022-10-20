ООН передасть Україні технічні засоби та засоби персонального захисту для розмінування територій
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Організація Об’єднаних Націй допоможе з розмінуванням територій України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"20 команд ДСНС та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту: металодетектори, броньовані шоломи, бронежилети, мінні трали, широкорамкові металошукачі, броньовані екскаватори та інше устаткування, яке допоможе українським піротехнікам очищати нашу територію від вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Про це домовилися на робочій зустрічі команди Мінреінтеграції з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).
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А вопрос касаемо оружия, военной техники, транспорта надо задавать и правительству нашему. Во первых все можно закупать, а во вторых нужно производить самим, как у себя в стране так и за рубежом, ряд стран предоставляют площадки для нашего ВПК.
яка навбивала, і назамінувала буде за собою підмітати? - ви сповна розуму?