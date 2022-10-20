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Конгрес США (874) допомога (5236)

Конгрес США готується виділити для України $50 млрд - "має вистачити на весь рік"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,конгрес

Конгресмени США мають намір виділити Україні великий пакет фінансової допомоги у розмірі 50 млрд доларів, якого вистачило б на весь наступний рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NBC News.

На тлі побоювань, що новий Конгрес може скептичніше ставитися до допомоги Україні, законодавці від обох партій розраховують прийняти найбільший пакет допомоги до січня наступного року.

"Цієї суми буде достатньо, щоб Україна пережила наступний рік", - сказав сенатор-республіканець, обізнаний із цього питання.

Новий пакет допомоги, який, швидше за все, буде частиною зведеного законопроекту про витрати, може становити приблизно 50 мільярдів доларів, повідомили помічники конгресмена та джерело, близьке до уряду України. Адміністрація Байдена ще не робила офіційного запиту на нове фінансування. Конгрес виділив Україні 65 мільярдів доларів з початку російського вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про $12 млрд для України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Дайте нам Тамагавков на ету сумму. И мы загоним орков самые глухие и глубокие ***** аж в Монголию к ихним дидам.
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20.10.2022 22:04
+27
Бабло це добре, тільки дайте ще органи контролюючі, бо зе і ко швидко порозпихають по кишенях гешефт 🤬
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20.10.2022 22:08
+12
Каждому!
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20.10.2022 21:59
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нет кацап -Україна icнує тому що за неї бьются Українці
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20.10.2022 23:37 Відповісти
То вбийся в стіну, не ваняй
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21.10.2022 00:33 Відповісти
Оце підфортило коломойському. Але для нього це все рівно копійки. В США розслідують його афери на 450 млрд. дол.
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20.10.2022 22:59 Відповісти
а что дальше, если война затянется на 24-25е годы...
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20.10.2022 23:27 Відповісти
не затянется - так долго твои кацапы не протянут
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21.10.2022 00:38 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

2 ч

Конгресмени США мають намір до січня ухвалити закон про допомогу Україні до $50 млрд , - телеканал NBC з посиланням на джерела. Ох і накатаємо свіженького #асфальту а потім по #шахідам ним будем жбурляти, #асфальт же #хороший
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20.10.2022 23:39 Відповісти
виберемо рижого - лавка стане в стой.
і мені не зовсім зрозумілий цей целений вій і звинувачення...
допомогу не вимагають - допомогу запрoшують..
рот вибрали? - рот оре!
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21.10.2022 03:34 Відповісти
Зелені **яди аж верещат от передчуття такої кіпи бабла.
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21.10.2022 06:49 Відповісти
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