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До кінця року з’явиться реальний механізм відшкодування збитків за рахунок активів РФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує на підтримку резолюції ООН та створення міжнародного механізму відшкодувань Україні збитків за рахунок російських активів.

Про це він заявив під час спільної з Президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Питання щодо впровадження міжнародного механізму, над цим ми працюємо, щоб була підтримана в Організації Об’єднаних Націй резолюція щодо впровадження міжнародного механізму відшкодувань, але багато країн готові вже це робити. Думаю, до кінця цього року ми будемо мати реальні рішення, бачити реальний механізм", - зазначив Зеленський.

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Глава держави уточнив, що після того, як буде підтримана відповідна резолюція ООН, буде розроблений механізм відшкодування Україні грошей із заморожених активів РФ.

Президент розповів, що багато країн заморозили активи РФ, а також рахунки, нерухомість.

Він нагадав, що підписав указ про санкції проти більше трьох тисяч росіян, які стосуються, у тому числі, й замороження активів, відшкодування з яких підуть в український бюджет.
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Топ коментарі
+8
А кацапські активи в Україні поки що ніхто не конфісковує. Дають змогу ці активи вивести чи переоформити на інших людей.
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20.10.2022 18:29
+6
клоун...
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20.10.2022 18:21
+6
та клоун по договорняку дочекався поки раша виведе активи- а потім типу закон підписав коли вже некуй що конфісковувати
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20.10.2022 18:36
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За счет Пороха, который развязал вайну?
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20.10.2022 18:20 Відповісти
30.09.2020 ? Тады понятно Я и "********", несовместимы вплоть до отторжения. Собсно как и с мокшами.
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20.10.2022 18:36 Відповісти
клоун...
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20.10.2022 18:21 Відповісти
А кацапські активи в Україні поки що ніхто не конфісковує. Дають змогу ці активи вивести чи переоформити на інших людей.
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20.10.2022 18:29 Відповісти
Маніловщина.
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20.10.2022 18:33 Відповісти
Ніт, маніловщина- віра в те, що буде, зеленовщина - наьоб
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20.10.2022 18:38 Відповісти
Кому ти париш?
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20.10.2022 18:35 Відповісти
🚩Андрій Єрмак очолить робочу групу для стягнення компенсації з росії
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20.10.2022 18:35 Відповісти
та клоун по договорняку дочекався поки раша виведе активи- а потім типу закон підписав коли вже некуй що конфісковувати
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20.10.2022 18:36 Відповісти
т очніше не виведе а переоформить на підставних осіб - для того і підписало закон через 8 міс після початку війни...
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20.10.2022 18:47 Відповісти
Дожити б ще до кінця року...
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20.10.2022 18:56 Відповісти
в тебе що механізм що анонізм-одне і теж саме
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20.10.2022 19:06 Відповісти
Та да , але поки , за рахунок українців , відшкодовують свої збитки кацапські банки, які досі працюють в Україні ( Форвард, Альфа , та їнші )
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20.10.2022 19:16 Відповісти
До кінця року ті російські активи випаруються, 8 місяців війна і влада все тягне і тягне, мабуть в долі, якісь крихти може лишаться для окозамилювання українців.
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20.10.2022 19:35 Відповісти
До кінця 2024 року. Однозначно це буде вже за іншого президента.
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20.10.2022 21:24 Відповісти
Письтун!
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20.10.2022 22:02 Відповісти
Вовчка - головочка а в кінці року відзвітуєш про результати прочитаного з листочка? Чи як завжди..... , прочитаєш з листочка наступний рішучий крок?
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21.10.2022 16:05 Відповісти
 
 