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Перебіг війни з РФ вирішується на полі бою, жодні рішення G20 на нього не вплинуть, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

На майбутньому саміті G20 не можуть бути ухвалені жодні рішення, які могли б серйозно вплинути на перебіг російсько-української війни, оскільки все вирішується на полі бою.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що б хто не намагався вирішити на G20 з точки зору ситуації в російсько-українській війні, там не можуть бути ухвалені ніякі рішення, які серйозно вплинули б на перебіг цієї війни. Там будуть інші питання обговорюватися, але те, що важливо саме для нас безпосередньо з точки зору війни, - це вирішується в інших місцях. Питання вирішуються на полі бою ", - сказав Кулеба.

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Коментуючи можливий формат участі в саміті Президента Володимира Зеленського та можливі контакти іноземних лідерів з очільником Кремля, очільник МЗС зауважив, що "все це в роботі", тому він поки що не буде вдаватися в деталі.

У цьому контексті Кулеба нагадав, що декілька місяців тому також в Індонезії. відбулася зустріч міністрів закордонних справ G20. За його словами, цій зустрічі передувала дуже велика і скрупульозна робота щодо того, як провести її таким чином, щоб навіть у такому форматі Росія почувалася максимально ізольованою і не могла серйозно впливати на якість ухвалюваних рішень.

"Зрештою це на рівні міністрів вдалося зробити. Саме така робота триває і зараз у контексті проведення саміту G20, тобто яким чином зробити так, щоб Путін почувався максимально ізольовано і щоб вони (Росія. – Ред.) не могли деструктивно впливати на ті рішення, які будуть ухвалені на саміті G20", - резюмував глава української дипломатії.
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Які ж вони неймовірно тупі наші дипломати. Воно хіба не розуміє, що можуть бути рішення, які допоможуть значно, а то і кардинально покращити наші позиції на полі бою, якщо це будуть рішення відносно передачі зброї. От як тут *** не згадать "добрим" словом зебільних баранів, що привели до влади нам оце осьо всьо.
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21.10.2022 00:43 Відповісти
Усе більш впевнен що перебіг війни був чітко запланован між пуйлом, бідоном та боневтіком ще заздалегідь. Боневтік розмінував Крим бо пуйло мав отримати воду та коридор. Зараз ми дивимось спектакль "війна". Ми звільнимо Херсон цієї осени і усе. Більш нам зброї не дадуть.
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21.10.2022 01:08 Відповісти
 
 