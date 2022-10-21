Для поповнення втрат і посилення підрозділів на Херсонщину прибуло до 2 тис. російських мобілізованих, - Генштаб ЗСУ
На тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів прибуло до 2 тисяч російських мобілізованих.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, на тимчасово захоплену територію Херсонської області, для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих "банківських установ", підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Alex Sav #513490
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+4 Саша Пончик
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+3 Юрий Панда
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дурна касабка заголосить
що Украіну ненавидить
і любить путлера вона
Може тоді забудуть дорогу до нас ?
Але ж вони самі знають що їх чекає не мобілізовані а керівництво
Видя бой со стороны...
(с) Ш. Руставели