У ЄС дійшли згоди щодо боротьби з енергокризою, але пакет заходів ще не затверджено

Лідери ЄС дійшли згоди щодо кроків у боротьбі з енергетичною кризою, проте не затвердили пакет конкретних заходів, поданий Єврокомісією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Саміт ЄС не затвердив новий пакет заходів щодо енергетики, але "дав стратегічні інструкції" щодо роботи над ним.

"Саміт ЄС досяг угоди з енергетики. Єдність і солідарність здобули перемогу", - заявив голова Євроради Шарль Мішель.

Після кількох годин напружених переговорів лідери погодилися попросити виконавчий орган ЄС запропонувати "тимчасовий динамічний коридор цін на угоди з природним газом, щоб негайно обмежити випадки завищення цін на газ", йдеться у спільній заяві лідерів.

Вони також заявили, що використовуватимуть тимчасову основу для обмеження ціни на газ під час виробництва електроенергії, включно з аналізом витрат та вигод.

"Ми розробимо додатковий новий індекс, щоб краще зображати ситуацію з цінами на СПГ, а поки що ми створимо механізм корекції ринку, щоб обмежити випадки завищення цін на газ", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейський Союз вживає заходів з подолання енергетичної кризи, – фон дер Ляєн

Лідери також погодилися просити зробити кроки, щоб уникнути різких стрибків цін на похідні енергоносії та використовувати їх спільну купівельну спроможність як важіль у переговорах з глобальними постачальниками газу.

Країни, включно з Францією, Італією та Польщею, докладали всіх зусиль, щоб обмежити вартість газу, що потрясло економіку та підштовхнуло інфляцію, оскільки регіон наближається до зими через різке скорочення постачання із Росії після її вторгнення в Україну.

Якщо блок не зможе домовитися про важливі кроки, він ризикує зіштовхнутися з тим, що національний уряд піде різними шляхами для усунення наслідків.

Голова Євроради Шарль Мішель назвав це "моментом істини" для блоку, оскільки він переживає найсуворішу зиму за останні десятиліття, а його економіка хитається під подвійним ударом високої інфляції та рекордних цін на енергоносії.