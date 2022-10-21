Уперше за 3,5 місяця ніч на Дніпропетровщині минула без сирен та ворожих атак
У Дніпропетровській області ніч на 21 жовтня минула без сирен та ворожих обстрілів вперше за кілька місяців.
Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч без сирен та атак. Перша за 3,5 місяця. Однак не час розслаблятися. Маємо справу з терористами. Звучить сигнал тривоги - укривайтеся у безпечних місцях", - написав він.
Також Резніченко закликав жителів бути пильними.
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