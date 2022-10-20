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Українці заснували майже 10 тисяч підприємств у Польщі з 24 лютого, - Польський економічний інститут

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,польща

Українці активно відкривають бізнес у Польщі – з початку війни заснували майже 10 тисяч підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Business Insider.

"Кількість нових компаній, заснованих вихідцями з України, зростає, і це різке зростання. У січні їх було 188, а у вересні аж 2273. Дані за вересень є вирішальними, оскільки вони показують, що тенденція зберігається. Можна припустити, що якщо хтось залишився в Польщі до вересня, то віддав своїх дітей до школи сюди, то це важливе рішення щодо домівки", – пояснює керівник групи економічного прогнозування Польського економічного інституту Катажина Дембковська.

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За даними Польського економічного інституту, українці у вересні зареєстрували 8,5% підприємств у Польщі, а їхня частка за рік сягнула 5%. Майже кожна десята компанія, заснована за попередній місяць, була заснована громадянами України.

Із 1 березня відкрилося 9829 українських компаній, із початку року – 10207. 41% цих підприємств були засновані українськими жінками.

Експерти роблять висновки, що все більше українців планують жити у Польщі тривалий час. Українці ідеально вписуються у сектори, де бракує працівників: будівництво, IT, логістика.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Так, поляки сильно виграли від цієї війни. У них розпочиналася демографічна криза, а зараз вони отримали мільйони дівчат і дітей, плюс багато бізнесу перебралося в Польщу. А взагалі поляки молодці, змогли побудувати нормальну країну за 30 років. Я там працював до війни, зараз чекаю на відкриття кордону, щоб вже остаточно переїхати жити в Польщу.
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20.10.2022 20:12
+16
За те наша влада робить все,щоб бюрократія процвітала і подолати було все важче.
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20.10.2022 20:14
+12
Скоріше за все, в Україну вони вже не повернуться
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20.10.2022 20:18
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Так, поляки сильно виграли від цієї війни. У них розпочиналася демографічна криза, а зараз вони отримали мільйони дівчат і дітей, плюс багато бізнесу перебралося в Польщу. А взагалі поляки молодці, змогли побудувати нормальну країну за 30 років. Я там працював до війни, зараз чекаю на відкриття кордону, щоб вже остаточно переїхати жити в Польщу.
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20.10.2022 20:12 Відповісти
Кордони відкриють ще дуже не скоро,якщо взагалі це буде.Є великий ризик не дочекатись.
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20.10.2022 20:20 Відповісти
Ну, в мене ще не згасла іскорка надії. Звичайно, що є великий шанс не дожити до цього. Але за те, все це стало гарним уроком, який запам'ятаю на усе життя.
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20.10.2022 20:29 Відповісти
Це буде вже не за Зелю.
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20.10.2022 20:46 Відповісти
Якщо польща нормальна країна, то чому польки миють туалети у Швеції чи Британії? Чому польські гастербайтери працюють у Нідерландах, Швейцарії, США, Канаді, Норвегії, Німеччині, Італії, Данії, Ірландії? Чому не повертаються додому єпашити за 600 євро, як це роблять укр. манкурти?
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20.10.2022 22:14 Відповісти
Сумно,нас і так мало...
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04.12.2022 08:07 Відповісти
За те наша влада робить все,щоб бюрократія процвітала і подолати було все важче.
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20.10.2022 20:14 Відповісти
А клоунську владу хто обирав? Прибульці? Як згадаєш квітень 2019-го, так всі польські гастербайтери репостили прикольні відосіки від преZEдента... Їм тепер смішно миючи панські сраки, а нам тут в Україні від їхнього вибору 04.2019 зовсім не смішно.
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20.10.2022 21:35 Відповісти
І частина тих підприємців там і залишиться.
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20.10.2022 20:17 Відповісти
На жаль так.
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20.10.2022 20:28 Відповісти
Скоріше за все, в Україну вони вже не повернуться
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20.10.2022 20:18 Відповісти
Одні виїхали - інші приїдуть. Ї що з того - життя в Україні закінчиться? Із польщі тільки в одну Британію виїхало понад 1млн осіб, я вже не кажу про Німеччину, Скандинавію, США, Канаду. Невже в Польща припинила своє існування від того? На місце виїхавших поляків прихали хохли, які готові за копійки мити панські сраки.
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20.10.2022 21:48 Відповісти
Мрія про створення спільної держави на конфедеративній основі, у складі Польща, Україна та Литва, так зване Міжмор'я, належить Пілсудському. За її реалізації, утворився б потужний бастіон від дикої, агресивної московської орди та німецької експансії на слов'янські землі. Пілсудський - зразок справжнього державника та патріота.
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20.10.2022 20:54 Відповісти
Це модель, яка відповідала тодішнім реаліям. Зараз це ЄС і НАТО.
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20.10.2022 20:56 Відповісти
Враховуючи взаємну інтеграцію суспільства, культури та економіки, ця ідея є актуальною і зараз.
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20.10.2022 21:20 Відповісти
Зараз це політично неможливо. Розслабтеся. Ви так до Польщі не попадете.
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20.10.2022 21:33 Відповісти
А ідея Пілсудського - це по суті реставрація Речі Посполитої.
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20.10.2022 20:58 Відповісти
А Україна як задвірки московської орди це було добре? Окрім цього, не стояло б зараз питання про членство в НАТО та ЄС, оскільки ми тоді були його органічною частиною.
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20.10.2022 21:15 Відповісти
Я про те, що зараз ця ідея уже не актуальна.
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20.10.2022 21:19 Відповісти
А ще пілсудський був дружбаном гітлера, при пілсудському була насильницька полонізація українців і знищення всього українського. Ну а так прикольний цей мужик був, правда?
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20.10.2022 21:30 Відповісти
Не треба перекручувати історичні факти за московськими лекалами. Гітлер поважав Пілсудського, як сильну особистість і навіть пропонував укласти союз, але Пілсудський на це не повівся, на відміну від московського упиря. Крім цього, нагадаю про його тепле ставлення до українців, які билися разом із поляками проти більшовицької орді у двадцятих роках минулого століття.
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20.10.2022 23:22 Відповісти
Тобто ти вважаєш нацистська політика пілсудського по викорчовуванню всього українського на етнічних українських землях - це нормально?
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21.10.2022 06:02 Відповісти
і всі ці підприємства які колись давали податки в Україні тепер працюють на Польщу... сумно все виглядає, таке враження що пуйло остаточно зрозуміло,що не зможе так як він собі думав перемогти в Україні і хоче залишити хоча б після себе випалену землю... знищені міста і села,знищена важка промисловість,знищена енергетика. Плюс люди скоріше за все зроблять вибір залишитися в інших країнах де зараз знаходятся і жити й працювати в нормальних людських умовах,а не на руїнах...
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20.10.2022 20:57 Відповісти
Якщо люди не готові витримати і пережити, то переможе Путін. Це його актуальний план зараз.
І коли під такими статтями збираються жлобаки "я так мрію поїхати назавжди, всі поїдуть і молодці", то починає здаватися, що цей план може спрацювати.
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20.10.2022 21:02 Відповісти
скільки на майдан виходило памятаєш? Чи після 2014 року воювати йшли за Донбасс? Від сили це 15-20%. Всі інші чекати,терпіти і переживати не будуть,їм Україна не на першому місці стоїть,для них важливе власне життя і його рівень,і прожити його я думаю вони захлчуть десь в іншому місці...
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20.10.2022 21:08 Відповісти
15-20% йшли (насправді менше, але цього достатньо). Інші підтримували. А жлобачки думали про інше. І діло не в тому, що їм Україна не на першому місці, діло в тому, що для них інші люди і свій народ вартують менше дешевої ковбаси. Їм просто плювати на все і всіх, окрім власного комфорту. Ці люди не відчувають ніякої солідарності з солдатами в окопах. Поки одні в окопах, вони навіть не готові перетерпіти одну зиму в некомфорті. Вони тільки дивляться заздрісними очима на Польщу. Ці люди ніколи навіть не збиралися будувати свою країну, а зараз треба буде відбудовувати, поки в Польщі таке життя...
Як тут сказала мені одна жіночка ще до війни "який сенс будувати свою країну 20 років, коли в Польщі можна жити добре вже зараз. Отака їх мудрість.
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20.10.2022 21:17 Відповісти
"який сенс будувати свою країну 20 років, коли в Польщі можна жити добре вже зараз" --- і так думає більшість, вони собі рахують своє життя,скільки їм років,які у них перспективи,і збирають чемодани і валять хоча б в Польщу, будувати все життя нову країну не має у них бажання,вони хочуть уже і зараз жити добре,таких більшість нажаль
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20.10.2022 21:20 Відповісти
Пишете "нажаль", а самі очевидно вважаєте їх правими. "своє", "їм", "у них" і більше нічого. Про те я і пишу.
Поляки збудували свою країну, тому що вони мислили інакше. Бо вони одне про одного думали.
А з таким нашим мисленням нічого збудувати і не можна було. Тільки бігати по світу з виряченими від заздрощів очима.
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20.10.2022 21:27 Відповісти
Не розумію про яку якість життя тут розповідають, якщо потолок зарплат у ляхів для наших гастербайтерів це десь 600-800 євро?
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20.10.2022 21:41 Відповісти
Поляки тут ні при чому.Це наше жлобство і лукавство.Створили державу олігархів, держслужбовців і корупціонерів.Два майдани бездарно злили лицемірам і пройдисвітам.Не памятаю жодної демострації за підвищення мінімалки з моменту її введення - якщо народ не вимагає хліба то його й не годують...
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20.10.2022 22:54 Відповісти
Якщо поляків все так добре, то чому у них мінімалка не як, приміром у США чи Австралії? Вони виходить також жлоби?
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21.10.2022 06:07 Відповісти
Мудра жіночка. Я теж не розумію для чого тут гробити своє життя. Якби ще в мене були діти, то я би старався будувати майбутнє України для них. Але я сам, і тому не збираюся віддавати своє життя в жертву заради чужих людей, яким на мене начхати.
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20.10.2022 21:24 Відповісти
З тобою все ясно. Ми тобі чужі. Твій друг - корито.
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20.10.2022 21:28 Відповісти
Мій друг - це комфорт і насолода від життя. Рибка шукає де глибше, а людина де краще. Життя одне і воно проходить дуже швидко, не треба мене звинувачувати в тому, що я хочу прожити його щасливо.
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20.10.2022 21:34 Відповісти
Ну така собі насолода життям єпашити 6 днів на тиждень 10-12 годин на якомусь задрипаному провінційному заводі аби заробити 900 євро.
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20.10.2022 21:38 Відповісти
Можна працювати і по 8 годин, і по 5 днів на тиждень. А взагалі я люблю монотонну роботу, вона мене заспокоює. І зп в 1000 уе набагато краще ніж 200 уе, які мені пропонували в Україні. Та і справа не в роботі, а в рівні життя.
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20.10.2022 21:43 Відповісти
Так тобі в Україні пропонували 200 ойро лише тому, що ти вартуєш як спеціаліст таку суму. І з такою кваліфікацією ти також будеш не сильно багато отримувати у ляхів по тим міркам - не потрібно тут нікого обманювати.
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20.10.2022 21:52 Відповісти
Посадовий оклад президента - 28 тисяч гривень. 600Є в Польщі це мінімалка. 2200 мінімалка в Лщксембургу. Українському президенту вигідно було б мити сраки в Люксембурзі
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20.10.2022 22:17 Відповісти
Тобто тобі подобається мити сраки у Чехії?
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20.10.2022 22:26 Відповісти
Якщо б за кордон дозволили ви'їзджати з справкою "Поїздка з метою мити сраки". В країні залишилися б лиш ті хто "Лиже..."
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20.10.2022 22:43 Відповісти
Опудало, іди мий чехам сраки.
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21.10.2022 05:49 Відповісти
Той комфорт створили люди не з твоєю філософією. Але користуйся. Хто ж тобі забороняє. Просто пояснюю тобі що є що, і хто є хто. Щоб в тебе ілюзій не було.
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20.10.2022 21:44 Відповісти
Ви дуже помиляєтесь. Якраз філософія Volynianyn 6 помогла Польщі. Поляки роз'їхались по світі і за декілька років привезли гроші, виробничі машини, автомобілі.. знання ведення бізнесу. Що завтра міг би ввезти без мита український заробітчан?
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20.10.2022 22:28 Відповісти
В його філософію це не входить.
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21.10.2022 00:28 Відповісти
філософія волинянина6 - це філософія манкурта і пристосуванця. ті поляки, що роз'їхалися по світу вони вже ніколи не повернуться у польщу, бо рівень зарплат у Норвегії чи США навіть поруч не стоїть з польським. по-друге, польщу піднімали ті поляки які не є пристосуванцями, при цьому членство в ЄС і 500 млрд інвестиції, стали запорукою того, що у польщі з'явилися крупні інвестори і виробничі машини. Іще не забувай поляки ніколи не обирали клоунів і зеків управляти країною, а волинянин6 і є тим типовим виборцем клоуна - через 2 роки він знову піде обирати чергового коміка.
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21.10.2022 05:59 Відповісти
Є дані, що 75% поляків повертаються. А ти голосуй за "Кучму" який продав БПЛА - крилаті ракети, "Ющенка"- Танки "Фаина", Зека, Баригу, Клоуна... і так до старості. Бо ти і в Польщі не був, а пишеш...
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21.10.2022 08:02 Відповісти
Є дані, що 10 млн поляків не збираються повертатися із США, де зарплата дуже сильно вища, а ніж у одній із найбідніших країн ЄС. І ще є дані, що тисячі поляків вже сидять на чемоданах з метою звалити у США.
Навідміну від тебе, я ніколи не голосував, ні за зеків, ні за клоунів, ні за чучм з кравчуками.
А ляхів я дуже добре знаю: зустрічався у різних час з двома польками, бував у Ряшеві, кракові, вроцлаві, гданську, жив у варшаві... Також жив у Іспанії, Португалії, Німеччині, і об'їздив майже увесь Євросоюз від Гельсінкі до Лісабону. Крім того був у США. Так що я щось знаю і бачив, навідміну від тебе.
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21.10.2022 08:21 Відповісти
Зараз у польщі проживає 1.5 млн українських біженців. Із них тільки 10 тис відкрили свої ФОПи. Тобто 0.7% від усіх свалівших. Якщо взяти сереньоарифметичне по бізнесам, то 70% з них закриються у перший рік-два. Також візьмемо до уваги, що хтось таким ФОПом робить схєматоз аби не платити якісь побори. То по факту виходить великий пердь у калюжу, а не новина.
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21.10.2022 05:51 Відповісти
Різні там люди є,не всі схематозники
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04.12.2022 08:12 Відповісти
 
 