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Для поповнення втрат і посилення підрозділів на Херсонщину прибуло до 2 тис. російських мобілізованих, - Генштаб ЗСУ

рф,мобілізація

На тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів прибуло до 2 тисяч російських мобілізованих.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, на тимчасово захоплену територію Херсонської області, для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих "банківських установ", підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Херсонщині є ризик мобілізації українців у військо окупантів, - ОВА

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6549) Херсонська область (5728)


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Топ коментарі
+7
і знову в маршрутці в сиктивкарі
дурна касабка заголосить
що Украіну ненавидить
і любить путлера вона
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21.10.2022 07:58
+4
Пакеты черные должны быть обязательно в наличии.
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21.10.2022 08:06
+3
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21.10.2022 08:10
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і знову в маршрутці в сиктивкарі
дурна касабка заголосить
що Украіну ненавидить
і любить путлера вона
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21.10.2022 07:58 Відповісти
Діло буде, коли в кожній маршрутці рашки будуть вопіть про загиблих в Україні!

Може тоді забудуть дорогу до нас ?
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21.10.2022 09:30 Відповісти
Самі розуміють що утримувати правий берег важко тому відходять на лівий берег - а це все робиться для того щоб показати громадянам Росії ось ми нічого не здаємо будемо воювати до останнього
Але ж вони самі знають що їх чекає не мобілізовані а керівництво
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21.10.2022 07:59 Відповісти
Пакеты черные должны быть обязательно в наличии.
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21.10.2022 08:06 Відповісти
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21.10.2022 08:10 Відповісти
Хочуть своєю кільеістю змусити наші ЗСУ зупинити наступ? Дудки, спочатку Херсон, а потім і Олешки.
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21.10.2022 08:14 Відповісти
Спочатку треба Берислав звільняти, і спробувати взяти під контроль Каховську ГЕС, а потім заходити в Херсон!
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21.10.2022 08:23 Відповісти
Перед тем как заходить в Херсон нужно обеспечить огневой контроль над ствольной и реактивной артиллерией орков, которая сможет доставать до Херсона. Иначе они освобожденный Херсон превратят в руины, а обвинят в бедах херсонцев именно нас - мол при оккупации Херсон не обстреливали. А вате большего и не надо знать...
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21.10.2022 08:34 Відповісти
Звичайно, спочатку Берислав, бо це по шляху до Херсону. А можливо Херсон почнуть звільняти з іншого боку. Все в руках Бога і ЗСУ.
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21.10.2022 08:37 Відповісти
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны...
(с) Ш. Руставели
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21.10.2022 14:51 Відповісти
Нахір вони їх туди шлют якшо греблю зібралися підривати
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21.10.2022 08:41 Відповісти
кожному русскому чмобіку по чорнопакетному гробіку! усі чмобіков - в гробік!
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21.10.2022 08:48 Відповісти
 
 