Зима буде на 1-2 градуси теплішою за норму, ймовірність холодів мінімальна, - Укргідрометцентр

Укргідрометцентр прогнозує, що майбутньої зими середня температура очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років, а ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25 – -30 градусів в Україні "є дуже низькою".

Прогноз опублікований на сторінці Укргідрометцентру в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фахівці зробили прогноз, проаналізувавши дані про температуру за останні 30 років. От їхні висновки:

середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 рр.;

ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25...-30 градусів в Україні є дуже низькою;

здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів, на північному сході країни до -26 градусів.

З огляду на це в Укргідрометцентрі вказують, що перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки і його закінчення – на більш ранні строки "є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками".

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