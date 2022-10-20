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ООН передасть Україні технічні засоби та засоби персонального захисту для розмінування територій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розмінування

Організація Об’єднаних Націй допоможе з розмінуванням територій України.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

"20 команд ДСНС та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту: металодетектори, броньовані шоломи, бронежилети, мінні трали, широкорамкові металошукачі, броньовані екскаватори та інше устаткування, яке допоможе українським піротехнікам очищати нашу територію від вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Про це домовилися на робочій зустрічі команди Мінреінтеграції з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

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Автор: Марина Макєєва
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А город подумал а город подумал --ученья идут,так и ООН со своими припарками,войне конца нет а они разминировать собрались,дайте луше оружие,нет оружия так дайте деньгами..
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20.10.2022 17:59 Відповісти
Да лучше конечно оружие, которого на фронте и в новых формируемых бригадах остро не хватает, но берем то что дают. И это в масть.
А вопрос касаемо оружия, военной техники, транспорта надо задавать и правительству нашему. Во первых все можно закупать, а во вторых нужно производить самим, как у себя в стране так и за рубежом, ряд стран предоставляют площадки для нашего ВПК.
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20.10.2022 18:18 Відповісти
Нашим зелебобикам деньги даже показывать нельзя , они скаженiють от них , а если дать , то вообще п-ц!
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20.10.2022 18:17 Відповісти
тоб то срань кацапська, яка має в ооні право вєто,
яка навбивала, і назамінувала буде за собою підмітати? - ви сповна розуму?
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20.10.2022 18:34 Відповісти
більш потужніша організація - я і мамка.
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20.10.2022 18:37 Відповісти
в кожного є неоспорюванне право вєто..
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20.10.2022 18:38 Відповісти
 
 