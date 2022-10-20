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Берлусконі перебуває під враженням російської горілки, - у ОП відповіли на звинувачення італійського політика, що Зеленський "розпалює війну"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Експрем’єр Італії Сільвіо Берлусконі, ймовірно, перебуває під враженням від російської горілки, звинувачуючи президента України Володимира Зеленського у війні РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник керівника Офісу президента Михайл Подоляк написав у у твіттері.
"Будь-яка криза відкриває дорогу для справжніх лідерів. Поки Берлусконі перебуває під враженням від російської горілки в компанії останніх п'яти друзів Путіна в Європі, Джорджія Мелоні (лідер партії "Брати Італії" та головний кандидат у прем'єри - ред.) демонструє, що таке справжні принципи та розуміння глобальних викликів. Кожен обирає свій шлях", - наголосив Подоляк.
Топ коментарі
+17 Марта Шепель
показати весь коментар20.10.2022 19:26
+12 Trevo Trow
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+11 Анатолий Та Ольга Панасюк
показати весь коментар20.10.2022 19:26
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Будь ласка, зачекайте...
На мородоре таких не обнаружено
шо за цензура, я не пойняв!
которому есть куча синонимов от "ласты склеить" до "отдать Богу душу" включительно
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им же путя пообещала в рай!
путя она такая, путя не врет!
правда, я не уверена, шо апостол Пётр в курсе такого переселения)))
Мелоні після слів Берлусконі заявила, що Італія не буде слабкою ланкою ЄС і НАТО
"Італія повністю і з гордо піднятою головою є частиною Європи і НАТО. Той, хто не згоден із цим наріжним каменем, не може бути частиною уряду - навіть якщо це означає відмову від формування уряду", - заявила Мелоні.
"З нами в уряді Італія ніколи не буде слабкою ланкою на Заході, ненадійною нацією, настільки улюбленою нашими численними недоброзичливцями".
Ну раз обсер, то сиди і обтікай
Водочкі руской принеси нам с Сільвіо .
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Кредит у Путлера на 100 ярдов доляров...🤣Бенямойский и его Рейх не ошибся...сдал всю банду Данилыча...🤣🤣💪