УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7300 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
8 778 45
Китай (1932) Тайвань (109)

Ми маємо готуватися до вторгнення Китаю на Тайвань, - адмірал США Гілдей

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

китай,тайвань

Війна Росії в Україні показала, що важливо бути готовими до бою у будь-який час, зокрема до вторгнення Китаю на Тайвань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на заяву командувача ВМС США адмірала Майкола Гілдея у науковому центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

Гілдей сказав, що за останні 20 років китайці виконали "кожну обіцянку, яку вони дали, і виконали раніше, ніж збиралися".

"Хто думав, що ми побачимо сухопутну війну у Східній Європі у 2022 році? Трохи таких. Це свідчення того, що ми маємо бути готові битися вже сьогодні", - зазначив він.

Гілдей додав, що через війну Росії в Україні, США відправили до регіону бойовий корабель Ford раніше, ніж планувалося. За розкладом він мав вирушити наступного року.

Він вважає, що вторгнення на Тайвань може бути вже цього року.

"Якщо раніше ми говорили про конкуренцію сил, коли йшлося про Китай, тепер ми зіткнулися з дедалі агресивнішими Китаєм і Росією і тому зосереджуємось на готовності до "битви сьогодні", - додав Гілдей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай заявив, що не відмовиться від права сили щодо Тайваню. Тайвань - що не відмовиться від суверенітету

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Ну да, зачем вооружить Украину так, чтобы не оставить камня на камне от российской армии, чтобы Китай даже не задумывался об этом. Лучше проявить пассивность с рашкой и потом расхлебывать Китай.
показати весь коментар
21.10.2022 00:30
+17
Лучше помогите добить Парашу. Ато пока вы с Китаем там будете соваться то рашисты пол Европы захватят
показати весь коментар
21.10.2022 00:33
+17
Китай не будь *********,Сибир краще та більш за Тайвань , тамка всім місця хвате ,хоч конем гуляй.
показати весь коментар
21.10.2022 00:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
адмірал Майкол Гілдей несе якусь пургу - війна в Україні було з 2014. А до цього була війна в Грузії.

може цей адмірал - скрита консерва
показати весь коментар
21.10.2022 00:30 Відповісти
Глава ВМФ США - консерва *****? Вы серьезно? Тут послушаешь некоторых - охренеть можно: ***** и премьер-министров снимает, и богатейшего человека в мире подкупил, и командующий американским флотом у него на посылках… Всемогущий, в общем… Адмирал говорит про реальную возможность вторжения Китая в Тайвань, а не про Украину. Это будет реально конец мировому порядку, и очень серьезное решение для Америки, потому что даже США не отрицает, что Тайвань - часть Китая и дипломатических отношений с ним формально не имеет. Хотя есть оборонные договоры. Но всем понятно, что если Китай вернет Тайвань, американскому лидерству в мире конец. А вернуть его Китай намерен и скоро, о чем Си только чтозаявил.
показати весь коментар
21.10.2022 00:53 Відповісти
Без американського ринку, китай стане країною з мільярдом жебраків. Така собі північна Корея на максимальках. І світовий лідер із китаю буде також так собі.
показати весь коментар
21.10.2022 06:15 Відповісти
Китайським ширпотребом завалений весь світ....на цьому тримається його економіка.
Накладуть санкції,впаде ВВП і т.д....
другу армію світу ми вже побачили - побирається по диктатурам,але це тільки по озброєнню....а по іншим позиціям яка ситуація?Ті,хто мав нормальні доходи та стопку грошей в тумбочці,повтікали від мобілізації.Мобілізовують калік та зеків,та з бідних сімей.Зрозуміло,що після нашої перемоги,вони обтрусяться і будуть жити в більшому дерьмі,ніж зараз....а люмпнену більше й не треба - бутилка водки та сільодка.
А ми тримаємо стрій.Разом до перемоги.
показати весь коментар
21.10.2022 10:39 Відповісти
Не дай Б ... х, звичайно, але неясно, що залишиться з промисловості на Тайвані, якщо впертість опору буде реально., типу як у нас. За підтримки США і без неї.

Знову ж таки, чи будуть амери приймати участь у бойових діях, чи тільки підтримувати ресурсами ...

Сорі, але світове лідерство Китай може вибороти, а не повернути.
показати весь коментар
21.10.2022 10:15 Відповісти
Пургу тут регулярно несете ви,якщо придивитися уважно. Може скрита консерва це дехто інший?
показати весь коментар
21.10.2022 04:46 Відповісти
Китаю при сьогоденніх цінах на харчі не потягне військову кампанію.
Якщо він її почне, ціни ще зростуть, та 200 млн китайців помруть з голоду.
Тому не думаю, що зараз або незабаром щось трапиться.
Це будуть робити при інших умовах.
показати весь коментар
21.10.2022 00:30 Відповісти
Вони Тайвань картузами закидають. Дуже велика різниця в населенні і території.
показати весь коментар
21.10.2022 00:33 Відповісти
Коли почнеться ця війна, всім вже буде байдуже, від чого і скільки китайців помре.....
показати весь коментар
21.10.2022 06:13 Відповісти
Ну да, зачем вооружить Украину так, чтобы не оставить камня на камне от российской армии, чтобы Китай даже не задумывался об этом. Лучше проявить пассивность с рашкой и потом расхлебывать Китай.
показати весь коментар
21.10.2022 00:30 Відповісти
Лучше помогите добить Парашу. Ато пока вы с Китаем там будете соваться то рашисты пол Европы захватят
показати весь коментар
21.10.2022 00:33 Відповісти
Моб. резерв у Європи і РФ ??? У РФ вже нових танків немає для цього. І авіація "напівздохла".
Запаси БК вичерпали, в значній мірі.

Це хіба що на коліна поставити погрозами застосування ЯЗ. Або через декілька років. Але ж і Європа ждати не буде.
показати весь коментар
21.10.2022 10:20 Відповісти
Расчехлить глубокую озабоченность и пригововить карандаши для рисования новых красных линий.
показати весь коментар
21.10.2022 00:33 Відповісти
Китай не будь *********,Сибир краще та більш за Тайвань , тамка всім місця хвате ,хоч конем гуляй.
показати весь коментар
21.10.2022 00:34 Відповісти
Тайвань - серьезный конкурент Китая в производстве микроэлектроники. Разрушить заводы и энергетическую инфраструктуру ( как мы видим это не так сложно) и Теслы с Боингами выстроятся в очередь "миротворцев" за особый статус Тайваня и торговые префренции в США.
показати весь коментар
21.10.2022 00:45 Відповісти
ну так треба було думати, під носом у Китая, а то так і в самому Китаї все виробництво розміщати, глобалісти чортові.
показати весь коментар
21.10.2022 00:48 Відповісти
у Тайваня и так особый статус и его независимость почти никто не признал.
показати весь коментар
21.10.2022 05:34 Відповісти
да, шкода тільки що русскіє в Сибіру не здогодалися високотехнологічні фабрики побудувати по виробництву електроніки.
показати весь коментар
21.10.2022 00:45 Відповісти
сибирь уже давным давно ихний, да и зачем им остальной осталый клоповник в целом если под боком есть мега-технологичный Тайвань который является дичайшим конкурентов и непаханным полем технологий и формально является темже китаем только на острове... у них это что-то вроде нашего лугандона.
показати весь коментар
21.10.2022 05:35 Відповісти
Треба Заходу згуртуватися, та добре допомогти наваляти ********** в Україні, а Китай в кінці під'єднається, щоб розділити гігантську тушку динозавра без мозку, який не вижив в еволюції. Інакше Китай розділить участь чергового фашистського рейху, але вже з жертвами на порядок вищими ніж у другу світову.
показати весь коментар
21.10.2022 00:39 Відповісти
А так всё хорошо начиналось, Алиса, миелофон, покорение космоса, но деградирующая ветвь эволюции решила завести человечество в тупик.
показати весь коментар
21.10.2022 00:48 Відповісти
Та де там воно починалось. Будь які технології або привезені офіційно або вкрадені за кордоном. Практично кожен автомобіль, іграшка чи калькулятор були копією закордонних. Фільми, музика - сплошний плагіат. Навіть славнозвісна згущонка і пломбір привезені з америки. Так що де почалось там і закінчилось. А космос був нічим іншим як міряння пісюнів з америкою.
показати весь коментар
21.10.2022 02:11 Відповісти
Так і є, сплошна показуха, а на яву злидні народу та золоті унітази у тоталітарної влади.
показати весь коментар
21.10.2022 05:22 Відповісти
Украли - скопировали - продали империалистам. Так и до коммунизма недалеко
показати весь коментар
21.10.2022 06:31 Відповісти
имхо, китайцы не такие тупые как кацапы. и вряд ли поведутся.
показати весь коментар
21.10.2022 00:52 Відповісти
Ну, если у кацапов идея типа Европанаш, то китайцам подавай весьмирнаш.
показати весь коментар
21.10.2022 00:57 Відповісти
это у кацапских коммуняк была такая идея. как всегда - мелкие комплексы приводят к тупым и больным результатам. китайцам оно нахрен не надо, их и так пара миллиардов.
показати весь коментар
21.10.2022 01:13 Відповісти
Такие же красные. И нападут на товарищей при случае
показати весь коментар
21.10.2022 06:33 Відповісти
А нужен ли Китаю Тайвань?
Если логически рассудить, цена, которую Китай заплатит в случае аннексии острова будет неоправданно высока.
Экономический потенциал Китая колоссален, но в его основе лежит тесное взаимодействие со всем западным миром. И эта основа, если не будет выбита, то существенно изменится в результате конфликта.
В таком случае, это Китай должен готовиться к иной экономической модели, с самообеспечивающей себя экономикой.
Трудно поверить, что прагматичные китайцы хотят этого.
И что им не жаль своих колоссальных достижений. И они согласны в один миг перечеркнуть свою историю, как это делает Россия.
И еще, китайцы доказали, что они умеют учиться. Быть может, с знаниями, которые они перенимают из Запада, есть и такое знание, в котором возможно мирно строить отношения с Тайванем, с тем чтобы оба Китая двигались по пути развития и благоденствия?
показати весь коментар
21.10.2022 01:21 Відповісти
Си в последние годы закрывает постепенно страну.
Там идет жесткая антизападная риторика пропаганды, закрыли доступ ко всему интернету по умолчанию - можно только к разрешенным сайтам - соответственно - все не-китайские социальные сети и мессенджеры - заблокированы и тд.
показати весь коментар
21.10.2022 02:24 Відповісти
Зато на їхньому дебільнуватому тік-току увесь світ сидить та перетворюється на дебілів.
показати весь коментар
21.10.2022 02:32 Відповісти
Не вийде - влада Китаю в нас "високоморальна" відповідно контенту 18+ в тоці не буде . Тік-ток це просто наступний рівень розвитку контенту на кшталт "мильних опер" про які колись тоже казали що вони перетворють людей на дибілів.
показати весь коментар
21.10.2022 04:56 Відповісти
А я не про 18+, а про до 18+ , яких тік ток виховує дебілами. Вони ж неадекватні у спілкуванні вже з дитинства.
показати весь коментар
21.10.2022 09:46 Відповісти
Гибель народу без Слова Божия
показати весь коментар
21.10.2022 06:34 Відповісти
Ден Сяо Пін заповідав не більше двух каденцій для генсеків. І так погодилась компартія Китаю.

Товариш Сі і Секретаріат це порушили. Компартія проковтнула.

Все. Процес деградації запущено.

Байден підписав Указ про заборону експорту технологій "чіпів".

Китайська цивілізація, насправді, древніша за європейську. Але це їм не допомогло бути лідерами.
показати весь коментар
21.10.2022 10:31 Відповісти
Китайська цивілізація, насправді, древніша за європейську - це з розряду "китайці мають плани на століття вперед " ніякі не древніші ну можливо їхня перша цивілізація зявилася на 500років швидше ніж мінойська (і то не факт) але для історії це невеликий термін (наприклад якщо вам 40років а іншій людині 35 ви ж не будете "древніші" по відношенню до неї).
показати весь коментар
21.10.2022 19:41 Відповісти
Як би так, але з арифметикою не дуже ... Зараз на дворі наче 2021 рік. Тому різниця у 500 років це чимало - 4 частина.
Так, тоді прогрес рухався повільніше, але скрізь.
Тому справа не у цифрах, а лідерстві.
Як не дивно, але якимось чином Індія і Китай рвонули у лідери по чисельності населення і надалі це буде грати значну роль.
показати весь коментар
21.10.2022 22:14 Відповісти
Я ж написав що не зовсім ясно хто перший, слово древніший означає що щось має більший вік ніж просто старший, Китай та Індія завжди мали населення більше на одиницю площі ніж це було наприклад в Європі - цьому сприяв клімат наприклад (там можна збирати декілька врожаїв на рік), щодо лідерства - Китай це наочний приклад того що навіть якщо ти щось винайшов перший це не значить що ти переміг, Китай мав фору в декілька століть перед європейцями до того як порох потрапив в Європу і пару століть після його потрапляння, коли європейці допливли до Китаю то він відставав в розвитку вогнепальної зброї - як гадаєте є різниця між винищувачем першої і винищувачем другої світових війн?
показати весь коментар
21.10.2022 23:44 Відповісти
лендлиз для Тайваня не забудьте...
показати весь коментар
21.10.2022 10:09 Відповісти
Якщо США реально вступляться за Тайвань ... оце буде заваруха ! Куда там наш театр війни.
показати весь коментар
21.10.2022 10:10 Відповісти
А я думал США уже готовЫ к вторжению возможному Китая на Тайвань )) Или чем они 25 лет занимаются с момента начала усиления Китая? )
показати весь коментар
21.10.2022 10:17 Відповісти
Для Украины это была бы очень плохая новость. Америка не потянула бы войну на два фронта. Но пока Китай не собирается нападать.
показати весь коментар
21.10.2022 10:22 Відповісти
Є різниця - Тайвань це острів. 20 млн населення. Вони реально готуються до нападу, а не так як ми - тут вірю, тут не вірю.
показати весь коментар
21.10.2022 10:33 Відповісти
Когда два самых больших государства в мире по населению и территории (КНР и РФ) встали на путь военной агрессии - это страшно и очень опасно для всех стран нашей планеты Земля.
показати весь коментар
21.10.2022 14:12 Відповісти
 
 