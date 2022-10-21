На південному напрямку ЗСУ знищили 28 росіян, наглядовий пункт і два склади з боєприпасами, - ОК "Південь"
Збройні сили на півдні України знищили контрольно-спостережний пункт окупантів та два склади з боєприпасами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
На Південнобузькому напрямку противник дотримується тактики активної оборони та контрбатарейного протистояння.
Протягом бойового дня Сили оборони застосували авіацію 7 разів: били по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали приблизно 110 вогневих завдань.
Втрати ворога: 28 військових, 2 самохідні артсистеми типу "Мста-С", міномет, БМП, танк. Пошкоджено 2 БМП, решту автомобільної техніки.
У штормовому Чорному морі маневрує 7 кораблів ворога, з них 4 великі десантні кораблі та 1 ракетоносій, який може нести на борту 8 крилатих ракет типу "Калібр".
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Переклад напевно з допомогою сервісу Google - миттєво перекладає слова?
Невже не можна запросити вчительку української мови для редагування і ловлі подібних "блох" машинного перекладу ?
Таке солідне видання...