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Новини Війна в Україні Війна
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війна (56949) держбюджет (907) Міноборони (5326) ЗСУ (5784) зарплата (134) Маляр Ганна (520)

У Міноборони попередили, що можливі затримки грошових виплат військовим: "Якщо вони і будуть, то будуть мінімальні, це лічені дні"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Можливі затримки грошових виплат військовим будуть мінімальними.

Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Минулого разу я попереджала про можливі затримки з виплатами, але якщо вони і будуть, то будуть мінімальні, це лічені дні. Ми робимо усе, щоб наші військові не відчули ці зміни. Військові отримають грошові виплати в повному обсязі", - сказала Маляр.

Вона нагадала, що Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, від яких залежить фінансування грошового забезпечення військовослужбовців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада продовжувала платити зраднику Ковальову та соратнику Медведчука Козаку, - Bihus.info. ВIДЕО

Маляр додала, що з початком повномасштабного вторгнення Міноборони щомісяця на грошове забезпечення сплачує той обсяг коштів, який раніше закладався на рік.

Після підписання Президентом України закону про внесення змін до держбюджету, уряд та Міноборони дуже швидко опрацюють усі питання.
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Топ коментарі
+27
ОПі, депутатам не сплатіть пару місяців - армії буде завжди вистачати..
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20.10.2022 20:02
+23
Армії - в першу чергу, собі відтермінуйте на лічені дні.
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20.10.2022 20:10
+14
Гніди, як завжди
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20.10.2022 20:01
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Гніди, як завжди
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20.10.2022 20:01 Відповісти
Непорядок -- треба бити .
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20.10.2022 20:04 Відповісти
ОПі, депутатам не сплатіть пару місяців - армії буде завжди вистачати..
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20.10.2022 20:02 Відповісти
цур тобі, а на що стефанчук-огидна свиня столоваться буде?
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20.10.2022 20:28 Відповісти
Вельможне розслаблення?
Воно на війні швидко лікується!
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20.10.2022 20:07 Відповісти
Армії - в першу чергу, собі відтермінуйте на лічені дні.
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20.10.2022 20:10 Відповісти
Больше расстроилась диванная армия , а не ВСУ .
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20.10.2022 20:13 Відповісти
А що ви скажете з приводу заміни нормального асфальтованого тротуару по вулиці Героїв оборони в м. Києві на тротуарну плитку. як на мене, то дані роботи трохи не на часі, але ВСУ з цього приводу також "не растроились".
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20.10.2022 21:08 Відповісти
А собі "коханим" вчасно і з усіма немислимими надбавками! Тля "зелена"!
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20.10.2022 20:14 Відповісти
Больше всего удивились ВСУ. Нахзачем писать про обыденность.
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20.10.2022 20:31 Відповісти
То зимовий одяг у кінці року, тепер і оплата затримується. Ви там притомні у МО?
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20.10.2022 20:33 Відповісти
Эти деньги в банке прокрутить,даже несколько дней,там такая сумма выйдет!!! Украина=коррупция
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20.10.2022 20:57 Відповісти
Білим людям у владі не зрозуміти потреби червоношкірих.
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20.10.2022 20:37 Відповісти
Адвокацька контора резников-мяляр и Ко. Кожен день брехня та підстава наших воїнів. Кончені.
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20.10.2022 20:49 Відповісти
Підари зелені,тварюки
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20.10.2022 20:56 Відповісти
Трошки? Уже 15 днів надбавку не платять...ВРУ виділила гроші, але коли вони будуть?
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20.10.2022 21:00 Відповісти
Шо - все на асфальт? Нема сорому, зелені паскуди...
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20.10.2022 21:02 Відповісти
Ne budesh plotit svojei armii- znatshit budesh plotit tshuzhoi... A mozhet eto i jest ideja dnja?
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20.10.2022 21:17 Відповісти
Странно это, если деньги на зп выделили американцы.
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20.10.2022 21:38 Відповісти
Байден и Захід не дають грошей и зброї військовим. Тому печатаем грівну,тому війська без зброї і грошей.Байден ненавидить Україну,як і Обама.
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20.10.2022 21:45 Відповісти
Главное дороги!!! У нас ще війна? Маляр респект!!!
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20.10.2022 21:57 Відповісти
Мабуть, Стефанчук-Зеленський попросять бабло для виплат у кламойського, Микитася, Татарова та «потіхамувлес»!!!!
А там ще щомісячні виплати в батальйони у Відні та Монако….

Тому і треба було приймати, уже попередньо схвалений КМУ, проект Закону «Про функціонування фінансової систем в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД», але ж перший заступник Мінфіну уперто «чомусь» бойкотував його прийняття…..!!
Зараз маємо таку ситуацію, але жоден ПРИВЛАДНИЙ, НЕВІДПОВІДАЄ ЗА СВОЮ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ, бо не підзвітний перед НАРОД України !!!
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20.10.2022 22:11 Відповісти
Які ***** затримки!!!!!
Ви шо там курите, кончені!
ВОЇНИ свої життя віддають,ризикують кожної секунди,а ви криси тилові повідомляєте про затримки!
Кончене зелене сміття!
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20.10.2022 22:31 Відповісти
Ну так а шо, нащо орлам грощі - слугам олігархів вони потрібніщі.
Гніда зелена не розуміє що прийде час коли навіть мєнти ії не захистять,
залишаться тільки військові сам на сам з нею.
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21.10.2022 00:54 Відповісти
Дуже кумедно і комічно читати коменти від російських ботів про зраду і обвинувачення на фоні того що їх чмобікам взагалі зарплата не передбачена і це газова країна яка заробила на газі і нафті тільки трильйон доларів за правління путлера.

Я військовослужбовець дякую президенту за розумне правління адже при такій кількості виїхавшив в перші дні війни і такій кількості зруйнованих міст бізнесів та окупації я дуже сильно здивований як ми так тримаємося. поки рфія вже не може навіть мобілізованих одягнути.

Прощай немита рфія страшна рабов і господ.
Дякую всім побратимам воїнам ЗСУ та силовим структурам за те що не здалися і продовжуєте боротися.

Ми неодмінно переможемо русизм і русифікацію.
Схиляю голово і стаю на коліно за полеглиг наших братів і сестер.
Я вас не забуду. Ми вас не забудемо.
Слава Богу. Героям Слава.
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21.10.2022 15:36 Відповісти
27 реактивна артилерійська бригада з серпня місяця не отримує бойові, ні 100 000, ні 30 000.
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26.10.2022 20:37 Відповісти
Мій чоловік на передовій виплат немає за серпень...уроди моральні як так ..трошки почекати..😵😵😵😵 депутатам всим до одного зарплату в 2000гр ..і нехай чекають жирні паскуди..
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29.10.2022 17:32 Відповісти
 
 