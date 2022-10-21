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Кулеба про загрозу з боку Білорусі: Робимо все, аби бути готовими до будь-якого сценарію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Українські військові й дипломати працюють над тим, щоб запобігти воєнній загрозі з боку Білорусі та максимально підготувати нашу країну до будь-якого сценарію.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Очільник МЗС зауважив: поза сумнівом, путін щосили намагається втягнути білоруські збройні сили у прямий воєнний конфлікт з Україною.

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"Мета зрозуміла – відкриття для України другого фронту, який має скувати наші сили і, відповідно, послабити тиск нашого контрнаступу на півдні і сході. Наші військові це все розуміють, ми дипломатично теж розуміємо, що відбувається. Президенту вже зроблені всі доповіді, він дав усі доручення, пов’язані з цим питанням. І ми кожен зараз робимо все на своїх ділянках фронту, щоб запобігти цьому і зробити Україну максимально підготовленою до будь-якого сценарію", - зазначив Кулеба.
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А он-то причём?Это уже дело ЗСУ...
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21.10.2022 01:14 Відповісти
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що російська стратегія із залякування Києва та Заходу не діє. Про це Кулеба заявив під час брифінгу для ЗМІ 4 лютого.

«Україна міцно стоїть на ногах, стратегія залякування з боку Москви не діє, цей раунд Росія програла.
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21.10.2022 01:20 Відповісти
кулебе верить-себя обмануть
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21.10.2022 01:21 Відповісти
А що, ще й досі у кулєби є різномаіття варіантів після 8 місяців війни? Чи знову свинособаки дійдуть майже до Київа?
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21.10.2022 01:23 Відповісти
Я вчора читала таку аналітику, не знаю вірити цьому чи ні, але деякі кажуть що оскільки росія практично окупувала вже Білорусь і від Лукашенка нічого не залежить, там є сірі російські генерали, які зараз приймають рішення замість Лукашенка і вони можуть напасти спільно російською та білоруською армією з боку Білорусі на Київ, і другий варіант - вони можуть напасти з боку Білгорода. Або вони можуть напасти на двох напрямках. Не хотілося б, щоб це було правдою.
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21.10.2022 05:21 Відповісти
лукашенка крутиться ,як вуж..і рашки підгорає бо окуповують і провокують вступити в війну..в середені біл.генералів недовольні,бо ними командують раша.боїться від народонасєлєнія бунту і свою дупу хоче зберегти, щоб не грохнули,або свої або пуйло.Синочок Колєнька десь в заручниках.а його фінактиви в Саудівській Аравії,теж боїться щоб не конфіскували.
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21.10.2022 08:20 Відповісти
..."президенту вже зроблено всі доповіді" - якому?
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21.10.2022 07:28 Відповісти
запитав білорусів---білоруси HIMARS не буде питати,хто голосував за лукашенка ,а хто проти......на жаль не зрозуміли
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21.10.2022 07:52 Відповісти
За аналогією зо всіма попередніми "готовностями" від ОП це означає: все своє майно та родичів остаточно євакуювали.
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21.10.2022 09:31 Відповісти
 
 