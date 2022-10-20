УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6854 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 656 17
Німеччина (4568) Зеленський (17537) Штайнмаєр (317)

Президент Німеччини Штайнмаєр робить усе, щоб наблизити постачання ракет для української системи ППО, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр робить усе, щоб наблизити постачання ракет для української системи ППО,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві в четвер після переговорів із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"Він (Штайнмаєр) зробить усе, щоб наблизити постачання ракет для тих систем, які ми вже маємо від наших німецьких партнерів. Він над цим працює, і ми вдячні йому за це. Чекатимемо, коли він зможе приїхати", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України, - Bild

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
ну якщо зеленский сказав ну тоді дададада
показати весь коментар
20.10.2022 18:55
+3
наш буба був з хорошим ротом,
він і майже українцем був!
показати весь коментар
20.10.2022 19:10
+2
.........не хочешь что то делать - найдёшь сто причин, а захочешь - сто способов......
.....ХИМЕРЫ ведь с весны уже работают.......что не так с этими "немцами"?.....
показати весь коментар
20.10.2022 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну якщо зеленский сказав ну тоді дададада
показати весь коментар
20.10.2022 18:55 Відповісти
та бачили того штангена - *********** вже з ним...
показати весь коментар
20.10.2022 18:58 Відповісти
Та да, вранці встає і перша думка: "Як наблизити постачання ракет для української ППО"...
показати весь коментар
20.10.2022 19:04 Відповісти
Ол-па-па! Від "нє хатім відєть" до "дєлаєт всьо возможноє" пройшло півроку! Це любов? Від любові до ненависті - один крок, від ненависті до кохання - півроку! Цікаво, чи є ще у Європі дипломатія з такими кульбітами? Дааа! От так штангенциркуль у "професіоналів" різко став герр Штайнмаєром! Взад дадуть? 🤔
показати весь коментар
20.10.2022 19:09 Відповісти
.........не хочешь что то делать - найдёшь сто причин, а захочешь - сто способов......
.....ХИМЕРЫ ведь с весны уже работают.......что не так с этими "немцами"?.....
показати весь коментар
20.10.2022 19:10 Відповісти
Вам у Німеччині це мабуть краще зрозуміти, хіба ні?
показати весь коментар
20.10.2022 19:14 Відповісти
наш буба був з хорошим ротом,
він і майже українцем був!
показати весь коментар
20.10.2022 19:10 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2022 19:10 Відповісти
Буде так само як з танками.
показати весь коментар
20.10.2022 19:16 Відповісти
Пороблено Штанмаєром.
показати весь коментар
20.10.2022 19:20 Відповісти
Так боляче ,що 3,14здєц.Каракай,Бабіч.Сотні тисяч безневинних жертв.

"30% електростанцій України зруйновано", - Зеленський.

Що у мене на думці? Лютая лють, аж розриває.

Квітень 21-го: наші партнери: "готуйтеся до вторгнення, рийте окопи, створюйте ТРО, зміцнюйте Армію, оборону".

Зеленський і слуги: "ги-ги, нє нагнітайтє, ми самі с усамі, в расіі тоже люді, у нас "велике будівництво доріг".

Жовтень 2021-го: Порошенко, Турчинов, ЄС, наші партнери: "готуйтеся до вторгнення, рийте окопи, створюйте ТРО, зміцнюйте Армію, оборону".

Зеленський і слуги: "нє занімайтєсь папулізмам і піарам, нє нагнітайтє, ми самі с усамі, в расіі тоже люді, у нас "велике будівництво доріг".

Січень 22-го: Порох в Європі домовляється про допомогу, наші партнери: "вторгнення буде за такими напрямками, готуйтеся, зміцнюйте оборону".

Зеленський: "у нас "велике будівництво", економіка, ні нада пугать інвєстарав, готуємося до 9 травня і до шашликів".

Лютий 22-го: Порох: "негайно треба виділити 50 млрд на ЗСУ!!"

Зеленський: "якщо ми виділимо кошти на ЗСУ і оборону у нас не буде за що будувати дороги".

Осінь 22-го: Зеленський і слуги: виділяємо 90 млрд на дороги, 1 млрд на єдиний марафон і т.д."

Порох і Європейська Солідарність: "Неприпустимо під час війни виділяти 90 млрд на дороги для ворога, необхідно озброювати ЗСУ, немає зимової форми, треба ППО..."

Жовтень 22 - го: Зеленський: "третина наших електростанцій зруйнована, готуйтеся до відключення світла".

Притомні люди: так а може 90 млрд на ППО!?..

Зеленський і слуги: "ніт, на дороги!"

Штош, зробили себе разом, сидіть без світла, а відповідно і без тепла і води і милуйтеся дорогами, якщо виживете після чергового ракетного обстрілу.

Світлана Кащенко
показати весь коментар
20.10.2022 19:21 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2022 19:23 Відповісти
я б ще вдовж тих доріг освітлення яке велико награбував би.
бо як казав зелений товариш членін 2 - ***** шо красти!
мовчить природа за чому найбільше лайно, завжди таке малюпусеньке...
показати весь коментар
20.10.2022 19:36 Відповісти
Невже? Щось у лісі здохло.
показати весь коментар
20.10.2022 19:27 Відповісти
"Просыпаюсь утром и думаю - шо я могу ещё сделать для Украины" - Штайнмайер.
показати весь коментар
20.10.2022 19:39 Відповісти
"17.10.2022 генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні". Вдвоем они миллион ракет накуют
По Дмитриеву
показати весь коментар
20.10.2022 19:49 Відповісти
Група зовнішнього моніторингу tZE inform. 16 июня 2020 г. президент РФ Путин поручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, установить личные прямые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предметом обсуждения будет нахождение возможности решения "спорных" вопросов во взаимоотношениях между двумя странами и комплекс инвестиционных предложений для Украины.
Все что есть о нем в открытом доступе мы повторять не будем. Напишем то, чего там нет. Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается. Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере. Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
Информация проверена. Подтверждения получены.
17.10.2022 генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні (Німеччина). Зміст двогодинної розмови нам невідомий.
показати весь коментар
20.10.2022 20:31 Відповісти
 
 