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Нацгвардія створила 250 вогневих та майже 130 мобільних вогневих груп для протидії ударним дронам

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

микола,уршалович

У Національній гвардії створили 130 мобільних вогневих груп для протидії ударним дронам.

Про це на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ .

За його словами, "в рамках протидії ударним дронам створено більше 250 вогневих та близько 130 мобільних вогневих груп. Вже маємо результати в Південнобузькому операційному районі", – зазначив Уршалович.

Також він додав, що під час масованих ворожих ракетних ударів, що розпочалися 10 жовтня, військовослужбовці Нацгвардії брали участь у ліквідації їх наслідків на об’єктах, охорона яких покладена на Національну гвардію, а також забезпечили евакуацію та надання домедичної допомоги цивільному персоналу цих об'єктів.

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Уршалович підкреслив, що силами і засобами Національної гвардії забезпечено надійну охорону та оборону 302 важливих державних об’єктів, 41 об’єкта органів державної влади та 94 об’єктів критичної інфраструктури.
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Топ коментарі
+6
Українським нацгвардійцям-респект...
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20.10.2022 20:07
+5
Достатньо пікапа з кулеметом 12.7 та 2-3 людини для екіпажу.
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20.10.2022 20:10
+5
давайте-давайте...
бо вже не так багато зосталось того, що нам потрібно вберегти, щоби пройти зиму не в пітьмі і холоді...
віримо в вас...
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20.10.2022 20:19
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Українським нацгвардійцям-респект...
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20.10.2022 20:07 Відповісти
ЗСУ, включно із НГ, як дружина Цезаря поза підозрами, але, оцініть "красоту ігри":

забезпечено надійну охорону та оборону 302 важливих державних об'єктів, 41 об'єкта органів державної влади та 94 об'єктів критичної інфраструктури.

ітого:
співвідношення державної влади до критичної інфраструктури є 4 до 1

сумно, панове !
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20.10.2022 21:13 Відповісти
Достатньо пікапа з кулеметом 12.7 та 2-3 людини для екіпажу.
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20.10.2022 20:10 Відповісти
Таваріщь Владімір, прошу обрахувати, скільки тисяч таких пікапів потрібно по усьому кордону України?
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20.10.2022 20:44 Відповісти
не по кордону ,а біля великих міст та біля ТЕЦ,атомних станцій, мостів і т.д.
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20.10.2022 21:04 Відповісти
тільки біля ТЕЦ !!!!!!!!

кацапи знайшли найслабше місце в нашій обороні - енергоструктура !
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20.10.2022 21:15 Відповісти
Проблема у тому, що до ТЕЦ, чи до підстанції дрон може підлетіти з будь-якої сторони, а пікап - не з будь-якої. І дрон все ж таки летить з такою ж швидкістю, як пікап по шоссе, але без дороги пікап так швидко не може їхати.
Знаю підстанцію у Київський области, яка знаходиться поряд із лісом - от як її пікапи з кулеметами можуть захистити? І підлітають дрони туди не напряму, а з різних напрямків - залітають з Білорусі південно-західніше, розгортаються і летять звідти через ліс....
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20.10.2022 21:33 Відповісти
Прошу оголосити циферку.
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20.10.2022 21:16 Відповісти
за вартість асвальту ,думаю,би вистарчило цією циферкою і небо України закрити,і інфраструктуру,і озброїти українську армію,до рівня,щоб рашист не думав нападати на Україну.
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20.10.2022 23:53 Відповісти
скорее древних Шилка..что б засекать их....
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20.10.2022 21:17 Відповісти
И хотелось бы чтобы люди не спали, не ели и были все время боеспособны.
Как ни крути, но на каждую точку необходимо 4 группы по 3 человека, чтобы организовать дежурство по 6 часов.
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20.10.2022 21:59 Відповісти
давайте-давайте...
бо вже не так багато зосталось того, що нам потрібно вберегти, щоби пройти зиму не в пітьмі і холоді...
віримо в вас...
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20.10.2022 20:19 Відповісти
Заявление похоже на какой то отчет чиновника из прошлого СССР. Типа отреагировали на ситуацию - вот вам цифры, которые никто проверить не может.
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20.10.2022 20:28 Відповісти
Маловать будет в масштабах Украины. Никогда не знаешь где именно появится вражеский дрон. А вот население всегда на месте. Так что запрет населению уничтожать вражеские дроны из личного оружия очень глупый.
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20.10.2022 20:30 Відповісти
А скажи мені чи реально з обріза або пістолета збити дрон, який рухається зі швидкістю 100+ км. - нереально.А поранити або вбити випадкового перехожого, дурною кулею, цілком 🤦🤦🤦
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20.10.2022 21:13 Відповісти
Кому нужно тот уже обзавелся оружием и посерьезнее. Тем более большинство мужиков были в теробороне. А если у кого нет то нужно раздать им оружие. С калаша аж бегом можно сбить етот мопед. У меня над головой три раза пролетали ракеты Калибр. И то если бы у меня было чем то я попытался бы подбить их, так как в зоне моей видимости они были секунд 10. А у них скорость была в 5 раз выше чем у етого мопеда. Так что снабдить калашниковы (если нет ничего лучше) трассирующими-зажигательными и раздать людям. Пускай патрулируют по очереди
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20.10.2022 21:54 Відповісти
А насчет убить прохожего ето куда же нужно целиться и как держать автомат вверх ногами если дрон в небе а прохожий внизу? И если даже будет какая то случайность 1 к 1000 то ето несоизмеримо с тем сколько будет жертв если дрон или ракета долетит до цели и убьет там десятки или сотни людей. У нас война вообще то, или ты забыл
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20.10.2022 21:58 Відповісти
Тут необходимо еще обучать пулеметные и зенитные расчеты бойцов ТРО и рот охраны военкоматов.
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20.10.2022 20:58 Відповісти
У нас нет такого количества зениток и снарядов к ним
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20.10.2022 21:34 Відповісти
На ~450 объектов создали 350 огневых групп. Даже по одной группе не получается на объект.
А необходимо на 1 объект 4 группы, т.к. прилететь может с 4х сторон. Каждая группа должна меняться через 6 часов, хотя бы при норме 4 часа в патруле. В каждой группе по 3 пулеметчика.
Давайте считать сколько понадобится на решение проблемы иранских дронов.
450*4=1 800 групп. 1800*4 (количество смен)*3 человека=21 600 человек.
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20.10.2022 22:45 Відповісти
Ось це і проблема там на верху ці групи були повинні створити коли вперше було підтвердження про Іранські безпілотники.Думати треба наперед.А ми цього не робимо ,а реагуємо по факту проблеми.І це наносить дуже велику шкоду як інфраструктурі так і життя людей.
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20.10.2022 23:04 Відповісти
 
 