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санкції (6880) РНБО (1714) артисти (207)

РНБО запровадила санкції проти зірок російської естради Ані Лорак, Тодоренко, Повалій і Сєдокової

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лорак

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції щодо артистів, які підтримали політику російського лідера Володимира Путіна. Обмеження будуть діяти протягом п’яти або десяти років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оприлюднених на сайті офісу президента указ.

Зазначається, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести санкції проти артистів, які підтримали війну Росії проти України або вирішили мовчати. Зокрема, до списку санкцій потрапили українські артисти - Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко.

Крім того, в "чорному списку" опинилися російські артисти, що підтримують політику Путіна, зокрема Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив санкції проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб РФ, серед яких донька Путіна та Абрамович

Обмеження передбачають:

  • блокування активів;
  • заборона торгових операцій;
  • виведення капіталу з України;
  • анулювання ліцензій та дозволів;
  • заборона на участь у приватизації та оренді;
  • заборона на придбання земельних ділянок.

Також осіб, які потрапили під санкції, позбавлять державних нагород України та інших форм відзнак.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
тоодоренко це взагалі піздєц, поки українці гинуть кожен день, ця шмара катається по льоду в кокошніку, фу 🤮
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20.10.2022 22:03
+36
А чому нема " 95 кварталу" , який давав концерти
в Горловкі(ДК"Стірол"), Донецьку коли українців
катували та вбивали ??
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20.10.2022 22:05
+34
Санкції? Та у них громадянство українське якщо воно у тих хвойд є потрібно відібрати!
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20.10.2022 22:03
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Санкції? Та у них громадянство українське якщо воно у тих хвойд є потрібно відібрати!
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20.10.2022 22:03 Відповісти
А где пи… Киркоров, восхвалявшийс ***** и Войну , выступавший перед террористами⁉️
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20.10.2022 22:18 Відповісти
Воно цабе недотУркане.
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20.10.2022 22:21 Відповісти
він не громадянин України
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20.10.2022 22:23 Відповісти
Там не тільки громадяни України.
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21.10.2022 07:06 Відповісти
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20.10.2022 23:37 Відповісти
тоодоренко це взагалі піздєц, поки українці гинуть кожен день, ця шмара катається по льоду в кокошніку, фу 🤮
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20.10.2022 22:03 Відповісти
Уже в открытую говорят , шо пыня просит у Китая политического убежища (к сведенью дурепы Повалийши с Лорачкой).
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20.10.2022 22:04 Відповісти
Про це говорять вже кілька місяців, що ***** поїде до Китаю підлікуватися в центрі китайської медицини і там попросить політичного притулку. Сьогодні Арестович навіть сказав, що товариш Сі вже погодився на це....
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20.10.2022 22:08 Відповісти
Тока шо на всеобщих новостях и Кулеба говорил.
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20.10.2022 22:10 Відповісти
Про це казав ще Піонтковський одразу після харківських успіхів ЗСУ. Що цей варіант ***** запропонувала кремлівська верхівка - втекти до Китаю під гарантії безпеки, але він відмовився та оголосив могилізацію... Бачимо, що скоріш за все його дотиснули
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20.10.2022 22:13 Відповісти
Здасть його Китай в Гаагу , інакше получит санкції від ЕС І США і загубить мильярди
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20.10.2022 22:17 Відповісти
або в центрі китайської медицини голочку не туди встромлять....два в одному - спасітєлями світу стануть й витік інфи прикриють..їм путя у Гаазі не потрібний
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20.10.2022 22:27 Відповісти
Здесь речь не о том кто говорил лично, а о том, что уже все, кому не лень(на официальном уровне) говорят ... Тобто, вопрос уже стоит ребром.
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21.10.2022 00:00 Відповісти
Це версія Піонтковського початково.
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20.10.2022 22:13 Відповісти
Версія якась -- вилами по воді писана .
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20.10.2022 22:23 Відповісти
Как и все теории заговоров. Для биомассы жвачка.
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20.10.2022 22:39 Відповісти
ну коли люсьєнда абдристович сказала... то вже залізна новина...
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20.10.2022 22:47 Відповісти
Украинский Сталкер

@yapravvsegda

·

4 ч

Байки про те, що на Московії завтра закінчаться патрони та дрони, про те що Путіна післязавтра знесуть генерали - якщо до того він не помре від раку, про те, що мобілізація викличе революцію, і т.д., поширюються або ворожими агентами або довбойобами, що цих агентів слухають.
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20.10.2022 23:27 Відповісти
Я думаю - далеко не все говорящие это, верят в это, просто им хочется, чтобы так было.
Вопрос в том, что они не понимают - такой самообман крайне губителен.
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21.10.2022 00:06 Відповісти
Пусть теперь эти шлюхи в бурятских деревенских клубах частушки под гармонь поют. Твари продажные.
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20.10.2022 22:04 Відповісти
А чому нема " 95 кварталу" , який давав концерти
в Горловкі(ДК"Стірол"), Донецьку коли українців
катували та вбивали ??
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20.10.2022 22:05 Відповісти
Плювати
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20.10.2022 22:05 Відповісти
Це дуже потужний крок РНБО у війні з Оркостаном.
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20.10.2022 22:06 Відповісти
так. В цих шмар мільйонні аудиторії. І вони їм демонструють мораль запроданок. Ідеологія - це ще один фронт. На ньому теж слід боронити Україну
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21.10.2022 11:49 Відповісти
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20.10.2022 22:07 Відповісти
А хто ?
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20.10.2022 22:22 Відповісти
Ще треба було заборонити в'їзд в Україну цим шмарам
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20.10.2022 22:08 Відповісти
А Фрідман не на часі?
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20.10.2022 22:09 Відповісти
Та ну, найшли найбільших ворогів ???
А корупціонери де ???
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20.10.2022 22:11 Відповісти
Одно другому не мешает
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20.10.2022 22:21 Відповісти
Скажите пожалуйста Вика ,вы действительно в Германии проживаете
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20.10.2022 23:48 Відповісти
Ці повії повинні бути позбавлені громадянства, їхнє майно в Україні має бути конфісковано, вони не повинні мати можливості подорожувати та користуватись закордонним українським паспортом.
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20.10.2022 22:12 Відповісти
А для Абрамовича плєсєнь зробила виняток.
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20.10.2022 22:16 Відповісти
Стоп! А де кіркоров? курва, я ще раз питаю, чому немає санкцій проти кіркорова?!!
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20.10.2022 22:18 Відповісти
А зря. Теперь корчить жертву станут. Просто в игнор. Врядли пойдут сейчас на концерты люди певцов указанных, а это хуже всего для артиста---невостребованность!
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20.10.2022 22:21 Відповісти
Не прошло и пол года................................................................
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20.10.2022 22:27 Відповісти
Заберіть у цих шлюх громадянство, мені соромно, що ці повії мають одне зі мною громадянство!
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20.10.2022 22:27 Відповісти
А за нікчемну істоту яку ти вибрав "президентом" тобі не соромно?
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20.10.2022 22:31 Відповісти
А я цього клована не вибирав, ще питання?
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20.10.2022 22:33 Відповісти
Ці персонажі скоро будуть артистами та артистками нової опери для кремля "За русь усрусь". ЦІкаво, а губошльопка Сорнякова (Лобода) туди втрапила чи так побоку якось.
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20.10.2022 22:29 Відповісти
Ні, Лобода виступила проти війни. За що в Лаптестані її внесли у списки артистів, яким заборонений виступ у кацапську.
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21.10.2022 13:07 Відповісти


Санкції проти голої дупи? Так, це дуже потужно
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20.10.2022 22:29 Відповісти
Вы про ежика с кактусом, мабуть, не слышали... Або про сесть на бутылку.
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21.10.2022 00:55 Відповісти
А вам узяти за щоку зазвичай, чи табу, кацапе?
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21.10.2022 00:58 Відповісти
В лапьтьоротих - "скрєпно на бутілку". "Зазвичай" - їм недосяжно як паляниця.
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21.10.2022 11:53 Відповісти
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21.10.2022 12:03 Відповісти
маю на таку дупу свою санкцію. Телефончик є?
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21.10.2022 11:51 Відповісти
А звание Народного артиста Украины лишили?
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20.10.2022 22:30 Відповісти
Там же написано, лишение всех цяцек и побрякушек.
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20.10.2022 22:40 Відповісти
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что искусство и спорт вне политики, а попытки борьбы с российской культурой назвал одним из просчетов, допущенных нынешней властью.
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20.10.2022 22:33 Відповісти
арестович заявляв що він совєтскій школьнік, то ж йому весь цей совок близький, і ніби він не старий дід ще.
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21.10.2022 00:02 Відповісти
Якщо Лорак і Тодоренко це культура, то і гімно - зброя.
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21.10.2022 07:09 Відповісти
Есть еще один артист больших и малых академических театров, любил всякие шутки мочить про дурных хахлов, томос-термос, голодоморы и такое разное про Украину-шлюху.
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20.10.2022 22:34 Відповісти
Кстати большой друг вышеупомянутых санкционных артистов (и особенно ******** красавца Филю Кирокорова.)
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20.10.2022 22:37 Відповісти
Блокування активів - це добре але краще конфіскація усього що мають та 10 років тюрми із залученням інтерполу щоб суки далі свого мухосранська боялися виїзджати
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20.10.2022 22:36 Відповісти
"То, что мы пошли в тренде политики Порошенко и Вятровича - идеологической, языковой, культурной - это одна из наших ошибок", - заявил он.
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20.10.2022 22:36 Відповісти
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20.10.2022 22:37 Відповісти
@IrynaGerashche2

·

10h

Мільярд гривень з бюджету виділено на російськомовні канали ДОМ/Freedom.Моніторинг «Детектор медіа» свідчить , що туди включають виключно росіян, клерків ОП і депутатів СН. Жодного представника інших фракції.

@Euro_Solidarity
вимагатиме закрити державні пропагандистські канали
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20.10.2022 22:50 Відповісти
Куек с повалий редкие мрази.
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20.10.2022 23:23 Відповісти
Список короткий. Друзів одного провінційного актора чомусь забули. Доліта, Корольова, і ще купа назбирається. Їм все можна, бо ...?
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20.10.2022 23:24 Відповісти
лолита, корольова - две похотливые бабенки, потаскушки, случайно ставшие в рашке «пивицами ртом».
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21.10.2022 06:06 Відповісти
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20.10.2022 23:28 Відповісти
Ця жінка - золото найвищої проби
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20.10.2022 23:35 Відповісти
Рецепт горіхових коржикив от Ади треба знайти
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21.10.2022 08:33 Відповісти
***** якась.
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20.10.2022 23:39 Відповісти
Юрець Бардаш є?
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20.10.2022 23:53 Відповісти
Я лично ни на грамм не симпатизирую Зеленскому, но

Что мешало Порошенко это сделать, они не вчера стали такими ?!
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21.10.2022 00:07 Відповісти
Ні в тему: А де орденаносець Потап? Щось давно не чули.
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21.10.2022 00:59 Відповісти
Його протеже Каменских ще навесні (коли я ще дивився телемарафон) зробила проукраїнський кліп і пісню. Оскільки він її продюсер, я так розумію що вони свою позицію виказали чітко.
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21.10.2022 05:50 Відповісти
Так вони в санкційних списках кацапіїї з забороною там виступати впродовж 50 років. Мова про Максима Барського, Лободу, Андрія Данилка, Монатіка, Потапа з Каменських, Вакарчука, Дорофееву, Кароль, Джамалу, популярного блогера телеведучого Дмитра Комарова, кліпмейкер Алана Бадоєва. Якщо цікаво, можна глянути повний список в неті. Одним словом, майже всі наші зірки там. Навіть Комаровський, той, що лікар.
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21.10.2022 13:26 Відповісти
Причому їм заборонені не лише виступи, а навіть в'їзд до кацапстану впродовж 50 років.
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21.10.2022 13:39 Відповісти
Лорак Анька - паскудна шмара
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21.10.2022 01:01 Відповісти
Чому на 10 років? Пожиттєво.
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21.10.2022 07:11 Відповісти
Капація нашим естрадним зіркам, які публічно виступили проти війни, заборонила в'їзд до них на 50 років, між іншим. Тобто, фактично пожиттєво
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21.10.2022 13:32 Відповісти
лаМбада, дорн и т.д
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21.10.2022 08:19 Відповісти
Неужели, наконец, осмелятся забрать у хвойд звания и регалии??? И года не прошло...
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21.10.2022 13:30 Відповісти
А де Гарік Кричевський, співун який із 2014 року співав на всіх шансонах, російському радіо у Московії? І втік у перші дні війни за кордон разом із усією родиною! Батьківщина має знати своїх хероїв!
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11.11.2022 16:12 Відповісти
РИГІНІ нужны не санкции а конский член в жопу
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30.11.2022 07:01 Відповісти
 
 