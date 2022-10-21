429 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 817 - поранені, - Офіс Генпрокурора
Станом на ранок 21 жовтня 2022 року більш ніж 1246 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 429 дітей загинули та понад 817 зазнали поранень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Офісі Генпрокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 417, Харківській - 259, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській – 31", - йдеться в повідомленні.
Так, стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом 15 березня с. Липці Харківської області загинув 5-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю.
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Илья Єренбург « Убей»
«Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: русские не люди. Отныне слово "русский" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "русский" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного русского, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя русского убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь русского, русский убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить русского пулей, убей русского ножом. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей русского до боя. Если ты оставишь русского жить, русский повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного русского, убей другого - нет для нас ничего веселее русских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою русских. Убей русского! - это просит старуха-мать. Убей русского! - это молит тебя дитя. Убей русского! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей«
Одужання пораненим...