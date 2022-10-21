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Уперше за 3,5 місяця ніч на Дніпропетровщині минула без сирен та ворожих атак

дніпропетровщина,дніпропетровська

У Дніпропетровській області ніч на 21 жовтня минула без сирен та ворожих обстрілів вперше за кілька місяців.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч без сирен та атак. Перша за 3,5 місяця. Однак не час розслаблятися. Маємо справу з терористами. Звучить сигнал тривоги - укривайтеся у безпечних місцях", - написав він.

Також Резніченко закликав жителів бути пильними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники відбили ворожі атаки у районах 5 населених пунктів на Луганщині й Донеччині, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

обстріл (28378) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3704)


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Топ коментарі
+6
и на остальной территории Украины было относительно тихо. как то подозрительно это все
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21.10.2022 08:09
+3
тишина,в нашому випадку -теж не добрий знак..Так як було ,недавно..стягнували за місяць ракети для обстрілу,як було після бабаху на кримському мосту.
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21.10.2022 08:23
+2
Ті потвори зранку проснуться і почнуть. Для них нічогісінько немає святого.
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21.10.2022 08:13
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не кожен маскаль допливе до середини Дніпра .. вночі зимою
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21.10.2022 08:06 Відповісти
и на остальной территории Украины было относительно тихо. как то подозрительно это все
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21.10.2022 08:09 Відповісти
значить стягують арсенал ракет та дронів і оприділяють точки куда бити, і агентура колаборантів працює на нашій території,які важливі об'єкти інфраструктури бомбити.
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21.10.2022 08:27 Відповісти
скоро спать не можем без сирен бо подозрительно))
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21.10.2022 22:34 Відповісти
Ті потвори зранку проснуться і почнуть. Для них нічогісінько немає святого.
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21.10.2022 08:13 Відповісти
Виє. Зараз. Дніпро.
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21.10.2022 08:18 Відповісти
Харків під обстрілом є задимлення.
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21.10.2022 08:15 Відповісти
прилет в Харкові зараз я так розумію пво відсутне взагалі одна ракета і один прилет
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21.10.2022 08:16 Відповісти
Коли точка пуску дуже близько, то значно знижується вирогідність перехвату. Нажаль.
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21.10.2022 08:20 Відповісти
так само тоді працюе обратка по сусідньому Белгороді повинно бути це війна по моему там жодного разу не було свідомо по будинках як вони по нас в Харкові повинен бути зуб за зуб а там прилети були тільки від своїх рукожопих по підстанціїї то не наші нажаль
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21.10.2022 08:24 Відповісти
тишина,в нашому випадку -теж не добрий знак..Так як було ,недавно..стягнували за місяць ракети для обстрілу,як було після бабаху на кримському мосту.
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21.10.2022 08:23 Відповісти
"Тиша перед бурею" ***! Краще б я помилився!..
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21.10.2022 08:25 Відповісти
3,5 місяці? Тю. В Миколаєві лише 40 днів від самого початку не лунало вибухів. А тут, вперше за 3,5 місяці.
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21.10.2022 09:09 Відповісти
Дякуйте ЗСУ !
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21.10.2022 09:28 Відповісти
 
 