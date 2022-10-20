Росія завозить військових та боєприпаси до Білорусі з Далекого Сходу, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Білорусь разом із російськими військовими завозять і боєприпаси з Далекого Сходу Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн"
За інформацією джерела моніторингової групи, з 26 вересня із залізничної станції в Приморському краї РФ була відправлена група вагонів з позначкою "вибухові матеріали". Ешелон прибув на станцію в Нижегородську область.
Звідти вагони з боєприпасами "причіплюються" до військових ешелонів призначенням до Білорусі.
"Так, 17 жовтня на залізничну станцію Полонка (Барановицький район, Брестська область) зі станції Ільїно прибув військовий ешелон із військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами", - повідомляє моніторингова група.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча Поляки перестали нарешті боятися кацапів і дуже вдячні за це Українцям, які продемонстрували усім, що кацапйо - то гнилий колос на гнилих ногах..