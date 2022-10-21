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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На південному напрямку ЗСУ знищили 28 росіян, наглядовий пункт і два склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

херсонщина,техніка,червоне

Збройні сили на півдні України знищили контрольно-спостережний пункт окупантів та два склади з боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

На Південнобузькому напрямку противник дотримується тактики активної оборони та контрбатарейного протистояння.

Протягом бойового дня Сили оборони застосували авіацію 7 разів: били по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали приблизно 110 вогневих завдань.

Втрати ворога: 28 військових, 2 самохідні артсистеми типу "Мста-С", міномет, БМП, танк. Пошкоджено 2 БМП, решту автомобільної техніки.

У штормовому Чорному морі маневрує 7 кораблів ворога, з них 4 великі десантні кораблі та 1 ракетоносій, який може нести на борту 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Також дивіться: Воїни ЗСУ знищують танк окупантів за допомогою американського ПТРК "Tow". ВIДЕО

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армія рф (17309) знищення (7199) техніка (1824) ЗСУ (7531)


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Коли на "Цензорі" закінчаться "чурки кацапоязычные", які пишуть статті російською мовою а потім за допомогою Гугл-перекладача перекладають українською? Не "наглядовий пункт", а "спостережний"!!! (В тексті виправився, а в назві статті - забув)
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21.10.2022 07:11 Відповісти
обережно, за ТАКЕ тут банять!!!! у мене от сьогодні черговий бан закінчився.....
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21.10.2022 09:33 Відповісти
Од того що мене забанять - "писарчук" грамотнішим не стане та українську мову краще не засвоїть!
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21.10.2022 09:44 Відповісти
наглядовий пункт - можливо спостережний.
Переклад напевно з допомогою сервісу Google - миттєво перекладає слова?

Невже не можна запросити вчительку української мови для редагування і ловлі подібних "блох" машинного перекладу ?

Таке солідне видання...
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21.10.2022 08:01 Відповісти
"таке видання солідне" - колись було......))))
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21.10.2022 09:34 Відповісти
 
 