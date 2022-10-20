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Джонсон має намір боротися за пост прем’єра Великої Британії, - The Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висуватиме свою кандидатуру на виборах очільника Консервативної партії та британського уряду.

Про це повідомляє The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Борис Джонсон, який залишив посаду прем’єр-міністра лише шість тижнів тому, поки що лише "зондує ґрунт" щодо можливості балотування на посаду глави уряду, але вірить, що зможе повернути собі лідерство у Консервативній партії. Кілька членів парламенту від цієї партії вже припустили, що саме Джонсон має замінити Трасс на чолі британського уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трасс іде у відставку з поста прем’єр-міністра Великої Британії. ВIДЕО

The Times також зазначає, що Джонсон вважає своє можливе балотування на посаду прем’єр-міністра "питанням національних інтересів".

Як повідомлялося, сьогодні очільниця британського уряду Ліз Трасс подала у відставку з посади прем’єр-міністра, яку вона обійняла 6 вересня. Трасс виконуватиме свої обов’язки до обрання нового глави уряду
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Топ коментарі
+78
Давай Борис. Ты локомотив всей заплесневелой Европы
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20.10.2022 19:43
+50
Тримаємо кулачки
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20.10.2022 19:43
+50
Борис Джонсонюк-не подведи...
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20.10.2022 19:44
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Давай Борис. Ты локомотив всей заплесневелой Европы
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20.10.2022 19:43 Відповісти
Тримаємо кулачки
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20.10.2022 19:43 Відповісти
Борис Джонсонюк-не подведи...
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20.10.2022 19:44 Відповісти
С кем ?
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20.10.2022 19:44 Відповісти
індус може бути опонентом той що підставив Джонсона
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20.10.2022 19:48 Відповісти
Не надо путать выборы и решение власть имущих .
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20.10.2022 19:51 Відповісти
Але впенвненості немає. Відставки Трас ніхто не очікував
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20.10.2022 19:59 Відповісти
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20.10.2022 19:45 Відповісти
І це гарна новина. Тримаємо кулачки за Джонсона, хоча Англія моноліт по підтримці України, хто б там не був.
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20.10.2022 19:45 Відповісти
путя так радовалась, когда Джонсон ушел в отставку...
расстроится...
хнык...
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20.10.2022 19:46 Відповісти
Так ему не привыкать, не зря-же за этим старым лысым дрыщем носят чемодан для таких ситуаций, ну... шоб кремль не загадил.
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20.10.2022 19:51 Відповісти
Интересно какие шансы у Бориса?
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20.10.2022 19:46 Відповісти
Згідно опитувань, він на 10% випереджає свого найближчого конкурента. Шанси - офігєнні.
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20.10.2022 19:50 Відповісти
Если так то это очередная Победа для Украины!
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20.10.2022 20:02 Відповісти
Плюс 10% у Волеса, які перейдуть до Чуприни
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20.10.2022 20:27 Відповісти
Борис, вся Украина желает тебе опять стать премьером !
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20.10.2022 19:48 Відповісти
Good luck, Boris!
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20.10.2022 19:49 Відповісти
Ну Боря ти даєш , на мокшанських болотах знову почнуться безсонні ночі ))
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20.10.2022 19:50 Відповісти
Моя ти лапа
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20.10.2022 19:53 Відповісти
Опять тайно на лисапеде в Киев ? Супер мужик .
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20.10.2022 19:59 Відповісти
Пшол
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20.10.2022 20:02 Відповісти
Почему злишься ? Самая добрая шутка .
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20.10.2022 20:06 Відповісти
Вибач, срань я господня
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20.10.2022 20:12 Відповісти
Ну так тоже нельзя . Только позитив . Украина победит .
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20.10.2022 20:14 Відповісти
I'll be back
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20.10.2022 19:56 Відповісти
пацан сказал - пацан сделал )))))
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20.10.2022 20:04 Відповісти
Якби ж то, ойго не повернуть, гадяча чуйка
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20.10.2022 20:15 Відповісти
Хай Господь допоможе, українці за Бориса.
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20.10.2022 19:59 Відповісти
Сподіваюсь хтось з пропагандонів рузьких повіситься
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20.10.2022 20:03 Відповісти
Краще втопиться в чемодані пукіна.
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20.10.2022 20:18 Відповісти
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20.10.2022 20:03 Відповісти
А что с бабой случилось?
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20.10.2022 20:04 Відповісти
Ничего . Решила остаться бабой .
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20.10.2022 20:09 Відповісти
Трасс - хорошая женщина , просто женщина . В это время нужен дядя Джонсон . Не бабское это дело во время войны .
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20.10.2022 20:04 Відповісти
ще і тепла місцями....
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20.10.2022 20:05 Відповісти
в нього є шанси..., чому ні?
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20.10.2022 20:04 Відповісти
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20.10.2022 20:06 Відповісти
Це називається демократія. В кацапстані такого нема.
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20.10.2022 20:19 Відповісти
Україна смарт!
в свою опу подивіться, може розвідніється...
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20.10.2022 20:20 Відповісти
Бориску на царство!
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20.10.2022 20:23 Відповісти
відбулавити? - так то ж зельоная війна с брітами? я б зразу здався!
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20.10.2022 20:26 Відповісти
і ділу рояль.
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20.10.2022 20:27 Відповісти
Якщо це так, то це - шахо0в0а партія гросмейстерів! Рокіровка називаєцця.
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20.10.2022 20:24 Відповісти
Можливо й так. А кацапські кроти засвітились по повній.
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20.10.2022 21:51 Відповісти
В Бориса гарний вибір - або знову прем'єр, або ГенСек НАТО. Схоже, що варто було казати на прощання не "Hasta la vista, baby", а все ж "I'll be back"
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20.10.2022 20:27 Відповісти
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20.10.2022 20:36 Відповісти
Весело в Британії у владних структурах як я подивлюся. Але до нашого "кварталу" звісно далеко)
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20.10.2022 20:38 Відповісти
Дайош Бориса на "царство"!
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20.10.2022 20:41 Відповісти
On tot, kto nuzen
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20.10.2022 20:55 Відповісти
100 uzlov!
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20.10.2022 20:58 Відповісти
Нормальный ход. Всё, что ни делается - всё к лучшему.
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20.10.2022 21:03 Відповісти
Сам Бог велів
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20.10.2022 21:08 Відповісти
Ми чекали ! ❤️💙💛🇺🇦
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20.10.2022 21:08 Відповісти
Сер бОрис,ти правий!!!
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20.10.2022 21:51 Відповісти
какой-то цирк у них там происходит....это они от квартала набрались?? дурной пример заразителен....
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20.10.2022 23:36 Відповісти
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20.10.2022 23:52 Відповісти
Борю, Борю вибирайте! За нього вся Україна!
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21.10.2022 04:19 Відповісти
 
 