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Новини Політика України Боротьба з корупцією
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арешт (1626) хабар (3983) застава (349) Антикорупційний суд (1105) Максим Микитась (150)

Антикорупційний суд арештував Микитася на два місяці, застава - 260 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

микитась

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня з можливістю внесення 260 млн грн застави колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого викрили на спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро хабара.

Відповідне рішення ухвалив у четвер слідчий суддя Віталій Дубас, передає Цензор.НЕТ.

"Суд постановив: застосувати до підозрюваного Микитася Максима Вікторовича запобіжний захід тримання під вартою на строк 60 діб до 16 грудня 2022 року включно. Визначити підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 тисяч неоподаткованих мінімумів для громадян, що становить 260 млн гривень", - оголосив суддя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд обирає запобіжний захід Микитасю. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У випадку внесення застави суд зобов’язав Микитася не відлучатися без дозволу слідчого з Київської області, здати паспорти для виїзду за кордон, не спілкуватися зі свідками у справі і носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, екснардепа Микитася викрили на спробі підкупу мера Дніпра Філатова. Він пропонував очільнику міста 22 млн євро.

Пізніше Філатов підтвердив, що Микитась пропонував йому хабар.

САП повідомила екснардепу про підозру.
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Топ коментарі
+21
людина татарова і єрмачка
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20.10.2022 19:25
+20
Заплатить, вийде, втече
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20.10.2022 19:25
+17
А надо было взять 22 млн євро + 260 млн грн . На помощь ВСУ . Пусть еще приходят .
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20.10.2022 19:28
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людина татарова і єрмачка
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20.10.2022 19:25 Відповісти
это семечки, если он предлагал 22 000 000 €
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20.10.2022 19:52 Відповісти
А від якої політсили балотувалась ця людина з маладої команди по 206 округу?
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20.10.2022 19:57 Відповісти
Тобто його зрада та служба мерзоті не рахується?
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20.10.2022 20:29 Відповісти
Ще й як рахується! З часів Льоні Космоса та його кента Березенка
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20.10.2022 21:17 Відповісти
Заплатить, вийде, втече
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20.10.2022 19:25 Відповісти
Звучить, як бізнес-план. Ловимо знов і так по колу)
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20.10.2022 19:27 Відповісти
Без сумніву.
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20.10.2022 19:29 Відповісти
Електронні браслети для таких людей чомусь дуже часто не спрацьовують.
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20.10.2022 19:29 Відповісти
так і буде, але сьогодні єдиний орган в Україні, який не ліг під єрмака і таторова, а точніше корупцію і діє по виявленню злочинців у самих високих ланках. Затримання злочинця микитьася свідчить про існування доказів по справі і зубатої служби і повагу до КПК. Інші призадумаються.
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20.10.2022 19:43 Відповісти
Мені цікаво, при пропонуванні хабаря в майже 800 000 000 гривень, думають, що це опудало не знайде 260 000 000 гривень застави?
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21.10.2022 07:57 Відповісти
Якщо втече, денюжки тютю
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20.10.2022 19:28 Відповісти
А надо было взять 22 млн євро + 260 млн грн . На помощь ВСУ . Пусть еще приходят .
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20.10.2022 19:28 Відповісти
Дивився пряму із залу суду. Стряпчі Микитася переконували суддю, що він ніякого відношення до Укрбуду немає, він просто туди частенько заходив на каву. Колись була така притча, коли адвокату ема чого сказати, то він починає махати характеристиками. В оригіналі Паніковський таки "бросил гуся" і його підібрала Антилопа Гну. А Микитась таки не кинув і його НАБУ таки догнало.
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20.10.2022 19:34 Відповісти
Якщо сума хабаря була 22 млн. євро, то по логіці застава мала бути не менше 1 млрд. грн, а то виходить застава менша в чотири рази ніж хабар
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20.10.2022 19:35 Відповісти
цікаво, чи перевірять звідки в нього 260 лям, як що вирішить заплатити ?
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20.10.2022 19:37 Відповісти
перевіряють
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21.10.2022 09:26 Відповісти
Пропонував 22 мільйони евро, а застава 260 мільйонів гривень (по курсу трохи більше 7 мільйонів евро).
Вгадайте з 3 раз - чи зможе Микитась заплатити заставу?..
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20.10.2022 19:37 Відповісти
А куда делось 22 ляма?
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20.10.2022 19:40 Відповісти
я б арештувала, знайшла все..конфіскувала все й повністю на рахунки ВСУ, йому мінімалка прожиткова на місяць..ну й без права виїзду

а, ще однушку в хрущівці..

ну і по родичах всіх тотальну перевірку..знайти можна, було б бажання
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20.10.2022 19:43 Відповісти
Кто это? Что за цирк с борьбой нанайских мальчиков? Где Ермак и Татаров?
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20.10.2022 19:47 Відповісти
За хабар у 800 000 000грн застава 260 000 000грн. Хужє нє будєт, хоть паржом.
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20.10.2022 19:48 Відповісти
Сурово однако. Ой.
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20.10.2022 20:18 Відповісти
22 лімона євро помножити на 32,19 грн, щось не виходить 260 лімонів гривнями...
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20.10.2022 20:30 Відповісти
история закончится пшиком...
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20.10.2022 20:35 Відповісти
А коли будуть судити **********, котрі зарили під асфальт мільярди? Це ж перед самою війною!
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20.10.2022 20:53 Відповісти
так точно --- в асфальт була закатана ракетна програма ..КРОВАВОГО ПАСТОРА.. ТА ПОРОХА
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21.10.2022 07:33 Відповісти
"не на часі!"(с) А взагалі асфальт зараз ефективний засіб ППО та ПРО, ефективно відбиватись від орків. І взагалі, перед повномасштабним вторгненням так було й задумано, заасфальтувати дороги для того, аби оркам було зручніше вторгатися.
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21.10.2022 08:03 Відповісти
Та заберiть у нього цi 22 мiльони, та закупiть для ЗСУ щось саме зараз необхiдне ...
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20.10.2022 20:57 Відповісти
То все важливо звичайно, але не дуже. Бо в стократ важливішим є те, які цифри гуляють. В Україні працюють сотні мерів. І тільки один відмовився від співпраці.
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20.10.2022 21:10 Відповісти
То есть залог меньше половины самой взятки... Ощущение что это шутка
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20.10.2022 21:23 Відповісти
"Своїх не кидаємо"...а чомусь ржемо з відіків про кацапів.
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20.10.2022 21:24 Відповісти
Шо, опять?!?!
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20.10.2022 21:32 Відповісти
захисники появилися... каже "не вірю"
А ще слідак. З СБУ, щоправда - але ж аж генерал
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20.10.2022 22:28 Відповісти
Що курва, а не хоче цей сраний суд дізнатися звідки у цієї курви стільки бабла на хабарі? він же не останнє віддав. Ось і прошу, судді довбані: ви ловіть, волайте, а ми будемо випускати, ще й заробимо на цьому, а ви ловіть, ловіть, це ваша робота.
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20.10.2022 22:47 Відповісти
А от суддя Логвіна могла ще й моральну шкоду стягнути зі слідчих, їй абсолютно пофіг на закони, а ще й використану відпустку, що не оформили компенсувати за рахунок платників податків і багато чого іншого наприклад виконати замовні цікаві речі
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20.10.2022 23:41 Відповісти
Люди, ви коли навчитесь статті дочитувати й думати мізками? 22 мільйони євро мали видаватись до 2027 року,а не відразу, про це все написано.
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21.10.2022 01:03 Відповісти
от не свисти, саме в цій статті про це не пишуть... та й люди тут не всі.
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21.10.2022 03:29 Відповісти
так верно написано до 27 року . так и заставу цьому ****** 22 000 000 лимона евриков до 27 року . а потом з чистим сумлинням на волю як все виплатить гандон офисный в бюджет УКРАИНЫ . а так падла видкупиться . а татаров дружбан прикрие
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21.10.2022 07:31 Відповісти
Щось тут не так в цій історії. В війну пропонувать хабар 22 млн Євро і починать проект на 220 млн - це щось нелогічне. Мені здається його метою було - підставить Філатова , або хтось більший знаходиться в розробці.
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21.10.2022 08:57 Відповісти
Його метою було знайти спосіб для розкрадання коштів котрі нам дає Захід. Щоб Європа та США нам потихеньку надавали кошти на відбудову, а там вже по напрацьованим схемам "Великого крадівництва" 50 собі 50 на роботу.
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21.10.2022 09:23 Відповісти
Нічим не підкріплена маячня
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21.10.2022 09:34 Відповісти
Ну як що ви думаєте сракою, то певно так і є. Власних державних коштів на будівництво в нас нема, лиш те що надає Захід. По-друге, як що Микитась хотів щиро щось збудувати , то для цього не потрібно пропонувати відкати в розмір 22 мільйонів євро, що на секундочку є 10 відсотками від загальної суми котру збирались витратити на будівництво.

Й про те що на "Великому крадівництві" розкрадали половину є мільйон й один факт й доказ, як що голова на плечах все гуглиться й перевіряється.
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21.10.2022 09:46 Відповісти
Достаточно посмотреть, как я это делал, на Проззоро итиоги торгов по ремонту дорог, где при одинаковой сложности работ, требованиям к ремонту и материалам, цена за единицу площади дорожного полотна выросла с апреля 2019-го по июлб 2019 в ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА, прри совершенно не изменившихся ценах на сырьё (песок, гравий, битум, цемент, аренду техники и т.д.), стабильном курсе валют. Просто высокие размеры откатов у "кумовей" Зеленского, по сравнению с предыдущим руководством, выросли до космических даже для регионалов 50%!!!
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21.10.2022 12:08 Відповісти
В свій час Татаров з Майбородою посадили Микитася в СІЗО та розікрали УкрБуд в угоду одній будівельній компанії ,звїязаною з регіоналами. Мені це більше схожу на помсту , але якщо це наїзд на цю шоблу,тоя тільки за.
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21.10.2022 12:19 Відповісти
Не понятно решение о залоге, т.к. сумма почти в четыре раза меньше взятки, не говоря уже о том, что по этой статье есть и конфискация имущества, потому в очередной раз явно намерены дать сбежать от ответственности очередному преступнику, как, судя по всему, и предателю Украины бывшему главе СБУ генерал-режиссёру Баканову, слившему оборону юга Украины, о котором ни слуху, ни духу, видимо где-то в Монако "кается" в казино и ночных клубах!!!
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21.10.2022 12:02 Відповісти
наша песня хороша,начінай сначала.Як вони ******* хороводи водити в кокошніках.
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21.10.2022 13:21 Відповісти
Такие сумы могли помочь нашей армии , хлопцы не знают что у них за спиной такие терки идут.
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21.10.2022 13:58 Відповісти
Лучше бы 1 млд. грн. У этого упыря и такая сумма найдется.
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21.10.2022 14:29 Відповісти
 
 