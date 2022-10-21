Росіяни за добу вбили двох мирних мешканців Донеччини. Виявлено тіла 9 цивільних, загиблих під час окупації. ІНФОГРАФІКА

За 20 жовтня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини. Правоохоронці виявили тіла 9 цивільних, убитих під час окупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 20 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Новоселівці і 2 у Лимані.



Ще 1 людина за вчора зазнала поранення", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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