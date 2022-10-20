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Велика Британія готує пакет допомоги Україні – там будуть ракети для ППО та 25 тисяч комплектів зимової форми, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в Палаті громад у четвер анонсував підготовку пакету військової допомоги для українських військових на зимовий період.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Підтримка України залишається головним пріоритетом міністерства оборони. Ми допомагаємо Україні поповнювати запаси для продовження боротьби. Оскільки наближається зима, ми розробляємо пакет для підтримки України в цю пору року, до якого зокрема увійдуть 25 тисяч комплектів зимової форми. Так вони (українці) будуть більш ефективними на полі бою, ніж погано підготовлені, погано готові й погано озброєні російські колеги", – сказав Воллес.

Під час доповіді глава британського Міноборони додав, що Лондон продовжить надавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони "у світлі триваючих і невибіркових атак на цивільну інфраструктуру".

"Ми пишаємося, що є другим найбільшим донором військової допомоги Україні. Минулого тижня я оголосив, що Британія передасть Україні додаткові ракети для систем ППО для захисту від російських ударів. Ми продовжуємо постачати обладнання високого рівня для радіоелектронної боротьби, яке надає додатковий рівень захисту проти далекобійних дронів і ракет", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воллес виступить у парламенті Британії із заявою щодо України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Учора дитина написала ,що вже одягли тепло, але второго комплекта не дали,як промокнуть так і обсохнуть...отаке.
Про те на ринку повно контейнерів з військовою формою, звідки ,хочу спитати ?!!
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20.10.2022 19:51
+10
Попит? ...який там попит, коли цівільні покупають та носять форму ЗСУ треба припинити,я вже не кажу що у військовий час ,на ринку можно одягути в українську форму два отряди кацяпських ДРГ,це ,таке правильно?я думаю за це треба карати. І щоб військові самі собі покупали форму ,коли йде гуманітарка з Фінляндіі,Англіі,Польші ,це правильно? Але це ще не все, у соцмережах було відео ,де жінки оглядаючи форму знайшли написи- безкоштовна допомога.
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20.10.2022 20:02
+9
Зато депутати, голова ВР, працівники ОПи понавдягали на себе добротну військову форму, хочеться запитати - нафіга, на фронт зібрались воювати? в той же час тим, що сидять в окопах, не вистачає, родичі повинні або самі купляти, або волонтерів просити.
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20.10.2022 20:06
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Учора дитина написала ,що вже одягли тепло, але второго комплекта не дали,як промокнуть так і обсохнуть...отаке.
Про те на ринку повно контейнерів з військовою формою, звідки ,хочу спитати ?!!
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20.10.2022 19:51 Відповісти
Думаю зараз військову форму в Україні не шиє тільки лінивий. Тому вона скрізь на торгівельних точках, оскільки є попит. Попит, який мав би забезпечити Кабмін.
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20.10.2022 19:56 Відповісти
Попит? ...який там попит, коли цівільні покупають та носять форму ЗСУ треба припинити,я вже не кажу що у військовий час ,на ринку можно одягути в українську форму два отряди кацяпських ДРГ,це ,таке правильно?я думаю за це треба карати. І щоб військові самі собі покупали форму ,коли йде гуманітарка з Фінляндіі,Англіі,Польші ,це правильно? Але це ще не все, у соцмережах було відео ,де жінки оглядаючи форму знайшли написи- безкоштовна допомога.
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20.10.2022 20:02 Відповісти
Зато депутати, голова ВР, працівники ОПи понавдягали на себе добротну військову форму, хочеться запитати - нафіга, на фронт зібрались воювати? в той же час тим, що сидять в окопах, не вистачає, родичі повинні або самі купляти, або волонтерів просити.
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20.10.2022 20:06 Відповісти
Саме так!
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20.10.2022 20:07 Відповісти
так заборонено цивільним камуфляж носити..в моїх є - але не однострій, просто тканина камуфло, але про всяк випадок не носять..

а з формою завжди так - комплект видали - один на рік..а далі, то ваші проблеми..я своєму, коли вчився й працював купувала ще комплект..і взуття теж..
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20.10.2022 20:09 Відповісти
з взуттям теж , одні ботинки на зіму,весну,осінь,літо ,тоді най видають протигрибкові препорати у аптечку.Теж купила ,але не ботинки ,а якісні красівки, під комуфляж, котрі є у доступі, та міноборони за ті гроші що отримує могла би зробити заказ для військових.Але Безвугла тільки спати їздить до військових, ії мабуть вони тільки роздягненими цікавлять.с...
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20.10.2022 20:14 Відповісти
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20.10.2022 20:44 Відповісти
Матері завжди будуть на поготові розірвати будь-яку безвуглу....розумію.
1.Камуфльовану форму носити заборонено (за виключенням хто в запасі та звільнений з "правом носіння форми одягу", тобто наприклад я , маючи таке право, але не постійно, щоб не зловживати).Доношую за загиблим братом комок.
2.Бардацюга присутній - за це треба питати (гуманітарка і т.ін.)
3.Норми носіння військформи одягу є в мирний час, але в умовах війни - там інші норми.

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20.10.2022 20:42 Відповісти
знаєте, в мене є стрейч штани з камуфльованої тканини - ношу на природі - багато карманів й грязюки не видно))

а до чого тут Безумна? й матері? просто був наведений приклад забезпечення
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20.10.2022 21:30 Відповісти
Про другий комплект. Ну не встигають...що ж. Нема форми - погано, є - де другий комплект? Ото і матері. Додатково, по секрету можу повідими, що одяг та інші штучки для бійця ССО коштує понад 400 тис.грн., не лякайтесь - це того варте і вкрай необхідне. Тобто, не захищаючи нікого з безумних хвахівців можу сказати - не рвіть душу, все там вистачить і є, і буде
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20.10.2022 22:19 Відповісти
Слухайте,не треба зараз з матерів робити квочку,добре? Як би солдатські матері були квочками ,наші сини не пішли добровольцями захищати Україну,а сиділи би поряд із Зе у бункері.
Я пишу те про що є докази, а не казочкки діткам тут россказую.
Перший випадок- Національна поліція затримала ділка, що продавав гуманітарну допомогу для ЗСУ, - МВС,"Ми взяли ділка під час спроби продати близько 40 одиниць військової амуніції на суму більш як 600 тисяч гривень. А вдома в нього знайшли ще понад 120 бронежилетів і касок, понад 500 індивідуальних перев'язувальних пакетів та аптечок і ще багато інших життєво необхідних для військових речей", - поінформував очільник НПУ Ігор Клименко.
https://lb.ua/society/2022/08/01/524921_natsionalna_politsiya_zatrimala.html
Другий випадок- https://suspilne.media/247107-colovik-akij-prodavav-gumanitarnu-dopomogu-v-ivano-frankivsku-krav-ii-zi-skladu-v-dramteatri-policia/

Третий- https://suspilne.media/276606-na-kiivsini-kerivnik-blagodijnogo-fondu-prodav-gumanitarnu-dopomogu-dla-potreb-zsu/
чертвертий випадок - Зі складів поліцейські вилучили позашляховики, бронежилети, військовий одяг, засоби гігієни, ліки та 500 тис. грн.
https://zaxid.net/news/

Про те що роскрадали зелені служки з Запоріжжя гуманітарку контейнерами та вагонами думаю відомо вже усій Україні ,бо скільки не дають допомоги із за кордона хлопці і половини не бачать на передовій.
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21.10.2022 01:37 Відповісти
І тут зимова форма у якості допомоги... Знову коМанду найвеличнішого брехунця облили лайном.
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20.10.2022 19:53 Відповісти
Тяжко представлять как высокотехнологическую нацию без зимней формы для вояк оствили...

"Я тут кофе пъю"...

Кріпись Ненька, ворогів найбільше в сутінках!
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20.10.2022 21:17 Відповісти
Скорее всего ПЗРК Мартлет и(или) Старстрик,что добре. Отличная "британка",да еще зимняя никогда не помешает).
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20.10.2022 20:10 Відповісти
А влада , міністерство чим займається?!!!
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20.10.2022 20:10 Відповісти
В Британии недавно были Порошенко и Гончаренко... много чего закупили для ВСУ ..
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20.10.2022 20:11 Відповісти
Уолесс внезапно вылетал в США для встречи с Ллойдом Остином...причем визит был внезапным....,Пентагон в шоке ..что то наметили...
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20.10.2022 20:17 Відповісти
А почему Зеленский ничего не может? Вроде ж кокс перестал нюхать. Или просто нюхает меньше?
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20.10.2022 21:20 Відповісти
 
 