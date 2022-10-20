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Новини Війна в Україні
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Гаазький трибунал (153) Нідерланди (1124) росія (47349) Рютте Марк (164) воєнні злочини (1575)

Організація Спецтрибуналу над РФ за воєнні злочини проти України - довгий процес, - прем’єр Нідерландів Рютте

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що створення Спеціального міжнародного трибуналу для суду над керівництвом РФ за воєнні злочини проти України вимагатиме багато часу, а міжнародна підтримка цієї ініціативи поки що недостатня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Рютте прокоментував ухвалену сьогодні парламентом Нідерландів резолюцію щодо підтримки створення Спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії РФ проти України.

Прем'єр-міністр Нідерландів сказав, що ця пропозиція буде розглянута міністерством закордонних справ. Однак він очікує, що це буде "довгий та важкий процес". Рютте вважає важливим, щоб робота такого трибуналу не створювала перешкод для розслідування Міжнародного кримінального суду.

Він також зазначив, що міжнародна підтримка цієї ідеї, на його думку, поки що "недостатня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Нідерландів підтримав створення в Гаазі спецтрибуналу для Росії

Нагадуємо, 20 жовтня більшість депутатів парламенту Нідерландів підтримали створення такого спеціального міжнародного трибуналу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
За Малазійський Боїнг покарали? Так само і за зруйновану Україну покарають. Не народилась ще та організація, яка покарає ***** та його секту з ордою.
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20.10.2022 23:54
+8
У таких випадках повинна бути прискорена процедура. За Боїнг не покарали бункерного щура - він зрозумів, що «нет у них методов против Кости Сапрыкина».
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21.10.2022 00:01
+7
Есть такая организация, которая единственная может покарать х=ло... И называется она ЗСУ.
Так, что хватит ныть, всё будет как должно быть!
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21.10.2022 00:13
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а ми і не спішимо.
Як казав тов Саахов, "а торопится не надо"!
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20.10.2022 23:52 Відповісти
Важно вилечить, важно вернуть обществу полноценного человека, понимаеш
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21.10.2022 00:50 Відповісти
vsbu vsbu ти про *****?
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21.10.2022 01:03 Відповісти
А про кого ж ще
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21.10.2022 01:06 Відповісти
То ж Саахов, я далі процитував
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21.10.2022 01:07 Відповісти
За Малазійський Боїнг покарали? Так само і за зруйновану Україну покарають. Не народилась ще та організація, яка покарає ***** та його секту з ордою.
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20.10.2022 23:54 Відповісти
Нажаль
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20.10.2022 23:55 Відповісти
в Нідерландах, та й у цивілізованому світі не все так просто,як у нас наприклад, де дав взятку і суд наплювавши на всі процедури і законопроекти виніс потрібне рішення, там демократія, закони працюють,суди
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20.10.2022 23:58 Відповісти
У таких випадках повинна бути прискорена процедура. За Боїнг не покарали бункерного щура - він зрозумів, що «нет у них методов против Кости Сапрыкина».
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21.10.2022 00:01 Відповісти
"За Боїнг не покарали бункерного щура" --- а як його можуть покарати? ну визнають винним і що з того? Ніби зараз ніхто не баче що він дав добро на вбивство жінок і дітей в Україні і знищення всього живого. Йому плювати на звинувачення, що йому з них? Гітлерівців судили в Нюрнберзькому трибуналі після повної капітуляції німеччини і взяття Берліна, хто зараз москву брати буде? вони там вічно будуть переховуватися від правосуддя
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21.10.2022 00:07 Відповісти
Тому я і кажу, що ніхто ніколи не покарає ***** та його секту за військові злочини. Ніхто та ніколи!
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21.10.2022 00:40 Відповісти
Sero molunt deorum molae, molunt autem tenuiter.
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21.10.2022 05:06 Відповісти
Вам самому не тошно от этой глупости.. я даже завидую Вам наверное едынны новыны смотрите)
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21.10.2022 09:47 Відповісти
А ви не могли б написати якоюсь нормальною мовою? Бо я не допетрив. Літери, немов би схожі на людські, а слова якісь свинячі.
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21.10.2022 16:01 Відповісти
Вам самому не тошно от этой глупости.. читайте только это. Остального Вам не понять.
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21.10.2022 17:35 Відповісти
И не только за Боинг‼️За самолёт Качинского , нападение на Грузию , отравление полонием Литвиненко , "новичком" Скрипалей …………бомбежки Сирии …Весь мир погряз в коррупции планетарного масштаба и плевать всем на человеческие ценности ‼️У всех свои интересы ,
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21.10.2022 08:01 Відповісти
Есть такая организация, которая единственная может покарать х=ло... И называется она ЗСУ.
Так, что хватит ныть, всё будет как должно быть!
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21.10.2022 00:13 Відповісти
По-перше , ЗСУ - це не організація.

По- друге, ЗСУ не покарає, а знищіть, і не *****, а його орків.

По-третє, я не нию, це не мій стиль.
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21.10.2022 00:38 Відповісти
Шо до 2030 року не зроблять трибунал? 2035 рік це задовго
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21.10.2022 00:39 Відповісти
Коли ми переможемо ми самі створемо трибунал як держава переможець.
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21.10.2022 00:48 Відповісти
О! Саме це ми і зробимо!
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21.10.2022 00:58 Відповісти
а на на что дороги строить будем
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21.10.2022 09:48 Відповісти
Ещё вчера за, а сегодня длительный это процесс! Видать бабло- бабло зашло да с восточной стороны.
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21.10.2022 01:11 Відповісти
Да какой там ещё трибунал... Дайте оружия побольше и помощнее и Украина без всяких трибуналов всё сделает.
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21.10.2022 02:10 Відповісти
Після перемоги українцям доведеться вбити російських злочинців самотужки. А трибунал буде пізніше лише над ідеологією рашизму та комунізму.
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21.10.2022 03:41 Відповісти
9 год суд за Скифское золото. Почему Голландия настолько лояльна к раше? Из-за цен на голландском аукционе на газ. Цены на газ на газовом хабе TTF (Нидерланды) в пересчете на 1000 м³ 1300 долларов, а доходила до 3300, два года назад не выше 250 долларов. Идёт манипулирование ценой, путём ограничений продаж рашей своих объёмов. А голландцы кроме маржи не хило имеют с таких перепадов https://www.tradingview.com/symbols/NYMEX-TTF1%21/
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21.10.2022 06:10 Відповісти
Трибунал буде лише при умові розгрому, демілітаризації, денуклеаризації росії і поділу її на сфери відповідальності між ведучими світовими потугами (Європа, США, Японія, Китай.) Доречі, саме це є єдиною можливістю для України повернути окуповані і і історичні етнічні території. При цих "обурених" і "занепокоїних" європейських і доморощених ******** жодного трибуналу над рф НЕ БУДЕ. Москалі попросту посилатимуть усіх нах...
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21.10.2022 06:44 Відповісти
Да, да, мы еще с Боингом малазийским никак не разберемся, а тут вы с новым иском...
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21.10.2022 06:59 Відповісти
Ну що ж .... Чекаємо буч по всьому світу, раз така недолуга політика людства входить в норму, ***** добилося свого, змінило світовий порядок
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21.10.2022 07:14 Відповісти
Так как вы судите, то это вы только в 2125 году только перейдёте к рассмотрению дела по сути. До этого времени, будут слушать свидетелей.
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21.10.2022 07:32 Відповісти
за сколько продався,
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21.10.2022 07:59 Відповісти
родился проданым
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21.10.2022 09:50 Відповісти
А когда вы шевелились, вот когда коснеться вас скорости сразу прибавиться. Ну какие вы там рыхлые диву даешся.
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21.10.2022 10:43 Відповісти
 
 