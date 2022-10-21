Ми маємо готуватися до вторгнення Китаю на Тайвань, - адмірал США Гілдей
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Війна Росії в Україні показала, що важливо бути готовими до бою у будь-який час, зокрема до вторгнення Китаю на Тайвань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на заяву командувача ВМС США адмірала Майкола Гілдея у науковому центрі Atlantic Council у Вашингтоні.
Гілдей сказав, що за останні 20 років китайці виконали "кожну обіцянку, яку вони дали, і виконали раніше, ніж збиралися".
"Хто думав, що ми побачимо сухопутну війну у Східній Європі у 2022 році? Трохи таких. Це свідчення того, що ми маємо бути готові битися вже сьогодні", - зазначив він.
Гілдей додав, що через війну Росії в Україні, США відправили до регіону бойовий корабель Ford раніше, ніж планувалося. За розкладом він мав вирушити наступного року.
Він вважає, що вторгнення на Тайвань може бути вже цього року.
"Якщо раніше ми говорили про конкуренцію сил, коли йшлося про Китай, тепер ми зіткнулися з дедалі агресивнішими Китаєм і Росією і тому зосереджуємось на готовності до "битви сьогодні", - додав Гілдей.
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може цей адмірал - скрита консерва
Накладуть санкції,впаде ВВП і т.д....
другу армію світу ми вже побачили - побирається по диктатурам,але це тільки по озброєнню....а по іншим позиціям яка ситуація?Ті,хто мав нормальні доходи та стопку грошей в тумбочці,повтікали від мобілізації.Мобілізовують калік та зеків,та з бідних сімей.Зрозуміло,що після нашої перемоги,вони обтрусяться і будуть жити в більшому дерьмі,ніж зараз....а люмпнену більше й не треба - бутилка водки та сільодка.
А ми тримаємо стрій.Разом до перемоги.
Знову ж таки, чи будуть амери приймати участь у бойових діях, чи тільки підтримувати ресурсами ...
Сорі, але світове лідерство Китай може вибороти, а не повернути.
Якщо він її почне, ціни ще зростуть, та 200 млн китайців помруть з голоду.
Тому не думаю, що зараз або незабаром щось трапиться.
Це будуть робити при інших умовах.
Запаси БК вичерпали, в значній мірі.
Це хіба що на коліна поставити погрозами застосування ЯЗ. Або через декілька років. Але ж і Європа ждати не буде.
Если логически рассудить, цена, которую Китай заплатит в случае аннексии острова будет неоправданно высока.
Экономический потенциал Китая колоссален, но в его основе лежит тесное взаимодействие со всем западным миром. И эта основа, если не будет выбита, то существенно изменится в результате конфликта.
В таком случае, это Китай должен готовиться к иной экономической модели, с самообеспечивающей себя экономикой.
Трудно поверить, что прагматичные китайцы хотят этого.
И что им не жаль своих колоссальных достижений. И они согласны в один миг перечеркнуть свою историю, как это делает Россия.
И еще, китайцы доказали, что они умеют учиться. Быть может, с знаниями, которые они перенимают из Запада, есть и такое знание, в котором возможно мирно строить отношения с Тайванем, с тем чтобы оба Китая двигались по пути развития и благоденствия?
Там идет жесткая антизападная риторика пропаганды, закрыли доступ ко всему интернету по умолчанию - можно только к разрешенным сайтам - соответственно - все не-китайские социальные сети и мессенджеры - заблокированы и тд.
Товариш Сі і Секретаріат це порушили. Компартія проковтнула.
Все. Процес деградації запущено.
Байден підписав Указ про заборону експорту технологій "чіпів".
Китайська цивілізація, насправді, древніша за європейську. Але це їм не допомогло бути лідерами.
Так, тоді прогрес рухався повільніше, але скрізь.
Тому справа не у цифрах, а лідерстві.
Як не дивно, але якимось чином Індія і Китай рвонули у лідери по чисельності населення і надалі це буде грати значну роль.