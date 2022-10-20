Велика Британія готує пакет допомоги Україні – там будуть ракети для ППО та 25 тисяч комплектів зимової форми, - Воллес
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в Палаті громад у четвер анонсував підготовку пакету військової допомоги для українських військових на зимовий період.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Підтримка України залишається головним пріоритетом міністерства оборони. Ми допомагаємо Україні поповнювати запаси для продовження боротьби. Оскільки наближається зима, ми розробляємо пакет для підтримки України в цю пору року, до якого зокрема увійдуть 25 тисяч комплектів зимової форми. Так вони (українці) будуть більш ефективними на полі бою, ніж погано підготовлені, погано готові й погано озброєні російські колеги", – сказав Воллес.
Під час доповіді глава британського Міноборони додав, що Лондон продовжить надавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони "у світлі триваючих і невибіркових атак на цивільну інфраструктуру".
"Ми пишаємося, що є другим найбільшим донором військової допомоги Україні. Минулого тижня я оголосив, що Британія передасть Україні додаткові ракети для систем ППО для захисту від російських ударів. Ми продовжуємо постачати обладнання високого рівня для радіоелектронної боротьби, яке надає додатковий рівень захисту проти далекобійних дронів і ракет", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Про те на ринку повно контейнерів з військовою формою, звідки ,хочу спитати ?!!
а з формою завжди так - комплект видали - один на рік..а далі, то ваші проблеми..я своєму, коли вчився й працював купувала ще комплект..і взуття теж..
1.Камуфльовану форму носити заборонено (за виключенням хто в запасі та звільнений з "правом носіння форми одягу", тобто наприклад я , маючи таке право, але не постійно, щоб не зловживати).Доношую за загиблим братом комок.
2.Бардацюга присутній - за це треба питати (гуманітарка і т.ін.)
3.Норми носіння військформи одягу є в мирний час, але в умовах війни - там інші норми.
а до чого тут Безумна? й матері? просто був наведений приклад забезпечення
Я пишу те про що є докази, а не казочкки діткам тут россказую.
Перший випадок- Національна поліція затримала ділка, що продавав гуманітарну допомогу для ЗСУ, - МВС,"Ми взяли ділка під час спроби продати близько 40 одиниць військової амуніції на суму більш як 600 тисяч гривень. А вдома в нього знайшли ще понад 120 бронежилетів і касок, понад 500 індивідуальних перев'язувальних пакетів та аптечок і ще багато інших життєво необхідних для військових речей", - поінформував очільник НПУ Ігор Клименко.
https://lb.ua/society/2022/08/01/524921_natsionalna_politsiya_zatrimala.html
Другий випадок- https://suspilne.media/247107-colovik-akij-prodavav-gumanitarnu-dopomogu-v-ivano-frankivsku-krav-ii-zi-skladu-v-dramteatri-policia/
Третий- https://suspilne.media/276606-na-kiivsini-kerivnik-blagodijnogo-fondu-prodav-gumanitarnu-dopomogu-dla-potreb-zsu/
чертвертий випадок - Зі складів поліцейські вилучили позашляховики, бронежилети, військовий одяг, засоби гігієни, ліки та 500 тис. грн.
https://zaxid.net/news/
Про те що роскрадали зелені служки з Запоріжжя гуманітарку контейнерами та вагонами думаю відомо вже усій Україні ,бо скільки не дають допомоги із за кордона хлопці і половини не бачать на передовій.
"Я тут кофе пъю"...
Кріпись Ненька, ворогів найбільше в сутінках!