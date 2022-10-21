В ході уже проведених мобілізаційних заходів у росіян виникають суттєві проблеми, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо проведення мобілізації в Росії та на окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Військово-політичне керівництво російської федерації офіційно завершує часткову мобілізацію. При цьому примусове вручення повісток окремим категоріям російських громадян не припиняється. В населеному пункті Мосрентген Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27-ї окремої мотострілецької бригади для їх медичного огляду та подальшого направлення в зону бойових дій. В ході уже проведених мобілізаційних заходів виникають суттєві проблеми.
Окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях. Одночасно розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках".
Будь ласка, зачекайте...
Медогляд, відсутність даху, холод, голод - то все х...ня.
https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/v-rosijskij-derzhdumi-zayavili-pro-neobhidnist-prizovu-do-vijska-zhinok-u-nas-mae-buti-yak-v-izraili.htm?_gl=1*ehxb5z*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2NjMwNzcyMS43MzkuMS4xNjY2MzA3NzM2LjQ1LjAuMA..&_ga=2.171674082.314773567.1666307727-432072611.1620280208
овці з згвалтуванням згодні - а рожати ні!
шось їх, доречі, не видно останнім часом. напевно вагітні...
покажите , плиз, того , кто всю цю дурню пише на фейсбуці Генштабу ЗСУ. Прочла текст - якась дурня без смисла Кого то ще на зарплаті держат для таких текстів . І форму мабудь зимнюіз Канади видали
це страшніше за кацапську навалу!
Новости **********. "В Урюпинске мужчина получил повестку и избил таролога, которая ранее предсказала ему отсрочку от армии.
Сейчас он находится в СИЗО, и вопрос о его призыве уже не стоит. Какие вам ещё нужны доказательства, что карты не врут?"
Это реальный лайфхак. Россияне, берите на вооружение. ))
Байден, которого цитирует CNN и Reuters
"Да, я обеспокоен тем, что они сказали, что сократят помощь".
Что предшествовало: Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что если республиканцы возьмут контроль над Палатой по результатам выборов в ноябре, они могут быть не настолько готовы предоставить помощь.
новина звісно туфтова,
а назва пункту нічого так