Ми маємо готуватися до вторгнення Китаю на Тайвань, - адмірал США Гілдей

Війна Росії в Україні показала, що важливо бути готовими до бою у будь-який час, зокрема до вторгнення Китаю на Тайвань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на заяву командувача ВМС США адмірала Майкола Гілдея у науковому центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

Гілдей сказав, що за останні 20 років китайці виконали "кожну обіцянку, яку вони дали, і виконали раніше, ніж збиралися".

"Хто думав, що ми побачимо сухопутну війну у Східній Європі у 2022 році? Трохи таких. Це свідчення того, що ми маємо бути готові битися вже сьогодні", - зазначив він.

Гілдей додав, що через війну Росії в Україні, США відправили до регіону бойовий корабель Ford раніше, ніж планувалося. За розкладом він мав вирушити наступного року.

Він вважає, що вторгнення на Тайвань може бути вже цього року.

"Якщо раніше ми говорили про конкуренцію сил, коли йшлося про Китай, тепер ми зіткнулися з дедалі агресивнішими Китаєм і Росією і тому зосереджуємось на готовності до "битви сьогодні", - додав Гілдей.

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