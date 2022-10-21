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Генштаб ЗС (4605) мобілізація (1513)

В ході уже проведених мобілізаційних заходів у росіян виникають суттєві проблеми, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо проведення мобілізації в Росії та на окупованих територіях. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Військово-політичне керівництво російської федерації офіційно завершує часткову мобілізацію. При цьому примусове вручення повісток окремим категоріям російських громадян не припиняється. В населеному пункті Мосрентген Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27-ї окремої мотострілецької бригади для їх медичного огляду та подальшого направлення в зону бойових дій. В ході уже проведених мобілізаційних заходів виникають суттєві проблеми.

Окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях. Одночасно розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські експерти просять Суровікіна звернути на увагу на погане забезпечення мобілізованих та наполягають на створенні "СМЕРШ"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Борислав Береза:

Новости **********. "В Урюпинске мужчина получил повестку и избил таролога, которая ранее предсказала ему отсрочку от армии.
Сейчас он находится в СИЗО, и вопрос о его призыве уже не стоит. Какие вам ещё нужны доказательства, что карты не врут?"

Это реальный лайфхак. Россияне, берите на вооружение. ))
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21.10.2022 02:22
+7
В російській Держдумі заявили про необхідність призову до війська жінок: у нас має бути, як в Ізраїлі,вочевидь вже і чмобіки із зеками закінчуються,путлер хотів стерти Україну зі світу, а зітре свое йо...нуте стадо.
https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/v-rosijskij-derzhdumi-zayavili-pro-neobhidnist-prizovu-do-vijska-zhinok-u-nas-mae-buti-yak-v-izraili.htm?_gl=1*ehxb5z*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2NjMwNzcyMS43MzkuMS4xNjY2MzA3NzM2LjQ1LjAuMA..&_ga=2.171674082.314773567.1666307727-432072611.1620280208
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21.10.2022 02:18
+6
а понарожать будуть кадирівці?
овці з згвалтуванням згодні - а рожати ні!
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21.10.2022 02:30
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Отсутствие дешевой водки проблема россиян не только во время мобилизации, но и во время поминок.
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21.10.2022 01:46 Відповісти
Так они прямо с бутылками водки стоят на плацу, шатаются и лыка не вяжут.. Много видео с такими кадрами в тик- токе.
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21.10.2022 04:40 Відповісти
Яка різниця, шо там виникає у кацапів? Хай хоч поукакуються геть усі. Аби тільки не лізли в Україну
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21.10.2022 01:52 Відповісти
Так вони лізуть як таргани, і зараз саме ті чмобіки....
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21.10.2022 02:45 Відповісти
У ч-мобіков є тільки дві проблеми - це 155 мм та Хаймерси.
Медогляд, відсутність даху, холод, голод - то все х...ня.
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21.10.2022 01:53 Відповісти
Появилась третья - трофейные Т62 с белым крестом на башне - кацапам кажется что это кино и немцы)
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21.10.2022 05:21 Відповісти
як робили своє, так і будемо.
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21.10.2022 02:12 Відповісти
В російській Держдумі заявили про необхідність призову до війська жінок: у нас має бути, як в Ізраїлі,вочевидь вже і чмобіки із зеками закінчуються,путлер хотів стерти Україну зі світу, а зітре свое йо...нуте стадо.
https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/v-rosijskij-derzhdumi-zayavili-pro-neobhidnist-prizovu-do-vijska-zhinok-u-nas-mae-buti-yak-v-izraili.htm?_gl=1*ehxb5z*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2NjMwNzcyMS43MzkuMS4xNjY2MzA3NzM2LjQ1LjAuMA..&_ga=2.171674082.314773567.1666307727-432072611.1620280208
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21.10.2022 02:18 Відповісти
а понарожать будуть кадирівці?
овці з згвалтуванням згодні - а рожати ні!
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21.10.2022 02:30 Відповісти
нарожать будуть доблесні кізяки...
шось їх, доречі, не видно останнім часом. напевно вагітні...
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21.10.2022 08:37 Відповісти
про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3375228

покажите , плиз, того , кто всю цю дурню пише на фейсбуці Генштабу ЗСУ. Прочла текст - якась дурня без смисла Кого то ще на зарплаті держат для таких текстів . І форму мабудь зимнюіз Канади видали
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21.10.2022 02:19 Відповісти
безумна в відряженні - хлопці по схованках, схронах...
це страшніше за кацапську навалу!
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21.10.2022 02:24 Відповісти
Борислав Береза:

Новости **********. "В Урюпинске мужчина получил повестку и избил таролога, которая ранее предсказала ему отсрочку от армии.
Сейчас он находится в СИЗО, и вопрос о его призыве уже не стоит. Какие вам ещё нужны доказательства, что карты не врут?"

Это реальный лайфхак. Россияне, берите на вооружение. ))
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21.10.2022 02:22 Відповісти
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21.10.2022 02:23 Відповісти
Хороший лайфхак, але на всіх тарологів не вистачить.
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21.10.2022 02:52 Відповісти
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21.10.2022 03:24 Відповісти
Я, кум, дві лопати (гімн ТРО)
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21.10.2022 02:41 Відповісти
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21.10.2022 03:35 Відповісти
Вагони повнії москалів (архів 2012 р.)
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21.10.2022 02:50 Відповісти
А в мене погана новина. " Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что помощь Штатов для Украины может ослабнуть, если республиканцы возьмут контроль над Палатой представителей Конгресса."

Байден, которого цитирует CNN и Reuters

"Да, я обеспокоен тем, что они сказали, что сократят помощь".
Что предшествовало: Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что если республиканцы возьмут контроль над Палатой по результатам выборов в ноябре, они могут быть не настолько готовы предоставить помощь.
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21.10.2022 04:43 Відповісти
>>В населеному пункті Мосрентген
новина звісно туфтова,
а назва пункту нічого так
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21.10.2022 14:52 Відповісти
 
 