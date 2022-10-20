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Новини Війна в Україні
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Берлусконі (30) Зеленський (17537) Подоляк Михайло (295)

Берлусконі перебуває під враженням російської горілки, - у ОП відповіли на звинувачення італійського політика, що Зеленський "розпалює війну"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

президента,банкова,оп,офіс

Експрем’єр Італії Сільвіо Берлусконі, ймовірно, перебуває під враженням від російської горілки, звинувачуючи президента України Володимира Зеленського у війні РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник керівника Офісу президента Михайл Подоляк написав у у твіттері.

"Будь-яка криза відкриває дорогу для справжніх лідерів. Поки Берлусконі перебуває під враженням від російської горілки в компанії останніх п'яти друзів Путіна в Європі, Джорджія Мелоні (лідер партії "Брати Італії" та головний кандидат у прем'єри - ред.) демонструє, що таке справжні принципи та розуміння глобальних викликів. Кожен обирає свій шлях", - наголосив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Берлусконі звинуватив Зеленського у розпалюванні війни, - LaPresse опублікувала скандальний аудіозапис

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Ніяк не здохне цей старий італійський пердун.
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20.10.2022 19:26
+12
Дехто вражений горілкою, а дехто - пейсами Абрамовича.
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20.10.2022 19:25
+11
Та воно і без горілки деменціально прицюцьковате.
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20.10.2022 19:26
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20.10.2022 19:22 Відповісти
***, а ведь пробел между "меня" и "ться" там типа со смыслом.
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20.10.2022 19:28 Відповісти
Но это может открыться только владеющему языком.
На мородоре таких не обнаружено
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20.10.2022 21:28 Відповісти
"*****" пропущено
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21.10.2022 11:46 Відповісти
чего-чего тебя призывает делать Бог?
шо за цензура, я не пойняв!
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20.10.2022 19:29 Відповісти
словосочетание "его призвал Бог" в русском языке абсолютно четкий смысл)))
которому есть куча синонимов от "ласты склеить" до "отдать Богу душу" включительно

ШИКАРНАЯ РЕКЛАМА КЛУБА САМОУБИЙЦ
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20.10.2022 19:32 Відповісти
Только вот на россии сейчас больше популярен фашистский новояз, замешанный на основе из русского языка, поэтому, кто там на расее бог, это теперь бабушка надвое, как говорится.
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20.10.2022 19:34 Відповісти
да ладно!
им же путя пообещала в рай!
путя она такая, путя не врет!

правда, я не уверена, шо апостол Пётр в курсе такого переселения)))
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20.10.2022 19:45 Відповісти
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20.10.2022 20:05 Відповісти
Дехто вражений горілкою, а дехто - пейсами Абрамовича.
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20.10.2022 19:25 Відповісти
що по пяні не бовкне берл.
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20.10.2022 19:40 Відповісти
Очевидно має бути "під впливом горілки", але "під враженням" прикольніше.
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20.10.2022 20:44 Відповісти
Ніяк не здохне цей старий італійський пердун.
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20.10.2022 19:26 Відповісти
Та воно і без горілки деменціально прицюцьковате.
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20.10.2022 19:26 Відповісти
Враження російською горілкою:
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20.10.2022 19:28 Відповісти
Вражає мозок )))
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20.10.2022 19:36 Відповісти
За гроші ***** цей старий придурок посеред центральної площі відсмокче у макаки.
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20.10.2022 19:28 Відповісти
Берлускони еще та продажная тварь... Но ответом нашего ОПендума сами себя ставят ниже уровня плинтуса... Типа "сам дурак". Зебилоиды, ау... Вы за такое быдло зеленое головсовывали?
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20.10.2022 19:30 Відповісти
Ти просто занадто тупий та неосвічений, щоб оцінити тролінг. ***** нещодавно подарував на дн берлусконі ящик "рускай водкі".
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20.10.2022 19:34 Відповісти
Международная политика не КВН.
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20.10.2022 19:46 Відповісти
Спасибо кэп. А ничего, что Мелони - наиболее вероятный пример Италии? Опять получится обмер, как с Штайнмайером.
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20.10.2022 19:47 Відповісти
Пример. Обсер
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20.10.2022 19:48 Відповісти
Ця Мелоні? Ще один такий самий. Ви тут кучкуєтесь?

Мелоні після слів Берлусконі заявила, що Італія не буде слабкою ланкою ЄС і НАТО
"Італія повністю і з гордо піднятою головою є частиною Європи і НАТО. Той, хто не згоден із цим наріжним каменем, не може бути частиною уряду - навіть якщо це означає відмову від формування уряду", - заявила Мелоні.
"З нами в уряді Італія ніколи не буде слабкою ланкою на Заході, ненадійною нацією, настільки улюбленою нашими численними недоброзичливцями".

Ну раз обсер, то сиди і обтікай
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20.10.2022 20:11 Відповісти
То, что она п@здит, это для публики, а реально обтекать буду зебобики и украинцы из-за их тупости.
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20.10.2022 20:25 Відповісти
А може п@здиш саме ти? Хто ж знає...
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20.10.2022 20:28 Відповісти
Погоджуюся, що відповідь треба давати гідну.
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20.10.2022 19:44 Відповісти
А-а-а-а, абидели Берлускони, типерь он будит ище больше с путиным дружить, зибилы вы слелали эта вместье. Зрада, лють, кулаки сжимаюцца, слезы, слезы на глазах.
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20.10.2022 20:11 Відповісти
Неправильный ответ, товарищ Рабинович. Где вас таких тупых в умные набирают? На Лубянке или на Банковой?
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20.10.2022 20:17 Відповісти
А по-моему очень правильный и краткий пересказ твоих слов.
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20.10.2022 20:23 Відповісти
Ни о чем, товарищ Рабинович, аргументируй.
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20.10.2022 20:36 Відповісти
Не вижу никакого смысла. Дебил не сможет понять аргументов, всилу того что он дебил.
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20.10.2022 20:54 Відповісти
Правильно ответил, товарищ Рабинович.
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20.10.2022 21:00 Відповісти
Главный Мафиозо Италии пережил даже комиссара Каттани....,живуча падаль...
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20.10.2022 19:32 Відповісти
Ото накидалось !
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20.10.2022 19:35 Відповісти
А где патриот Мельник с его острым и длинным языком? В дупу фуйла засунул?
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20.10.2022 19:37 Відповісти
При чем Мельник к Италии,кт у д'Ерьмака там посол ?
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20.10.2022 19:47 Відповісти
А рпричем Мельник к США и Маску?
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20.10.2022 19:49 Відповісти
Ей , чєловек ! Чєлове-ек ! Официант бл... , к тебе я обращаюсь .
Водочкі руской принеси нам с Сільвіо .

.
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20.10.2022 19:38 Відповісти
Менделевод
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21.10.2022 11:48 Відповісти
Він як Дункан Маклауд, вже шоста молодість в політиці проходить, і все туди ж.... В Америці є такий самий Гері Кісінджер, СТОЛІТНІЙ ПРОХІНДЕЙ.
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20.10.2022 19:40 Відповісти
Пацан явно лишнього тяпнув.
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20.10.2022 19:44 Відповісти
Відомо що Берлусконі робили пересадку волося на голові , і мабудь випадково мозок пошкодили ))
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20.10.2022 19:57 Відповісти
це він ще не нюхав касабскі портянки
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20.10.2022 19:58 Відповісти
Тем временем Порошенко закупил в Британии кучу техники для ВСУ...что закупило быдло ЗеКодломойское?
Кредит у Путлера на 100 ярдов доляров...🤣Бенямойский и его Рейх не ошибся...сдал всю банду Данилыча...🤣🤣💪
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20.10.2022 20:00 Відповісти
Самое интересное в Украине начнется лет через 5...,когда рюZkих крыс будут видеть даже дети в детсадах Украины...гниды позорные ...Старухи и прочие Сальдо...
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20.10.2022 20:04 Відповісти
Зашлите ему украинской горилки. Пусть сравнит. Хуже не будет.
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20.10.2022 20:04 Відповісти
Вот смотришь на "людей" удивляешься.... Не поймите неправильно (за ранее прошу прощения) но при всем что вроде как есть у москалей хорошего литературные произведения, живопись, архитектурные проекты, какие то произведения зодчества и т.д. СТАРОГО *******..А ТОЛЬКО ВОДКА ВПЧЕТЛИЛА!! Худшее из придуманнного лаптеногими, так что сразу можно сделать вывод - какой внутренний мир берлиозо- если кроме водяры его ничего лучше не торкнуло!!
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20.10.2022 20:15 Відповісти
ОП потрібно було нагадати Берлусконі,що він ще не розрахувався за крадене вино з колекції *Масандри*,яке розпивали з пуцькою і на той час колекція була(теоретично і є) власністю України,тепер її вже розтягли,що сам пуцька горілкою підлизується до нього.
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20.10.2022 20:24 Відповісти
У старого пердуна репутация ещё та. Это ещё не очевидно, оказал ли этот поц услугу пуйлу, или наоборот, заассоциировал плешивого фюрерка из Лаптестана с ещё одним европейским неадекватом.
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20.10.2022 20:40 Відповісти
Фуууу...не називай водку горілкою...
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20.10.2022 20:48 Відповісти
Зеленський під враженням кокса, Берлусконі під враженням горілки, у кожного клоуна свої шкідливі звички.
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20.10.2022 20:50 Відповісти
Итальянский путенвведи.
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20.10.2022 21:18 Відповісти
Доречи чому наше РНБО не ввело санкції шодо цього іт.політика який порушив цілу низку українських законів??
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20.10.2022 22:27 Відповісти
Педофил-убийца, когда ж ты в ад попадешь?!
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21.10.2022 07:04 Відповісти
бояри нехай ше *****
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21.10.2022 07:26 Відповісти
 
 