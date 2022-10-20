У Міноборони попередили, що можливі затримки грошових виплат військовим: "Якщо вони і будуть, то будуть мінімальні, це лічені дні"
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Можливі затримки грошових виплат військовим будуть мінімальними.
Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Минулого разу я попереджала про можливі затримки з виплатами, але якщо вони і будуть, то будуть мінімальні, це лічені дні. Ми робимо усе, щоб наші військові не відчули ці зміни. Військові отримають грошові виплати в повному обсязі", - сказала Маляр.
Вона нагадала, що Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, від яких залежить фінансування грошового забезпечення військовослужбовців.
Маляр додала, що з початком повномасштабного вторгнення Міноборони щомісяця на грошове забезпечення сплачує той обсяг коштів, який раніше закладався на рік.
Після підписання Президентом України закону про внесення змін до держбюджету, уряд та Міноборони дуже швидко опрацюють усі питання.
Будь ласка, зачекайте...
Воно на війні швидко лікується!
А там ще щомісячні виплати в батальйони у Відні та Монако….
Тому і треба було приймати, уже попередньо схвалений КМУ, проект Закону «Про функціонування фінансової систем в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД», але ж перший заступник Мінфіну уперто «чомусь» бойкотував його прийняття…..!!
Зараз маємо таку ситуацію, але жоден ПРИВЛАДНИЙ, НЕВІДПОВІДАЄ ЗА СВОЮ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ, бо не підзвітний перед НАРОД України !!!
Ви шо там курите, кончені!
ВОЇНИ свої життя віддають,ризикують кожної секунди,а ви криси тилові повідомляєте про затримки!
Кончене зелене сміття!
Гніда зелена не розуміє що прийде час коли навіть мєнти ії не захистять,
залишаться тільки військові сам на сам з нею.
Я військовослужбовець дякую президенту за розумне правління адже при такій кількості виїхавшив в перші дні війни і такій кількості зруйнованих міст бізнесів та окупації я дуже сильно здивований як ми так тримаємося. поки рфія вже не може навіть мобілізованих одягнути.
Прощай немита рфія страшна рабов і господ.
Дякую всім побратимам воїнам ЗСУ та силовим структурам за те що не здалися і продовжуєте боротися.
Ми неодмінно переможемо русизм і русифікацію.
Схиляю голово і стаю на коліно за полеглиг наших братів і сестер.
Я вас не забуду. Ми вас не забудемо.
Слава Богу. Героям Слава.