Для поповнення втрат і посилення підрозділів на Херсонщину прибуло до 2 тис. російських мобілізованих, - Генштаб ЗСУ

На тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів прибуло до 2 тисяч російських мобілізованих.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, на тимчасово захоплену територію Херсонської області, для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих "банківських установ", підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу", - йдеться в повідомленні.

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