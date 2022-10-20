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Росія завозить військових та боєприпаси до Білорусі з Далекого Сходу, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Білорусь разом із російськими військовими завозять і боєприпаси з Далекого Сходу Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн"

За інформацією джерела моніторингової групи, з 26 вересня із залізничної станції в Приморському краї РФ була відправлена група вагонів з позначкою "вибухові матеріали". Ешелон прибув на станцію в Нижегородську область.

Звідти вагони з боєприпасами "причіплюються" до військових ешелонів призначенням до Білорусі.

"Так, 17 жовтня на залізничну станцію Полонка (Барановицький район, Брестська область) зі станції Ільїно прибув військовий ешелон із військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами", - повідомляє моніторингова група.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі відбувається прихована мобілізація, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Але не через Польщу, а Нордстрімом-2.
Хоча Поляки перестали нарешті боятися кацапів і дуже вдячні за це Українцям, які продемонстрували усім, що кацапйо - то гнилий колос на гнилих ногах..
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20.10.2022 21:09
+9
Да никуда они не пойдут, ни на Польшу, ни на Германию. У них нет для этого ни ресурсов, ни малейшей возможности. Воевать против одной не очень богатой Украиной как финансово, так и в военном потенциале, ставля цель разрушить нашу страну это одно, воевать против всего блока Нато на территории приграничной Польши это кабздец для всего воинства свинорылого за месяц максимум. И при этом не будет чем пополнять ресурсы, которые будут уничтожены на территории москалей. Это просто страшилки про некую вероятность, что бы европейским странам легче было помогать нам как последнему рубежу.
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20.10.2022 21:21
+8
Недовго тим воюнам лишилося по жд вештатися. Скоро назад в пакетах поїдуть.
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20.10.2022 20:58
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20.10.2022 22:50 Відповісти
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