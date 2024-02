Президент Литви Науседа закликає ЄС надати Україні ППО та посилити санкції проти РФ

Європейський Союз зможе допомогти закінчити війну Росії, яку вона розв’язала в Україні, якщо "просто зараз" надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони та запровадить санкції проти Росії, які позбавлять РФ грошей на фінансування війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив президент Литви Гітанас Науседа у четвер 20 жовтня, перед початком засідання Європейської Ради.

"Дії Росії в Україні є державним тероризмом. Це можна закінчити перемогою України. Ми можемо досягти цього, надавши системи протиповітряної оборони Україні прямо зараз і запровадивши санкції проти Росії, доки не буде зупинено всі ресурси для фінансування війни", — заявив президент Литви.

Russia's actions in Ukraine are state sponsored terrorism.



It can be ended by 🇺🇦 winning.



We can achieve it by giving air defense systems to 🇺🇦 right now and sanctioning Russia until all resources to finance the war are cut off. #EUCO pic.twitter.com/GjSBTp8K9C