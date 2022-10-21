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Новини Війна
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НАБУ провело обшуки в заступників двох міністрів та радниці заступника керівника ОП

набу

НАБУ провело обшуки стосовно гуманітарної допомоги у заступників міністрів агрополітики й економіки, а також радниці заступника голови ОП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на джерела.

"За даними джерел, обшуки проводяться у першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, заступника міністра економіки Олександра Грибана та радниці заступника керівника Офісу президента Олени Симоненко.

Джерела повідомляють, що обшуки проводилися у середу й четвер в рамках розслідування зловживань, пов’язаних із розподіленням гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою агент НАБУ Євген Шевченко на своїй сторінці у фейсбуці  також оприлюднив таку інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізькі чиновники Старух, Куртєв, Щербина та Некрасова розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів і 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко

Автор: 

НАБУ (5066) обшук (1971) гуманітарна допомога (991) Шевченко Євген (139) розкрадання (213)


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Топ коментарі
+40
Как и ожидалось, цепочка пошла в ОПу...
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21.10.2022 09:32
+36
Усі дороги ведуть у Рим , тобто в ОПУ
Хто ВКРАВ ФОРМУ для ЗСУ? Чому АРМІЮ ВДЯГАЮТЬ волонтери і НАТО - https://www.youtube.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8 #шоубісики

https://youtu.be/XtV7vdBiEvI
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21.10.2022 09:35
+31
https://t.me/BerezaJuice/22281 Борислав Береза :
На виділення бюджетних коштів на дороги під час війни звернули вже увагу у Німеччині, Азербайджані, Польщі та у країнах Балтії. Я дав https://www.polskieradio.pl/398/7869/Artykul/3056395,%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8 коментар про це Польському радіо.
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21.10.2022 09:46
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а шо хочуть знайти
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21.10.2022 09:27 Відповісти
ОП-это *****-е ,воровсково-предательское сообщество
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21.10.2022 09:50 Відповісти
та ми і не сумніваємось.
а ось що хотіли знайти - цікаво.
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21.10.2022 11:42 Відповісти
, а також радниці заступника голови ОП. Джерело: що, Люся до..зділася?
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21.10.2022 18:13 Відповісти
Ахрана,атмєна!Она не Люся ,а Лєна-п@зда па калєна.
Прошу вибачення за мій французький.
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21.10.2022 23:38 Відповісти
"ОП это *****-е ,воровсково-предательское сообщество"
треба додати:
за створення якого відповідальне зеленське,
а це зе обрали 73 дупоголових у 2019 році.
То може варто йти не до дрібних виконавців?!
хоча ватажком шайки зе бути неспроможній, так, холуй у ляльководів
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21.10.2022 14:02 Відповісти
Прошу заметить-престижная и высокооплачиваемая.
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21.10.2022 23:40 Відповісти
Знайшли , що шукали ?
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21.10.2022 09:27 Відповісти
Как и ожидалось, цепочка пошла в ОПу...
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21.10.2022 09:32 Відповісти
фитилек к джопам ихним и поджечь... ничего скоро за Татаровым прийдут Микитася тот еще поця кретин в кубе в Р-минус 10 бесконечность.. скоро их нггаволочь будут экстредировать целыми батальонами из Монако.. Монако такой обсырон не нужен... как только автоматом карточки на них в Интерполе.. выставятсмя РОЗЫСК.... сразу сама полиция Монако в содружестве с полицией Франции Италии их в наручниках доставят к сопредельному погран пункту с Украиной... пусть молят Бога чтобы у ФБР Министерства финансов и их спецуслужбы США и АНБ не возникли попутно вопросы к ним же "батальону Монако".... как и у иных служб аналогичных-- стран - Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Британии....
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21.10.2022 09:41 Відповісти
шикарный по сарказму термин касательно беглых коррупционеров:

батальон "Монако"...
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21.10.2022 11:28 Відповісти
Дуже цікавий момент , як заступниця голови ОПУ захищае московську церков прямо ПІД Києвом - село Требухів броварського району
Мабудь Кирил Тимошенко кришує московську церков в ОПУ

У Коломойського забрали громадянство / Де мандат Рабіновича? / Хто кришує УПЦ МП

https://youtu.be/oYDOKkqF3dk
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21.10.2022 09:33 Відповісти
Так, цей тимошенко її прихожанин, декілька років назад вінчався у головного московського попа в Україні.
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21.10.2022 09:56 Відповісти
Как пошел во власть - так деньги прямо падают с неба. Одно ворье, честных в ОП нет. Зам. главы ОП Кирилл Тимошенко, курирующий проекты "Большой стройки", приобрел загородное поместье в элитном коттеджном городке рядом с Киевом. Дом и земля были оформлены на супругу Алену. Стоимость покупки составила более 10 млн грн.
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21.10.2022 14:21 Відповісти
то- це його компанії, основні виробники "контенту" марафету БеняМараФайни за державний кошт?
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21.10.2022 18:19 Відповісти
Усі дороги ведуть у Рим , тобто в ОПУ
Хто ВКРАВ ФОРМУ для ЗСУ? Чому АРМІЮ ВДЯГАЮТЬ волонтери і НАТО - https://www.youtube.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8 #шоубісики

https://youtu.be/XtV7vdBiEvI
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21.10.2022 09:35 Відповісти
форма там же де і бронежилети.
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21.10.2022 10:14 Відповісти
Той вже не рідкий випадок, коли Марина не в курсі справи. Доводи Марини, м'яко кажучи, сумбурні. Якщо взяти інтерв'ю Резнікова, то він бреше, чи Марина? Я особисто спілкувався з виробником одягу, він підтвердив мені те що доповідав пан Резніков.
Але проблема існує. Важко сорієнтуватись, що насправді відбувається.
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22.10.2022 09:02 Відповісти
Зебики зебиков переплевывают, зело еси оголтело.
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21.10.2022 09:37 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/22275 Борислав Береза :

А сегодня утром выяснилось, что обыски проводились и у одного из замов Главы ОП. Ой, а у кого же после Запорожья обыски провели? Угадайте с одного раза. ))
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21.10.2022 09:41 Відповісти
Татаров выходи подлый трус и агент Кремля эка неовость ....это новость только для Зели новость...
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21.10.2022 09:43 Відповісти
Там і Татаров також, але вже по справі Микитася. На черзі
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21.10.2022 09:47 Відповісти
Зенарік теж агент ху#ла.
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22.10.2022 08:56 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/22281 Борислав Береза :
На виділення бюджетних коштів на дороги під час війни звернули вже увагу у Німеччині, Азербайджані, Польщі та у країнах Балтії. Я дав https://www.polskieradio.pl/398/7869/Artykul/3056395,%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8 коментар про це Польському радіо.
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21.10.2022 09:46 Відповісти
я за Березу голосовал на выборах мэра Киева много лет назад - жаль что народ у на с того времени так и не по-умнел
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21.10.2022 11:07 Відповісти
Твій береза такий же "уклоніст" як і нинішній верховний говнокомандувач.
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21.10.2022 19:35 Відповісти
так все ждут пока ты покажешь как на фронте воевать - а то без тебя никак война не закончится
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27.10.2022 04:46 Відповісти
Тварі щоб ви здохли .Риба гниє с голови.
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21.10.2022 09:43 Відповісти
Какой поп , таков приход‼️Мало того , что МЕГАВОРЮГИ , ТАК САМОЕ СТРАШНОЕ ГНИДЫ НА ПОДТАНЦОВКЕ РАШИСТОВ‼️
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22.10.2022 08:37 Відповісти
схоже на передвиборчу компанію
бо жоден з ермакотатарових людей досі не постраждав
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21.10.2022 09:49 Відповісти
Denys Tsaruk



В так званих журналістів дуже складне життя, про корупцію Порошенка доводилось придумувати, а про корупцію зєлєнского замовчувати.
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21.10.2022 10:03 Відповісти
Респект.
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21.10.2022 10:17 Відповісти
та перестаньте, скажіть ще, що Петро Олексійович не вбив свого брата коли збагатився у 85 разів...
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21.10.2022 18:23 Відповісти
Операция прикрытия. Зеле и Дермаку нужны козлы отпущения. Это именно они виноваты за вседозволенность для своих одно партийцев и дружков
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21.10.2022 10:04 Відповісти
Iбличчя щирих украiнцiв ...обрiзанi з усiх сторiн..
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21.10.2022 11:20 Відповісти
Коли дивлюсь на ці "щирі обличчя", то руки дуже чешуться.
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21.10.2022 19:37 Відповісти
Головне матраси щоб не забули потрусити, там за звичкою половину краденого ховають.
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21.10.2022 10:04 Відповісти
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21.10.2022 10:06 Відповісти
Все просто - США, як країна з розвиненими демократичними інститутами та громадянським суспілстьвом, які знають ціну свободі і вміють рахувати кожен цент, прагнуть щоб їх фінансова допомога починаючи від 1991 року була на користь Україні і її народу...
Все просто
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21.10.2022 10:09 Відповісти
ну часть верхушки там продажная на кремлевские деньги к сожалению
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21.10.2022 11:10 Відповісти
А не батальйону Монако і його кришувальникам...
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21.10.2022 15:31 Відповісти
А в когось були сумніви, що все покриває ОПа? Просто сьогодні до цього не дійшли руки із-за війни. Після війни ми скільки будемо знати про цю шайку, що не буде вистачати нормальних правоохороннихорганів збирати матеріали справи.
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21.10.2022 10:20 Відповісти
у украинцев нет сомнения - так как они об этом ничего не знают
по-скольку не все читают цензор или социальные сети
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21.10.2022 11:11 Відповісти
база там. канешна Зал Бет. Видно. дівчина вітру та багаття із запорізького фідіаду ОПи не випускала телефону з рук. Як говорив Петр Ручечнік Жеглову та Шарапову метуть язиком як помелом.
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21.10.2022 10:27 Відповісти
а ты что расстроился?
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21.10.2022 11:12 Відповісти
Павпаки, я безмежно радий, що Кірюшу потурбували.А то все татаров та татаров.
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21.10.2022 11:23 Відповісти
так а татаров еще хуже он военный предатель саботажник
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21.10.2022 11:31 Відповісти
радниці заступника керівника Офісу президента Олени Симоненко
Цікаво, а прибиральниця й косьєрж пана Єрмака теж мають своїх радників?

Нагадайте мені будь ласка, за часів того страшного бариги Порошенка, скільки радників мав заступник керівника адміністрації? І взагалі хто був цей керівник, які державні рішення він просував чи ухвалював?
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21.10.2022 10:36 Відповісти
и кто вообще помнит фамилию керивныка администрации ПОРОХА .а теперь ермак звездун намбарван вроде это его 73 проц. выбрали . а может оно так и есть . пархатый беня так и задумал и вова работает в охвисе ермака
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21.10.2022 16:50 Відповісти
Та помнят все - Ложкин там такой был длинный с хитрым ипалом, зашкварился потом ещё на сепарской теме.
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21.10.2022 18:20 Відповісти
Євгній, а ти у Німеччині живеш тілом, а душа й України не покидала?
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21.10.2022 18:28 Відповісти
Ну спочатку Президент Єврейської конфедерації України Ложкін потім голова Харківської обласної організації партії «Опозиційна платформа - За життя» Райнін.
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21.10.2022 20:55 Відповісти
радниці заступника керівника Офісу президента Олени Симоненко. И мы их всех кормим?
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21.10.2022 12:21 Відповісти
Всіх до одного. Плюс США виділяє щомісячно солідну суму (зараз не пригадую скільки) на утримання держапарату України. А Єрмак з цих грошей ще й утримує свою ботоферму.
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21.10.2022 12:40 Відповісти
Незручна Правда

@LAvCwgnv8wd97r8

·

https://twitter.com/LAvCwgnv8wd97r8/status/1583334086256402432 4 ч

Коррупція то коли в тебе зарплата 300 000 ,премія 500 000 а у твоїх підлеглих зарплата 6500
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21.10.2022 12:57 Відповісти
якщо реально крали і зловживали то необхідно покарати максимально жорстко. бо якщо ці залишаться при посадах то значить і іншим можна. Так як якщо хто брав , відмазався і залишився в плюсі - той молодець, а хто не брав той лох.
В принципі це питання риторичне. Бо лохів на ті посади не призначають. Вони вже йшли туди через хабар, націлені сісти на потоки і його відбити ще й додатково заробить не менше в декілька разів, здирництвом, кришуванням і т.п. оборудками.
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21.10.2022 14:27 Відповісти
Кажуть що таке коїться майже у всіх областях, але НАБУ на всіх не вистачає. Тим паче через шалений опір всієї влади. Тож починають по маленьку.
З богом, хлопці.
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21.10.2022 19:42 Відповісти
Як неочікувано Таки крадуть
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21.10.2022 14:29 Відповісти
ОП м'яко кажучи Офігевшие Пі. (чоловіки нетрадиційної орієнтації)
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21.10.2022 14:33 Відповісти
Це ЧЕРГОВЕ досягнення ОПУ за три роки !!!!
Украінці життя кладуть за Україну, а ОПУжопники, у цей же час, в тилу крисячать на млн дол !!
Ворог не тільки на передку!!
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21.10.2022 15:15 Відповісти
Неже вийшли самі на себе?Не вірю
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21.10.2022 15:30 Відповісти
Набу ж незабуло попередити про перевірку тих кого перевіряли, еге ж?
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21.10.2022 16:43 Відповісти
как только вылезает наружу зеленая коррупция и воровство и взятки в 22 лимона евро под прикрытием татарова - ермака --- сразу перед глазами ..олимпийский.. стадион в КИЕВЕ и бизнес на крови пана Порошенка --- незря зеля говорил ..какая разница.. точно никакой . только сейчас железобетонно на крови зеленый бизнес . а в ..едыных новынах.. об этом натаха масейчук сказала.. що треба еднатися .. это натаха старик с кружкой супа у костра в БАХМУТЕ должен еднатыся с татаровым мыкытасем или с кем . может с шуфричем
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21.10.2022 17:12 Відповісти
а что у порошенка был бизнес на крови? ты скажи что он еще типа брата своего убил вот ты бот двуличный
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27.10.2022 04:51 Відповісти
у пороха было раздвоение личности . с одной стороны АРМИЯ . МОВА . ВИРА . ракетная программа . ассоциация с ЕС -- с другой стороны заводы и фабрики рошен . кстати где его друг кононенко и грановский . теперь про зеленых ---- эти ****** вообще краев не видят тырят .воруют как перед концом . ракетную программу пороха закатали в асфальт . теперь по энгельсу откуда ту 160 и ту95 ракеты на нас ****** нам ударить нечем . а про убитого брата оставь себе эту ***** . щас он под прикрытием опы взятку в 22 лимона евро хотели филатову всунуть . а сколько зеленых депутатов ..забыли.. в декларациях десятки лимонов указать и самое печальное что люди в нашей стране мало думают на выборах . когда на пять лет власть себе выбирают
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27.10.2022 06:28 Відповісти
--Думаю. що все набагато простіше : Керманич. кожної Європейської країни і . насамперед .США ----надаючи військову і гуманітарну допомоги вже. як правило---потискають руку ЗЕ--стрибунцю і сінхронно запитують: " Та колиж. врешті--решт. розпочнеться і у Вас боротьба із тотальною колрупцією ? "
А сьогодні ми і бачимо отой ЗЕ--спектакль по "безкомпромісній " боротьбі із раклами --корупціонерами. які ********* високогідне ім*я нашого ЗЕ--достойника !?
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21.10.2022 18:21 Відповісти
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21.10.2022 19:25 Відповісти
Максим Микитась заявив під запис НАБУ, що його діяльності допомагає заступник голови Офісу президента Олег Татаров, і що він контролює голову Київської організації партії Слуга народу народного депутата Лесю Забуранну, обрану по округу 216.
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21.10.2022 19:26 Відповісти
НАЙГІРШЕ ЩО ЗАПОРІЗЬКА Зе ВЛАДА ПРОДАВАЛА ЦЮ ГУМАНІТАРКУ В ОКУПОВАНОМУ КАЦАПАМИ МЕЛІТОПОЛЄ. ЦІЛУВАТИСЯ У ДЬОСНИ З ВОРОГОМ ЦЕ У СТИЛИСТИЦІ Зе
ВЛАДИ.
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21.10.2022 19:58 Відповісти
НАБУ свою справу знає, але коли діло дійде до суддів, то буде пшик і домашній арешт з браслетами і заставами. Накрали на крові міліарди грн, 500 млн. застави можно сплатити
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21.10.2022 20:00 Відповісти
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21.10.2022 21:00 Відповісти
Слідству залишилося пройти лише дві ланки, щоб вийти на Єрмака - якщо не відтягувати до кінця війни, то можна суттєво наблизити перемогу.
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21.10.2022 22:15 Відповісти
Цікаво, а що ця радниця могла такого корисного порадити - новий фасон одягу чи модний манікюр?
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21.10.2022 22:23 Відповісти
найбільш цікавий той факт що ніхто цих призвіщ не знає , бо вони насправді ніхто та й звати іх ніяк ,якби не вкрали ,то взагалі ніхто б й не знав про іх існування отакий він оп ...
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22.10.2022 00:12 Відповісти
Дрібненькі карасі, а щуки і дальше плавають...
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22.10.2022 04:22 Відповісти
Нічого дивного, компашка нарколиги тупо вкрала всю гуманітарку, цифри вражають...
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22.10.2022 08:51 Відповісти
 
 