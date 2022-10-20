Російські окупанти хочуть влаштувати техногенну катастрофу - затопити території на Херсонщині, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, - ОП
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Радник керівника ОП Михайло Подоляк оприлюднив подробиці так званого "плану Суровікіна" щодо відступу з правого берега Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Подоляк зазначив: "Справжній "план Суровікіна" щодо Каховської ГЕС: 1. Мінування дамби і трансформаторів. 2. Примусовий вивіз українців, переселення нелояльного населення до Рф. 3. Затоплення території, щоб зупинити контрнаступ України та перекрити власний відступ. Росія готує техногенну катастрофу".
Топ коментарі
+23 Alexey Prus 9f3d4003
показати весь коментар20.10.2022 21:53
+20 Саша Пончик
показати весь коментар20.10.2022 21:54
+13 Валентин Коваль
показати весь коментар20.10.2022 21:52
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Будь ласка, зачекайте...
А якщо поставити 200 м, то зразу видно (якщо хтось забув) Приазовську височину. Південь - не лише голий степ, по якому кацапам гарно оборонятись. Саме ту невелику ділянку фронту від Гуляй Поля до Бердянська, думаю, наші прорвуть і на тачанках лісистими балками-долинами вийдуть до моря.
зайцямимуму...
По понтонах (бо Антонівський міст кацапи давно замінували і 100% підірвуть при відході), під вогнем ворожої артилерії і домінуючої в небі кацапської авіації?
Це в нас тіпа такий план?
Чи це у великого військового експерта Подляка такий план?
с целью затопления городов ФРГ.При подрыве платины в р-не
Берлина вал шёл до океана, сминая всё на пути.
не переживайте
невже вони його спочатку залатали, щоби потім знову зруйнувати?
Земля- круглая и вода просто стечёт в Чёрное море, а затем в Мировой океан
СТАЛИН затопил тайну трипольской эры и других народов, которые обычно жили вдоль рек, ввиду отсутствия дорог
НЕТ ХУДА без добра- и Украина сможет восстановить свою ВЕЛИКУЮ ИСТОРИЮ ТИСЯЧИЛЕТИЙ
трохи різні речі, хоча одразу не скажеш, що гірше
правда, кацапів прийдеться евакуювати з лівого берега - аж до Чонгара
це здатне викликати "растерянность украинцев"
Не вийшло здати Україну з першого разу, спроби не припиняються і надалі.
А я еще помню, как в молодости я еще пил воду прямо из Днепра на Хортице!