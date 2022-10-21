УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3671 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 034 23

Військами в Білорусі РФ може пробувати відтягнути ЗСУ з півдня чи Донбасу, - Білий дім

білорусь

Росія та Білорусь можуть нарощувати війська на кордоні з Україною, щоб перевірити, чи це допоможе відтягнути українські сили з півдня чи Донбасу.

Про це заявив на пресконференції Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

США бачили домовленість між РФ та Білоруссю про розміщення більшої кількості військ та створення подібного до територіальної оборони, зазначив Кірбі. Але ще невідомо, чи це серйозне стратегічне зрушення з боку Білорусі, щоб втрутитися в Україну.

"Це може бути спробою просто подивитися, чи зможуть вони відвернути ЗСУ на ту частину свого кордону, щоб їх не можна було використати деінде на Донбасі або на півдні, і тут це може бути тактикою", - сказав Кірбі.

Поки що США не бачили жодних ознак, що Білорусь готова безпосередньо вторгнутися в Україну і боротися, каже чиновник Білого дому. Але Вашингтон стежитиме за ситуацією уважно, як тільки зможе.

Читайте: Імовірність наступу з Білорусі залишається невисокою, - ISW

Кірбі також наголосив, що протягом восьми місяців Білорусь служила базою для російських військ.

"Білорусь безумовно надала матеріальну, моральну та відчутну підтримку повномасштабному вторгненню в Україну", - додав він.

Автор: 

Білорусь (7927) США (22713)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Так вони це і роблять. І нажаль їм це вдається-частину військ мусимо там тримати.
показати весь коментар
21.10.2022 08:28
+1

показати весь коментар
21.10.2022 08:20
+1
Так і е . Кацапи хотят затримати повернення Україною свого Криму.
показати весь коментар
21.10.2022 08:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

показати весь коментар
21.10.2022 08:20 Відповісти
Так і е . Кацапи хотят затримати повернення Україною свого Криму.
показати весь коментар
21.10.2022 08:21 Відповісти
а шо наші такі дурні вони можуть сформувати окрему кількість солдат для півночі чисто самі казали потенціал і мобілізація йде і зараз людей у нас хватає достатньо саме оьучених а не мясо як в мордорі
показати весь коментар
21.10.2022 08:27 Відповісти
Треба посилить ТРО на півночі України
показати весь коментар
21.10.2022 08:28 Відповісти
Интересный момент , масковитская банда хочет отправить хутина в Китай , а сама прекратить войну и спасать свои доходы и имущество
А армию белорусов просто подставят под удар ВСУ
показати весь коментар
21.10.2022 08:27 Відповісти
Так вони це і роблять. І нажаль їм це вдається-частину військ мусимо там тримати.
показати весь коментар
21.10.2022 08:28 Відповісти
Всеодно не вийде. ЗСУ домісяць кацапів під Херсоном і заставлять їх втікати на лівий берег. Решту питань буде завершено у 2023 році.
показати весь коментар
21.10.2022 08:28 Відповісти
Щи не сформували ударні формування? Рєзнікоіфф минулого разу їх теж не видів поки они у Бучі не опинилися
показати весь коментар
21.10.2022 08:36 Відповісти
Буданов, надо выкрасть у кацапов Лукашенко
показати весь коментар
21.10.2022 08:50 Відповісти
Буданов? Викрасти Лукашенка? Про Чауса пам'ятаєте?
показати весь коментар
21.10.2022 08:56 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
21.10.2022 09:12 Відповісти
Кому він треба?
показати весь коментар
21.10.2022 09:05 Відповісти
Його можливо використати для припинення військових дій на півночі України
показати весь коментар
21.10.2022 09:13 Відповісти
Що заважає НАТО відтянути кацапських білорусів до своїх кордонів. Просто нехай десяток-другий Хімарсів там катається, здійснюючи навчальні постріли під західний вітер. Чи по-приколу з Білого дому дивитись, як шматують Україну. (воістину приколісти всіх націй доведуть світ до кінця).
показати весь коментар
21.10.2022 09:26 Відповісти
кто шматуе Украину? что ты несешь кацап бот недорезанный?
показати весь коментар
21.10.2022 11:18 Відповісти
Мені здається більш правильною інша версія перекидання Росією військ в БРСР - їх просто немає де розміщувать і утримувать в Росії
Коли СРСР готувався до війни у 41-му, то по території прикордонних округів (у лісовій зоні) було розміщено повно таборів Особовий склад копав землянки, де й розміщувався Там навіть вікон не було - світло від входу і все Зараз від них залишилися по лісах тільки ямки Але зараз не 41-й і не літо А годувать ту "ораву" чим? От Кремль і хоче перекласти на плечі білорусів ще й цей тягар А якщо вони ще й змусять цих солдат одягать за рахунок білоруської армії - можна буде тільки "розвести руками" Білорусів вже "трахають у всі дірки", а вони тільки сопуть мовчки!
показати весь коментар
21.10.2022 09:40 Відповісти
Там % зґвалтувань білоруських жинок почав рости
показати весь коментар
21.10.2022 09:52 Відповісти
кльово, будуть білобуряти та бялочаченці. А білоруси в своїй основі працювали у своєму середовищі та в Європі. Для них дикі люди та життя серед них - катастрофа. Але самі вибрали такий шлях, пуйльонок лукашенко за своє крісло віддасть і всіх білоруських жінок.
показати весь коментар
21.10.2022 10:27 Відповісти
Уявляю картину: Сидить білорус на кухні, слухає, як верещить його жінка в спальні, та примовляє: "Цярпи, жоночка рОдная! Гєта же наши саюзники! Ани нас ат "бандер" спасаюць!"
показати весь коментар
21.10.2022 10:47 Відповісти
Джон Кірбі...ну література-"література" це таке, а ось "політичний футбол" це щось нове)) Ця тема десь була вчора))
показати весь коментар
21.10.2022 14:07 Відповісти
 
 