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Кулеба і прем’єр Ізраїлю Лапід обговорили іранські дрони та військову допомогу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер 20 жовтня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
Він зазначив: "Я розмовляв із прем’єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом і поінформував його про невимовні страждання, загибель людей і руйнування, спричинені російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва. Ми детально обговорили звернення України до Ізраїлю щодо надання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони".
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@shan_yan
Пока мы все скидываемся на дроны и снарягу, чиновники создали схему, которая остановила поставки дронов в Украину! Чтобы была монополия и бабло для них. Вы охренеете, как я. Ссылка на эфир в первом комменте
https://www.youtube.com/watch?v=fbO-qGN2S-w
https://www.facebook.com/zbroyaukr/videos/centurion-c-ram-%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8/2973277946018031/