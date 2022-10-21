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Дрони, які Росія застосовує проти України, мають походження з Ірану, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пентагон,райдер

США можуть підтвердити іранське походження БПЛА, які Росія застосовує проти України, та мають намір продовжити роботу із союзниками й партнерами для забезпечення ЗСУ необхідними засобами ППО.

Про це заявив під час брифінгу речник Пентагону генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що ці дрони мають походження з Ірану",- відповів представник міноборони на прохання прокоментувати, чи мають США докази, які спростовували б заперечення Ірану і Росії з цього приводу.

Райдер зауважив, що це підтверджують самі дрони та їхня конструкція, дані розвідки про підготовку та передачу БПЛА з Ірану в РФ, а також присутність іранських військових у Криму для допомоги росіянам в освоєнні цих технологій.

Представник Пентагону також зауважив, що США мають намір посилити міжнародну взаємодію на посилення оборонних можливостей України.

Також читайте: Кремлівський експерт Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони. ВIДЕО

"Міністр Остін недавно спілкувався з главою українського Міноборони, він говорив з нашими союзниками й партнерами про те, що ми можемо зробити, щоби підтримати Україну у сферах, таких як протиповітряна оборона. Ми продовжимо це спілкування – не лише в плані ППО, але також інших систем, потрібних для ЗСУ – ближчими днями",- зазначив Райдер.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
Подейкують, що "шахеди" літають по рашистському ГЛОНАССу. Якщо це правда, відключення мигналу супутників GPS нічого не дасть. І сумніваюсь, що можна легко і часто відключати навігаційні супутники без наслідків для їх працездатності. Це ж не лампочка чи електрочайник, а складний і точний комп'ютерний комплекс
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21.10.2022 00:27
+3
Єдине що потрібне Ірану від ***** це ядерні матеріали і технології необхідні для закінчення проекта виготовлення ЯО. Ніщо більше їх взагалі не цікавить бо енергоресурсів у Ірана більш ніж достатньо. Тому ізраїльтянам варто дуже напружитись. Краще тікати якомога далі якщо ці припущення підтвердяться. Іранці люто ненавидять Ізраїль і роблять ЯО саме для його знищення. Перемовин не буде. Як тільки створять необхідну кількість для перетворення Ізраїлю в пустелю відразу ударять. Це у них мрія така. Вони її няньчать вже сімдесят років і наслідки "стражів ісламської революції" не хвилюють аж зовсім бо їм в Рай. Дві третини шляху вони вже пройшли. Їм потрібен фінальний ривок. І ***** його дає!
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21.10.2022 00:31
+1
на них еще и камеры стоят так то лучший вариант против иранских-китайских дронов это система Centurion C-RAM
https://www.facebook.com/zbroyaukr/videos/centurion-c-ram-%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8/2973277946018031/
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21.10.2022 00:29
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Ни*уя детектив
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21.10.2022 00:09 Відповісти
Взагалі то, тут мабуть дещо складніше - якщо прийняти до увазі що пише Том Купер, то це Китай через Іран допомагає оркостану з БПЛА.
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21.10.2022 00:10 Відповісти
так чи інакше а китай причетний бо робить різні мікрочіпи потрібні для виробницва дронів ,навіть якщо вони їх роблять підпільно для росії-ірану, це можна вирахувати..
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21.10.2022 02:40 Відповісти
Джон Сміт

Найпростіший варіант боротьби з іранськими дронами з наведенням по GPS це попросити американців відключити GPS.

Без нього дрони сліпі.

Це найдешевше і найефективніше рішення.

При чому відключати можна лише в радіусі 10 км над основними містами і лише на 1 годину під час тривог.
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21.10.2022 00:17 Відповісти
Подейкують, що "шахеди" літають по рашистському ГЛОНАССу. Якщо це правда, відключення мигналу супутників GPS нічого не дасть. І сумніваюсь, що можна легко і часто відключати навігаційні супутники без наслідків для їх працездатності. Це ж не лампочка чи електрочайник, а складний і точний комп'ютерний комплекс
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21.10.2022 00:27 Відповісти
"Глонасс" в Украине не работает. Поэтому они идут по цифровым картам, используют американскую систему навигации GPS. Поэтому такой низкий уровень попадания. Плюс - сама электроника, которую применяют россияне, имеет погрешность при определении координат цели или стабилизации ракеты в воздухе", - рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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21.10.2022 14:22 Відповісти
на них еще и камеры стоят так то лучший вариант против иранских-китайских дронов это система Centurion C-RAM
https://www.facebook.com/zbroyaukr/videos/centurion-c-ram-%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8/2973277946018031/
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21.10.2022 00:29 Відповісти
нет на шахидах камер
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21.10.2022 05:39 Відповісти
ну отлично - тут кто-то писал что есть и они мол могут маневрировать по ним
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21.10.2022 09:28 Відповісти
Єдине що потрібне Ірану від ***** це ядерні матеріали і технології необхідні для закінчення проекта виготовлення ЯО. Ніщо більше їх взагалі не цікавить бо енергоресурсів у Ірана більш ніж достатньо. Тому ізраїльтянам варто дуже напружитись. Краще тікати якомога далі якщо ці припущення підтвердяться. Іранці люто ненавидять Ізраїль і роблять ЯО саме для його знищення. Перемовин не буде. Як тільки створять необхідну кількість для перетворення Ізраїлю в пустелю відразу ударять. Це у них мрія така. Вони її няньчать вже сімдесят років і наслідки "стражів ісламської революції" не хвилюють аж зовсім бо їм в Рай. Дві третини шляху вони вже пройшли. Їм потрібен фінальний ривок. І ***** його дає!
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21.10.2022 00:31 Відповісти
Коломойський закрий небо
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21.10.2022 00:31 Відповісти
он уже свой бункер под синагогой закрыл а остальное пох..й
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21.10.2022 00:32 Відповісти
пора вже зрозуміти ,найкраща зброя проти кожного бпла що летить до нас вбивати наших громадян це десять у відповідь які летять на москву!
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21.10.2022 02:44 Відповісти
боюсь асфальтом так далеко не бросить...
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21.10.2022 05:41 Відповісти
Мовою боксу, те, що ти пропонуєш, називається - ув'язуватись в обмін ударами. Найдурніша тактика. Перевагу гарантовано має той, у кого більша вага.
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21.10.2022 07:39 Відповісти
 
 