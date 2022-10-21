Посол Росії у США Антонов: "Ми поки що не досягли небезпечної межі падіння в прірву ядерного конфлікту"

Росія і США поки що не стоять на межі ядерного конфлікту, попри максимальну напруженість.

Про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він вважає, що в жодному разі не можна забувати уроки Кубинської ракетної кризи.

"Я впевнений, що, попри всі труднощі, ми поки що не досягли небезпечної межі падіння в прірву ядерного конфлікту", - сказав посол.

Також читайте: Ядерна небезпека, пов’язана з війною в Україні, набагато гірша за Карибську кризу, - Business Insider