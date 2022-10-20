До кінця року з’явиться реальний механізм відшкодування збитків за рахунок активів РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує на підтримку резолюції ООН та створення міжнародного механізму відшкодувань Україні збитків за рахунок російських активів.

Про це він заявив під час спільної з Президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Питання щодо впровадження міжнародного механізму, над цим ми працюємо, щоб була підтримана в Організації Об’єднаних Націй резолюція щодо впровадження міжнародного механізму відшкодувань, але багато країн готові вже це робити. Думаю, до кінця цього року ми будемо мати реальні рішення, бачити реальний механізм", - зазначив Зеленський.

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Глава держави уточнив, що після того, як буде підтримана відповідна резолюція ООН, буде розроблений механізм відшкодування Україні грошей із заморожених активів РФ.

Президент розповів, що багато країн заморозили активи РФ, а також рахунки, нерухомість.

Він нагадав, що підписав указ про санкції проти більше трьох тисяч росіян, які стосуються, у тому числі, й замороження активів, відшкодування з яких підуть в український бюджет.