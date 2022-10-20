Конгрес США готується виділити для України $50 млрд - "має вистачити на весь рік"
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Конгресмени США мають намір виділити Україні великий пакет фінансової допомоги у розмірі 50 млрд доларів, якого вистачило б на весь наступний рік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NBC News.
На тлі побоювань, що новий Конгрес може скептичніше ставитися до допомоги Україні, законодавці від обох партій розраховують прийняти найбільший пакет допомоги до січня наступного року.
"Цієї суми буде достатньо, щоб Україна пережила наступний рік", - сказав сенатор-республіканець, обізнаний із цього питання.
Новий пакет допомоги, який, швидше за все, буде частиною зведеного законопроекту про витрати, може становити приблизно 50 мільярдів доларів, повідомили помічники конгресмена та джерело, близьке до уряду України. Адміністрація Байдена ще не робила офіційного запиту на нове фінансування. Конгрес виділив Україні 65 мільярдів доларів з початку російського вторгнення.
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@JaWernulsa
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2 ч
Конгресмени США мають намір до січня ухвалити закон про допомогу Україні до $50 млрд , - телеканал NBC з посиланням на джерела. Ох і накатаємо свіженького #асфальту а потім по #шахідам ним будем жбурляти, #асфальт же #хороший
і мені не зовсім зрозумілий цей целений вій і звинувачення...
допомогу не вимагають - допомогу запрoшують..
рот вибрали? - рот оре!