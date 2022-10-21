В ході уже проведених мобілізаційних заходів у росіян виникають суттєві проблеми, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо проведення мобілізації в Росії та на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Військово-політичне керівництво російської федерації офіційно завершує часткову мобілізацію. При цьому примусове вручення повісток окремим категоріям російських громадян не припиняється. В населеному пункті Мосрентген Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27-ї окремої мотострілецької бригади для їх медичного огляду та подальшого направлення в зону бойових дій. В ході уже проведених мобілізаційних заходів виникають суттєві проблеми.

Окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях. Одночасно розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках".

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