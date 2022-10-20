Росія завозить військових та боєприпаси до Білорусі з Далекого Сходу, - ЗМІ

У Білорусь разом із російськими військовими завозять і боєприпаси з Далекого Сходу Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн"

За інформацією джерела моніторингової групи, з 26 вересня із залізничної станції в Приморському краї РФ була відправлена група вагонів з позначкою "вибухові матеріали". Ешелон прибув на станцію в Нижегородську область.

Звідти вагони з боєприпасами "причіплюються" до військових ешелонів призначенням до Білорусі.

"Так, 17 жовтня на залізничну станцію Полонка (Барановицький район, Брестська область) зі станції Ільїно прибув військовий ешелон із військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами", - повідомляє моніторингова група.

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