Хорватія долучилася до позову України проти РФ у Міжнародному суді ООН щодо геноциду

МЗС Хорватії випустило офіційну заяву про вступ до процесу у Міжнародному суді ООН, що був започаткований Україною проти Російської Федерації після початку повномасштабного вторгнення.

МЗС країни заявило, що 19 жовтня 2022 року Хорватія подала до Міжнародного суду заяву про вступ до процесу України проти Російської Федерації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Як держава-учасниця Конвенції про геноцид, Хорватія має право вступати в розгляд і має намір подати своє тлумачення відповідних положень Конвенції про геноцид", – йдеться у заяві.

Хорватія підтверджує "тверду відданість міжнародному порядку, заснованому на правилах та повазі міжнародного права, зокрема обов'язки держав не вдаватися до загроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави та поважати права людини, міжнародне гуманітарне право як частину міжнародного права, а також Конвенцію про геноцид".

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Україна порушила проти Російської Федерації 26 лютого 2022 року процес у Міжнародному суді ООН про дотримання Конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього (Конвенції про геноцид).

5 березня посол РФ у Нідерландах Шульгін заявив, що Росія не збирається брати участь у процесі.

Перші слухання відбулися 7 березня.

16 березня Міжнародний суд ООН ухвалив, що Росія має негайно припинити військові дії в Україні, розпочаті нібито для запобігання "геноциду" на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

На сьогоднішній день, окрім Хорватії, про вступ до процесу заявили Латвія, Литва, Нова Зеландія, Велика Британія, Німеччина, США, Швеція, Румунія, Франція, Італія, Польща, Данія, Ірландія, Фінляндія, Естонія, Іспанія, Австралія, Португалія, Австрія, Люксембург та Греція.