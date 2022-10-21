Зима буде на 1-2 градуси теплішою за норму, ймовірність холодів мінімальна, - Укргідрометцентр
Укргідрометцентр прогнозує, що майбутньої зими середня температура очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років, а ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25 – -30 градусів в Україні "є дуже низькою".
Прогноз опублікований на сторінці Укргідрометцентру в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Фахівці зробили прогноз, проаналізувавши дані про температуру за останні 30 років. От їхні висновки:
- середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 рр.;
- ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25...-30 градусів в Україні є дуже низькою;
- здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів, на північному сході країни до -26 градусів.
З огляду на це в Укргідрометцентрі вказують, що перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки і його закінчення – на більш ранні строки "є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками".
Топ коментарі
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ще й без їжі....
(а ночью в Черкассах говорят первый снег пошел? не?)))
До речі, температурний цикл, по моїм спостереженням, десь 11-12 років. Пам'ятаю зими 2013, 2014 - жах було; в гшрудні снігу по неможу (як для Миколаєва), в січні мінус 25 вночі.
"Весна, весна прийде!
Весна зігріє...."
запомните! погода - женского рода...
и даже если всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать,
то она все равно что хочет, то и чудит.
https://youtu.be/XtV7vdBiEvI
Он Люська сидить у футболці і лапшу вішає, коли ми у флісі. То у нього тепло і норма.
"мы объ€бались".