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Президент Литви Науседа закликає ЄС надати Україні ППО та посилити санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

науседа

Європейський Союз зможе допомогти закінчити війну Росії, яку вона розв’язала в Україні, якщо "просто зараз" надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони та запровадить санкції проти Росії, які позбавлять РФ грошей на фінансування війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив президент Литви Гітанас Науседа у четвер 20 жовтня, перед початком засідання Європейської Ради.

"Дії Росії в Україні є державним тероризмом. Це можна закінчити перемогою України. Ми можемо досягти цього, надавши системи протиповітряної оборони Україні прямо зараз і запровадивши санкції проти Росії, доки не буде зупинено всі ресурси для фінансування війни", — заявив президент Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС має посилити санкції проти РФ та Білорусі, - Науседа

Нагадаємо, після масованого обстрілу України 10 жовтня, міністр закордонних справ Литви Габріель Ландсбергіс закликав світову спільноту надати Україні всю зброю, яка необхідна для захисту від атак Російської Федерації.

Автор: Анастасія Потіха
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коротко и ясно... и без выкивоков и приседаний в бок рашки...
спасибо...
очень-очень ждем систем ПВО (при чем любой дальности...мне кажется для мопедов пошли б обычные зенитки...много зениток...чтоб доставать на подлете...у границы или линии фронта...чтоб не гудела эта уйня через все области...но это моё мнение диванного эксперда)))
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20.10.2022 18:36 Відповісти
Щиро дякуємо, пане Президент.
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20.10.2022 19:33 Відповісти
Большинство остальной Европы походу ещё не осознало, что уже воюют со злом у крыльца, просто повестки пока не пришли, значит продолжаем пир.
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20.10.2022 21:30 Відповісти
 
 