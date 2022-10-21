Військами в Білорусі РФ може пробувати відтягнути ЗСУ з півдня чи Донбасу, - Білий дім
Росія та Білорусь можуть нарощувати війська на кордоні з Україною, щоб перевірити, чи це допоможе відтягнути українські сили з півдня чи Донбасу.
Про це заявив на пресконференції Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
США бачили домовленість між РФ та Білоруссю про розміщення більшої кількості військ та створення подібного до територіальної оборони, зазначив Кірбі. Але ще невідомо, чи це серйозне стратегічне зрушення з боку Білорусі, щоб втрутитися в Україну.
"Це може бути спробою просто подивитися, чи зможуть вони відвернути ЗСУ на ту частину свого кордону, щоб їх не можна було використати деінде на Донбасі або на півдні, і тут це може бути тактикою", - сказав Кірбі.
Поки що США не бачили жодних ознак, що Білорусь готова безпосередньо вторгнутися в Україну і боротися, каже чиновник Білого дому. Але Вашингтон стежитиме за ситуацією уважно, як тільки зможе.
Кірбі також наголосив, що протягом восьми місяців Білорусь служила базою для російських військ.
"Білорусь безумовно надала матеріальну, моральну та відчутну підтримку повномасштабному вторгненню в Україну", - додав він.
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А армию белорусов просто подставят под удар ВСУ
кацапбот недорезанный?
Коли СРСР готувався до війни у 41-му, то по території прикордонних округів (у лісовій зоні) було розміщено повно таборів Особовий склад копав землянки, де й розміщувався Там навіть вікон не було - світло від входу і все Зараз від них залишилися по лісах тільки ямки Але зараз не 41-й і не літо А годувать ту "ораву" чим? От Кремль і хоче перекласти на плечі білорусів ще й цей тягар А якщо вони ще й змусять цих солдат одягать за рахунок білоруської армії - можна буде тільки "розвести руками" Білорусів вже "трахають у всі дірки", а вони тільки сопуть мовчки!