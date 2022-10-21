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Посол Росії у США Антонов: "Ми поки що не досягли небезпечної межі падіння в прірву ядерного конфлікту"

рф,зброя,ядерна

Росія і США поки що не стоять на межі ядерного конфлікту, попри максимальну напруженість.

Про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він вважає, що в жодному разі не можна забувати уроки Кубинської ракетної кризи.

"Я впевнений, що, попри всі труднощі, ми поки що не досягли небезпечної межі падіння в прірву ядерного конфлікту", - сказав посол.

Також читайте: Ядерна небезпека, пов’язана з війною в Україні, набагато гірша за Карибську кризу, - Business Insider

Автор: 

росія (65073) США (22713) ядерна зброя (1150) ядерна безпека (563) Антонов Анатолій (19)


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Топ коментарі
+11
У рашки свой мир, не пытайтесь натянуть на них свою логику и мораль. Просчитать хутина невозможно, у него в голове мир невыросшего ребенка с маниакльными наклонностями.
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21.10.2022 07:23
+6
Руссо свин підігріває наративи трампістів про ядерну загрозу перед виборами і американьскій сцикливий і безпринципний лохторат ведется
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21.10.2022 07:15
+5
Окончание фразы:
"Но мы очень стараемся чтобы это произошло".
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21.10.2022 07:15
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Дітки вважають, що ще можна "сірниками на соломі бавиться"!
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21.10.2022 07:12 Відповісти
Кацапи! А пошто Мир уграть в Армагедонє хотите, дебили убогие и сами там згинуть? Фюреру поверили, шта мол в Раю будете, но у него Рай -это Ад, дурит он вас, он туда всех вас и уложит...? Ну без вас завоевателей то хрен с ним, идите куда хотите, Земля чище будет, а Человечеству то за что такая беда...*?
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21.10.2022 08:45 Відповісти
Окончание фразы:
"Но мы очень стараемся чтобы это произошло".
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21.10.2022 07:15 Відповісти
Х**лостан ототожнює себе з наддержавою СССР але це не так.
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21.10.2022 07:35 Відповісти
Руссо свин підігріває наративи трампістів про ядерну загрозу перед виборами і американьскій сцикливий і безпринципний лохторат ведется
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21.10.2022 07:15 Відповісти
параша опозориться на весь світ застосувавши ядерну зброю проти не ядерної держави
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21.10.2022 07:18 Відповісти
У рашки свой мир, не пытайтесь натянуть на них свою логику и мораль. Просчитать хутина невозможно, у него в голове мир невыросшего ребенка с маниакльными наклонностями.
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21.10.2022 07:23 Відповісти
Политика путина- поведение обезумевшего от своего бессилия и непонимания реалий зверя. И от ощущения скорой потери всего - и страны, и награбленного у своих рабовбогатства и самой жизни.
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21.10.2022 08:03 Відповісти
Нет у кацапов своих взглядов - это переродившаяся ленивая и тупая быдломасса .
ИНАЧЕ как объяснить что российская демократия 90х переродилась в режим группки убийц и тиранов ? Быдломасса молча проглотила уничтожение всех свобод и демократических институций
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21.10.2022 08:19 Відповісти
Шо,страшно цапе?
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21.10.2022 07:27 Відповісти
Посол ганд0нов
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21.10.2022 07:40 Відповісти
треба знижувати напругу - ось і Єрмак це радив перед вторгненням.

Якщо заглянути глибоко, глибоко в очко Путіна, то там можна побачити мир і любов

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21.10.2022 07:47 Відповісти
Бо звісно що Росія боїться США вона і при СРСР боялася США тому і була гонка озброєнь
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21.10.2022 07:49 Відповісти
Пропоную рашці варіант як "і рибку з'їсти, і на ##й сісти". По методу північної кореї, закрити кордон, відключити інтернет та будь-які засоби зв'язку з зовнішнім світом, а потім оголосити плебсу про цілковиту перемогу над усіма ворогами.
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21.10.2022 07:49 Відповісти
Да, хорошо бы напомнить руссосвину, что после карибского кризиса одного «лидера» сняли со всех постов на «пленуме цк», второго - застрелили на глазах у всех. Сильные мира сего не хотят терять. Да и элита - это не шпана из питерской подворотни. Это - другое.
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21.10.2022 08:01 Відповісти
Сьогодні ХРЕМЛЕВСЬКИЙ ТЕРРОРИСТИЧНИЙ РЕЖИМ СПАСАЕ САМ СЕБЕ ВІД ГІЛЯКИ ПОСИЛАЮЧІ ТИСЯЧІ ГОЛОЖОПИХ КАЦАПІВ НА СМЕРТЬ .
Ось і вся суть війни сьогодні
А Антонов - пособник хремлевських фашистів
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21.10.2022 08:12 Відповісти
Наилучший и правильный вариант не подводить к пределу это вывести кацапско-бандитские войска из всех территорий Украины.
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21.10.2022 08:13 Відповісти
Та куди вам кацапам братися до США, всього десяток Хаймерсів поставили вашу орду в стойло.
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21.10.2022 08:18 Відповісти
Это притом, что США имеют сотни хаймерсов. И другие страны НАТО имеют много хаймерсов и аналогов.
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21.10.2022 08:22 Відповісти
Тільки одна США має їх більше 450 штук і почали виготовляти інші, не враховуючи, що це не найкраща зброя США, там є набагато краща і точна.
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21.10.2022 08:42 Відповісти
Те кто на Западе попался на удочки пропаганды кацапо-бандитов говорят, что причина нападения кацапов в том, что Украина стреляла по "республикам". Совсем не то. Причина в том, что более 20 лет назад пуйло шел во власть с целью захватить Украину.
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21.10.2022 08:19 Відповісти
Як же росія жалюгідно виглядає. Кому цікаво в якому стані їх ядерні війська гугліть ці символи:

15В52У

і дивіться в якому стані їх командний бункер ядерних ракет навколо москви.

До речі наш такий перетворили в музей. І бери в будь-який момент його відновлюй.

P.S. Я б там бекап серверів держслужб розмістив...
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21.10.2022 08:38 Відповісти
єдине кровожадне плем'я,слуги диявола , на землі , котре проживає весь час в диявольській прірві і весь час із неї вилазить,щоб напитися людської крові,знищити ,зруйнувати , посіяти смерть і розрухуна, наплодити сиріт ,калік, вдів ,горя, сліз і потім на де-який час натягує на себе мирну личину - це є рашиське плем'я.
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21.10.2022 09:53 Відповісти
Погрожує тільки рашка.
То слова ************ посіпаки означають: ми будемо продовжувати погрожувати.
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21.10.2022 10:01 Відповісти
Ніби той посол на щось впливає, або знає, що Пуйлу в голову стрілить.
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21.10.2022 10:03 Відповісти
А подсолнухи , опять вытоптал на против посольства
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21.10.2022 11:44 Відповісти
 
 