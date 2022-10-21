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Зима буде на 1-2 градуси теплішою за норму, ймовірність холодів мінімальна, - Укргідрометцентр

заморозки

Укргідрометцентр прогнозує, що майбутньої зими середня температура очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років, а ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25 – -30 градусів в Україні "є дуже низькою".

Прогноз опублікований на сторінці Укргідрометцентру в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фахівці зробили прогноз, проаналізувавши дані про температуру за останні 30 років. От їхні висновки:

  • середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 рр.;
  • ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25...-30 градусів в Україні є дуже низькою;
  • здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів, на північному сході країни до -26 градусів.

З огляду на це в Укргідрометцентрі вказують, що перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки і його закінчення – на більш ранні строки "є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками".

Читайте: Мінімальна температура в квартирах становитиме 16 градусів, а середня - 18, - Шмигаль

Автор: 

зима (150) погода (789) прогноз (1383)


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Топ коментарі
+25
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21.10.2022 09:11
+12
Я заметил закономерность. Как только *****, срущее в чемодан, закукарекает, что сначала Украина( с 16 года ), а теперь Европа вымерзнет без кацапского газа, так зима становится теплее на несколько градусов. Совпадение? Не думаю (с)
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21.10.2022 09:14
+9
пусть зомбаки московии помирают - а украинцы переживут холод и будут жить
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21.10.2022 09:31
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21.10.2022 09:11 Відповісти
+100!

Або пережитки холод, Або вмерти
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21.10.2022 09:21 Відповісти
пусть зомбаки московии помирают - а украинцы переживут холод и будут жить
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21.10.2022 09:31 Відповісти
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21.10.2022 09:44 Відповісти
Кацапский снайпер. Это такая маскировка.
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21.10.2022 09:49 Відповісти
какой то он не живой - что он делает? ждет лисицу или кабана?
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21.10.2022 10:05 Відповісти
Кабана
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21.10.2022 10:10 Відповісти
такой - за раз двух мертвых чмобиков сожрет
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21.10.2022 11:13 Відповісти
Где-то укусила себя в локоть симоньян
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21.10.2022 09:13 Відповісти
Скорее укусила соседа и по привычке заголосила, что он сам себя укусил
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21.10.2022 09:25 Відповісти
нет она людей не кусает - жрет только бобров освежеванных
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21.10.2022 09:33 Відповісти
Я заметил закономерность. Как только *****, срущее в чемодан, закукарекает, что сначала Украина( с 16 года ), а теперь Европа вымерзнет без кацапского газа, так зима становится теплее на несколько градусов. Совпадение? Не думаю (с)
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21.10.2022 09:14 Відповісти
Кому, кому, а цім вірити, то геть дурна справа. Байбак краще вгадує.
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21.10.2022 09:19 Відповісти
Хіба є вибір вірити чи не вірити в холодну зиму після Бучі, Маріка, Ізюма....
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21.10.2022 09:23 Відповісти
А що це змінить?
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23.10.2022 10:10 Відповісти
Аґєстовічя призначили камандіром Укргідрометцентру?
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21.10.2022 09:21 Відповісти
5 діб на -20 це теж більш ніж достатньо, щоб поставити на межу виживання, якщо не буде энергоносіїв.
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21.10.2022 09:21 Відповісти
Ленінград вижив,
ще й без їжі....
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21.10.2022 09:25 Відповісти
дик там же фашисти наступали! так, стоп...
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21.10.2022 09:27 Відповісти
вижив?!
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21.10.2022 09:42 Відповісти
кацапи хрєн вам дєбілам а не зима
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21.10.2022 09:23 Відповісти
та да)) будем греться и прогнозами тоже ))) а будет как будет, ибо по другому быть не может ))))
(а ночью в Черкассах говорят первый снег пошел? не?)))
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21.10.2022 09:26 Відповісти
Зима в дійсності буде не легкою і не так через морози (вони в нас і так поки що не дужі), а через присутність на території оркостада.
До речі, температурний цикл, по моїм спостереженням, десь 11-12 років. Пам'ятаю зими 2013, 2014 - жах було; в гшрудні снігу по неможу (як для Миколаєва), в січні мінус 25 вночі.
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21.10.2022 09:31 Відповісти
Нє!

"Весна, весна прийде!
Весна зігріє...."
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21.10.2022 09:55 Відповісти
Це виходить, що кацапи у степах не вимерзнуть чи що?
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21.10.2022 09:33 Відповісти
подстреленные орки не выживут - их кабаны и лисицы доедят - так что им отопление не понадобится
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21.10.2022 09:35 Відповісти
***
запомните! погода - женского рода...
и даже если всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать,
то она все равно что хочет, то и чудит.
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21.10.2022 09:36 Відповісти
Хто ВКРАВ ФОРМУ для ЗСУ? Чому АРМІЮ ВДЯГАЮТЬ волонтери і НАТО - https://www.youtube.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8 #шоубісики

https://youtu.be/XtV7vdBiEvI
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21.10.2022 09:36 Відповісти
Щодо форми - просто брехня. Я ось не розумію: на це реально хтось ведеться? Тупа ведуча каже "форми немає, все пагано, ось відос". Вставка опитування хлопців в ЗСУ, які кажуть "та вже є форма, підвозять, не без проблем, але вже отримуємо". Знов тупа ведуча "ось, бачите, форми нема, а ще марьяна тупорила в літній формі десь ночувала - ось доказ що форми немає"... Правда: міноборони хлопців "в полі" забезпечує по графіку. Теплі/зимні речі - потоком ідуть в бригади. Не без проблем - бо є така річ, як "фрагметація" - підрозділи однієї бригади іноді розкидані по всій Україні. Але системної проблеми - гарантовано немає. Причому форма, яку зараз розподіляють - це не від НАТО чи "донорів" - це замовлена та пошита за контрактами МО. Допомога формую від НАТО - навіть ще не почала доходити...
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21.10.2022 12:08 Відповісти
Чувствую, мать-природа скоро всем отсыпет. Забудут и про ядерную войну и про какашкин чемодан без ручки.
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21.10.2022 09:38 Відповісти
А яка норма так і не сказали)) класика жанру.
Он Люська сидить у футболці і лапшу вішає, коли ми у флісі. То у нього тепло і норма.
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21.10.2022 09:39 Відповісти
Гарна відмазка. Тепер уряду можна затвердити нові санітарні правила і норми, згідно з якими нормальною вважатиметься температура всередині житлових приміщень +5°С. Тому пошкоджену/зруйновану в ході війни систему централізованого опалення можна не відновлювати, а там, де все ще працюють котельні - включати їх в січні на 2 тижні
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21.10.2022 09:52 Відповісти
А если не будет? Опять:
"мы объ€бались".
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21.10.2022 09:53 Відповісти
Супер! Буде не мінус 15, а мінус 13. Зельониє кажуть не те, що є, або буде насправді. А те, що зе-виборці традиційно хочуть почути. Бо рейтинг, і аплодисменти єдина ціль. А завтра ще щось розкажемо, післязавтра ще.
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21.10.2022 09:59 Відповісти
Ну буде -15. Для вас щось зміниться? В мене в будинку торік і без бомбардувань ТЕС кацапами 3 доби з -15 за бортом не було опалення. Ще добу - і в будинку б почали замерзати водопроводні труби. Бо тепломережі в нашій країні на 90% - 30-50-річного віку. Все рветься і регулярно. До цього, безвідносно війни, треба бути готовим.
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21.10.2022 12:12 Відповісти
 
 