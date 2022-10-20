Українці заснували майже 10 тисяч підприємств у Польщі з 24 лютого, - Польський економічний інститут
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Українці активно відкривають бізнес у Польщі – з початку війни заснували майже 10 тисяч підприємств.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Business Insider.
"Кількість нових компаній, заснованих вихідцями з України, зростає, і це різке зростання. У січні їх було 188, а у вересні аж 2273. Дані за вересень є вирішальними, оскільки вони показують, що тенденція зберігається. Можна припустити, що якщо хтось залишився в Польщі до вересня, то віддав своїх дітей до школи сюди, то це важливе рішення щодо домівки", – пояснює керівник групи економічного прогнозування Польського економічного інституту Катажина Дембковська.
За даними Польського економічного інституту, українці у вересні зареєстрували 8,5% підприємств у Польщі, а їхня частка за рік сягнула 5%. Майже кожна десята компанія, заснована за попередній місяць, була заснована громадянами України.
Із 1 березня відкрилося 9829 українських компаній, із початку року – 10207. 41% цих підприємств були засновані українськими жінками.
Експерти роблять висновки, що все більше українців планують жити у Польщі тривалий час. Українці ідеально вписуються у сектори, де бракує працівників: будівництво, IT, логістика.
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І коли під такими статтями збираються жлобаки "я так мрію поїхати назавжди, всі поїдуть і молодці", то починає здаватися, що цей план може спрацювати.
Як тут сказала мені одна жіночка ще до війни "який сенс будувати свою країну 20 років, коли в Польщі можна жити добре вже зараз. Отака їх мудрість.
Поляки збудували свою країну, тому що вони мислили інакше. Бо вони одне про одного думали.
А з таким нашим мисленням нічого збудувати і не можна було. Тільки бігати по світу з виряченими від заздрощів очима.
Навідміну від тебе, я ніколи не голосував, ні за зеків, ні за клоунів, ні за чучм з кравчуками.
А ляхів я дуже добре знаю: зустрічався у різних час з двома польками, бував у Ряшеві, кракові, вроцлаві, гданську, жив у варшаві... Також жив у Іспанії, Португалії, Німеччині, і об'їздив майже увесь Євросоюз від Гельсінкі до Лісабону. Крім того був у США. Так що я щось знаю і бачив, навідміну від тебе.