Росіяни за добу вбили двох мирних мешканців Донеччини. Виявлено тіла 9 цивільних, загиблих під час окупації. ІНФОГРАФІКА
За 20 жовтня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини. Правоохоронці виявили тіла 9 цивільних, убитих під час окупації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 20 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Новоселівці і 2 у Лимані.
Ще 1 людина за вчора зазнала поранення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Pawlo Kit
показати весь коментар21.10.2022 10:30 Відповісти Мені подобається 0
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