Посол Росії у США Антонов: "Ми поки що не досягли небезпечної межі падіння в прірву ядерного конфлікту"
Росія і США поки що не стоять на межі ядерного конфлікту, попри максимальну напруженість.
Про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він вважає, що в жодному разі не можна забувати уроки Кубинської ракетної кризи.
"Я впевнений, що, попри всі труднощі, ми поки що не досягли небезпечної межі падіння в прірву ядерного конфлікту", - сказав посол.
Топ коментарі
+11 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар21.10.2022 07:23
+6 Luis Santos
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+5 Vladyslav Novikov
показати весь коментар21.10.2022 07:15
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"Но мы очень стараемся чтобы это произошло".
ИНАЧЕ как объяснить что российская демократия 90х переродилась в режим группки убийц и тиранов ? Быдломасса молча проглотила уничтожение всех свобод и демократических институций
Якщо заглянути глибоко, глибоко в очко Путіна, то там можна побачити мир і любов
Ось і вся суть війни сьогодні
А Антонов - пособник хремлевських фашистів
15В52У
і дивіться в якому стані їх командний бункер ядерних ракет навколо москви.
До речі наш такий перетворили в музей. І бери в будь-який момент його відновлюй.
P.S. Я б там бекап серверів держслужб розмістив...
То слова ************ посіпаки означають: ми будемо продовжувати погрожувати.