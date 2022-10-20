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Кулеба і прем’єр Ізраїлю Лапід обговорили іранські дрони та військову допомогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер 20 жовтня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Він зазначив: "Я розмовляв із прем’єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом і поінформував його про невимовні страждання, загибель людей і руйнування, спричинені російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва. Ми детально обговорили звернення України до Ізраїлю щодо надання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони".

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Автор: Роман Свиридович
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Yuriy Romanenko

@shan_yan

Пока мы все скидываемся на дроны и снарягу, чиновники создали схему, которая остановила поставки дронов в Украину! Чтобы была монополия и бабло для них. Вы охренеете, как я. Ссылка на эфир в первом комменте

https://www.youtube.com/watch?v=fbO-qGN2S-w
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20.10.2022 23:37 Відповісти
твой романенко консерва ватная кремлевская мертветчуковская зеленская- резко перекрасился?
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21.10.2022 00:43 Відповісти
...кулеба, твій зелений шеф буде довольний допомогою
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20.10.2022 23:40 Відповісти
Очень хотелось бы верить, что Израиль выйдет из своего « нейтралитета»..
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20.10.2022 23:42 Відповісти
все что нужно Украине это Centurion C-RAM это ВЕЩЬ
https://www.facebook.com/zbroyaukr/videos/centurion-c-ram-%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8/2973277946018031/
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21.10.2022 00:39 Відповісти
 
 