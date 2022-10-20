Антикорупційний суд арештував Микитася на два місяці, застава - 260 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня з можливістю внесення 260 млн грн застави колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого викрили на спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро хабара.

Відповідне рішення ухвалив у четвер слідчий суддя Віталій Дубас, передає Цензор.НЕТ.

"Суд постановив: застосувати до підозрюваного Микитася Максима Вікторовича запобіжний захід тримання під вартою на строк 60 діб до 16 грудня 2022 року включно. Визначити підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 тисяч неоподаткованих мінімумів для громадян, що становить 260 млн гривень", - оголосив суддя.

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У випадку внесення застави суд зобов’язав Микитася не відлучатися без дозволу слідчого з Київської області, здати паспорти для виїзду за кордон, не спілкуватися зі свідками у справі і носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, екснардепа Микитася викрили на спробі підкупу мера Дніпра Філатова. Він пропонував очільнику міста 22 млн євро.

Пізніше Філатов підтвердив, що Микитась пропонував йому хабар.

САП повідомила екснардепу про підозру.