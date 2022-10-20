Президент Німеччини Штайнмаєр робить усе, щоб наблизити постачання ракет для української системи ППО, - Зеленський
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр робить усе, щоб наблизити постачання ракет для української системи ППО,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві в четвер після переговорів із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.
"Він (Штайнмаєр) зробить усе, щоб наблизити постачання ракет для тих систем, які ми вже маємо від наших німецьких партнерів. Він над цим працює, і ми вдячні йому за це. Чекатимемо, коли він зможе приїхати", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+5 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар20.10.2022 18:55
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+2 Тиамитоксам
показати весь коментар20.10.2022 19:10
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Будь ласка, зачекайте...
.....ХИМЕРЫ ведь с весны уже работают.......что не так с этими "немцами"?.....
він і майже українцем був!
"30% електростанцій України зруйновано", - Зеленський.
Що у мене на думці? Лютая лють, аж розриває.
Квітень 21-го: наші партнери: "готуйтеся до вторгнення, рийте окопи, створюйте ТРО, зміцнюйте Армію, оборону".
Зеленський і слуги: "ги-ги, нє нагнітайтє, ми самі с усамі, в расіі тоже люді, у нас "велике будівництво доріг".
Жовтень 2021-го: Порошенко, Турчинов, ЄС, наші партнери: "готуйтеся до вторгнення, рийте окопи, створюйте ТРО, зміцнюйте Армію, оборону".
Зеленський і слуги: "нє занімайтєсь папулізмам і піарам, нє нагнітайтє, ми самі с усамі, в расіі тоже люді, у нас "велике будівництво доріг".
Січень 22-го: Порох в Європі домовляється про допомогу, наші партнери: "вторгнення буде за такими напрямками, готуйтеся, зміцнюйте оборону".
Зеленський: "у нас "велике будівництво", економіка, ні нада пугать інвєстарав, готуємося до 9 травня і до шашликів".
Лютий 22-го: Порох: "негайно треба виділити 50 млрд на ЗСУ!!"
Зеленський: "якщо ми виділимо кошти на ЗСУ і оборону у нас не буде за що будувати дороги".
Осінь 22-го: Зеленський і слуги: виділяємо 90 млрд на дороги, 1 млрд на єдиний марафон і т.д."
Порох і Європейська Солідарність: "Неприпустимо під час війни виділяти 90 млрд на дороги для ворога, необхідно озброювати ЗСУ, немає зимової форми, треба ППО..."
Жовтень 22 - го: Зеленський: "третина наших електростанцій зруйнована, готуйтеся до відключення світла".
Притомні люди: так а може 90 млрд на ППО!?..
Зеленський і слуги: "ніт, на дороги!"
Штош, зробили себе разом, сидіть без світла, а відповідно і без тепла і води і милуйтеся дорогами, якщо виживете після чергового ракетного обстрілу.
Світлана Кащенко
бо як казав зелений товариш членін 2 - ***** шо красти!
мовчить природа за чому найбільше лайно, завжди таке малюпусеньке...
По Дмитриеву
Все что есть о нем в открытом доступе мы повторять не будем. Напишем то, чего там нет. Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается. Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере. Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
Информация проверена. Подтверждения получены.
17.10.2022 генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні (Німеччина). Зміст двогодинної розмови нам невідомий.