Перебіг війни з РФ вирішується на полі бою, жодні рішення G20 на нього не вплинуть, - Кулеба

На майбутньому саміті G20 не можуть бути ухвалені жодні рішення, які могли б серйозно вплинути на перебіг російсько-української війни, оскільки все вирішується на полі бою.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що б хто не намагався вирішити на G20 з точки зору ситуації в російсько-українській війні, там не можуть бути ухвалені ніякі рішення, які серйозно вплинули б на перебіг цієї війни. Там будуть інші питання обговорюватися, але те, що важливо саме для нас безпосередньо з точки зору війни, - це вирішується в інших місцях. Питання вирішуються на полі бою ", - сказав Кулеба.

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Коментуючи можливий формат участі в саміті Президента Володимира Зеленського та можливі контакти іноземних лідерів з очільником Кремля, очільник МЗС зауважив, що "все це в роботі", тому він поки що не буде вдаватися в деталі.

У цьому контексті Кулеба нагадав, що декілька місяців тому також в Індонезії. відбулася зустріч міністрів закордонних справ G20. За його словами, цій зустрічі передувала дуже велика і скрупульозна робота щодо того, як провести її таким чином, щоб навіть у такому форматі Росія почувалася максимально ізольованою і не могла серйозно впливати на якість ухвалюваних рішень.

"Зрештою це на рівні міністрів вдалося зробити. Саме така робота триває і зараз у контексті проведення саміту G20, тобто яким чином зробити так, щоб Путін почувався максимально ізольовано і щоб вони (Росія. – Ред.) не могли деструктивно впливати на ті рішення, які будуть ухвалені на саміті G20", - резюмував глава української дипломатії.